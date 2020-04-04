Chronolines - Zeitliche Unterstützungs- und Widerstandsniveaus für MetaTrader 5

Einführung in Chronolines

Chronolines ist ein grafischer Indikator, der zeitliche Unterstützungs- und Widerstandsniveaus anhand der Höchst- und Tiefstwerte von vier vordefinierten Perioden identifiziert und visualisiert. Er ist mit allen auf dem MetaTrader 5 verfügbaren Vermögenswerten kompatibel, einschließlich Aktien, Währungen, Rohstoffen, Indizes und Kryptowährungen, und bietet einen logischen und strukturierten Ansatz zur Verfolgung des Marktverhaltens.

Linien und Perioden

Chronolines stellt acht Linien auf dem Chart dar, die auf den Höchst- und Tiefstständen verschiedener Perioden basieren. Jede Linie wird durch eine bestimmte Farbe dargestellt, um eine klare und einfache Identifizierung zu ermöglichen:

365 Tage (Hoch und Tief): Grün - Langfristig.

Grün - Langfristig. 30 Tage (Hoch und Tief): Fuchsia - mittelfristig.

Fuchsia - mittelfristig. 7 Tage (Hoch und Tief): Cyan - Kurzfristig.

Cyan - Kurzfristig. 24 Stunden (Hoch und Niedrig): Orange - Ultrakurzfristig.

Dynamische Aktualisierungen

Diese Niveaus werden automatisch nach Ablauf der Zeit aktualisiert und spiegeln die neuesten Marktveränderungen wider. Dadurch wird sichergestellt, dass das Diagramm immer mit den aktuellen Marktbedingungen übereinstimmt und eine visuelle Unterstützung für Entscheidungen bietet, die auf den aktuellsten Informationen basieren.

Zusammenführen identischer Niveaus

Wenn Niveaus aus verschiedenen Zeiträumen denselben Wert haben (z. B. das 365-Tage-Tief entspricht dem 30-Tage-Tief), kombiniert Chronolines sie zu einem einzigen Etikett und verwendet dabei die Farbe und Betonung des längeren Zeitraums. Die Beschriftung sieht dann etwa so aus: "365-Tage-Tief, 30-Tage-Tief", wodurch die strategische Bedeutung des längeren Zeitraums hervorgehoben und gleichzeitig die Überschneidung der Daten kommuniziert wird.

Interaktion zwischen Perioden

Chronolines hebt die Beziehungen zwischen Unterstützungs- und Widerstandsniveaus über verschiedene Perioden hinweg hervor und passt sich kontinuierlich an die verstrichene Zeit an. Die Nähe zwischen den Niveaus kann auf Schlüsselzonen für die Ablehnung oder den Ausbruch von Kursen hinweisen, während signifikante Lücken zwischen den Perioden auf das Entstehen neuer Trends oder struktureller Veränderungen auf dem Markt hindeuten.

Interpretation und praktische Anwendung

Wenn Sie Chronolines weiter verwenden, wird es zu einem praktischen Hilfsmittel, um sich einen klaren Überblick über das Kursverhalten eines Vermögenswerts zu verschaffen. Es organisiert komplexe Daten in einem zugänglichen visuellen Format und hilft Ihnen, Muster und Trends zu erkennen, die zur Verfeinerung von Strategien und zum besseren objektiven Verständnis von Marktbewegungen verwendet werden können.

Beispiel für Linieninteraktionen

Wenn das 24-Stunden-Hoch nahe dem 7-Tage-Hoch liegt, kann dies kann dies ein Hinweis auf einen unmittelbaren Widerstand, der auf eine kritische kurzfristige Zone hindeutet.

nahe dem liegt, kann dies einen unmittelbaren Widerstand, der auf eine kritische kurzfristige Zone hindeutet. Ein signifikanter Abstand zwischen dem 30-Tage-Tief und dem 365-Tage-Tief kann auf eine breitere Kursbewegung hindeuten, was bedeutet, dass der Markt noch Raum hat, um bedeutendere Niveaus zu erreichen.

Einfachheit und Vielseitigkeit

Die eindeutigen Farben und die klare Gliederung machen Chronolines für Trader aller Erfahrungsstufen zugänglich. Es kann auf verschiedene Strategien angewandt werden, von kurzfristigen Trades bis hin zu langfristigen Analysen, und bietet visuelle Unterstützung, um Entscheidungen über Ein- und Ausstiegspunkte zu verfeinern.

Fazit

Chronolines ist ein Tool, das die Analyse von zeitlichen Unterstützungs- und Widerstandsniveaus vereinfacht und komplexe Daten in klare und umsetzbare Erkenntnisse umwandelt. Es hilft Händlern, das Marktverhalten zu verstehen und ermöglicht ihnen, ihre Strategien auf der Grundlage zuverlässiger und dynamischer Informationen anzupassen. Holen Sie sich Chronolines jetzt auf MQL5 und verbessern Sie Ihre technische Analyse.