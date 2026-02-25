PropProtector MT4 Manual - Deutsch

📑 Inhaltsverzeichnis

📥 1. Installation 🔴 IMMER ZUERST AUF DEMOKONTO TESTEN! Prüfen Sie alle Einstellungen auf einem Demokonto, bevor Sie den EA auf ein Live-Konto anwenden. Falsche Einstellungen können zur sofortigen Schließung aller Trades führen. Kopieren Sie die Datei PropProtector_MT4_v2.mq4 in den Ordner MQL4/Experts Ihres MetaTrader 4-Datenverzeichnisses. Öffnen Sie den MetaEditor, kompilieren Sie die Datei und starten Sie das Terminal neu. Ziehen Sie den EA auf einen beliebigen Chart. News-Filter Voraussetzung: Falls Sie den News-Filter nutzen möchten, müssen Sie unter Extras → Optionen → Expert Advisors → „WebRequest für folgende URLs erlauben" die URL https://nfs.faireconomy.media hinzufügen.





⚙️ 2. Allgemeine Einstellungen Parameter Standard Beschreibung Magic Number 308021 Eindeutige Kennung des EAs. Nur relevant wenn MonitorAllTrades = false. Monitor ALL trades true Überwacht alle Trades unabhängig von der Magic Number. Bei false werden nur Trades mit der konfigurierten Magic Number überwacht. Also close pending orders true Schließt auch Pending Orders wenn Trades geschlossen werden (z.B. bei Verlustlimit oder Zeitregel).





⏰ 3. Zeitbasierte Schließung Für jeden Wochentag (Montag–Freitag) kann eine individuelle Schließzeit konfiguriert werden. Alle Zeiten beziehen sich auf die Broker-Serverzeit. Parameter Standard Beschreibung Enable [Day] close Mo–Do: false, Fr: true Aktiviert die zeitbasierte Schließung für den jeweiligen Tag. [Day] close – Hour 22 Stunde der Schließung (0–23). [Day] close – Minute 55 (Fr: 57) Minute der Schließung (0–59).





📈 4. Trade-Limits Parameter Standard Beschreibung Max trades per instrument 3 Maximale Anzahl offener Trades pro Symbol. Per-symbol limits "" Individuelle Limits pro Symbol, Format: XAUUSD=1;EURUSD=10;NAS100=3. Symbole ohne Eintrag nutzen den globalen Standardwert. Partielle Erkennung (XAUUSD erkennt auch XAUUSD.m etc.). Include pending in limits true Zählt Pending Orders in Trade-Limits mit. Bei Überschreitung wird die Pending Order mit der größten Distanz zum Marktpreis zuerst gelöscht. Max trades per instrument per magic 0 (aus) Maximale Trades pro Symbol UND Magic Number. 0 = deaktiviert. Max total open trades 5 Maximale Anzahl aller offenen Trades. Max lot size per trade 50.0 Maximale Lotgröße pro Trade. Größere werden sofort geschlossen. Allow hedging true Erlaubt entgegengesetzte Positionen auf dem gleichen Symbol. Enable daily trade count true Aktiviert das tägliche Trade-Limit. Max trades per day 10 Maximale Trades pro Tag (gezählt ab Reset-Zeit). Enable weekly trade count true Aktiviert das wöchentliche Trade-Limit. Max trades per week 50 Maximale Trades pro Woche (Reset: Montag 00:00). Close trades when exceeded true Schließt den zuletzt eröffneten Trade bei Überschreitung.





⚠️ 5. Risiko-Management Das Risiko pro Trade wird SL-basiert berechnet: (Entry – SL) × Lots × Tick Value / Balance × 100 . Trades ohne Stop-Loss geben Risiko 0 zurück. Parameter Standard Beschreibung Enable single trade risk true Aktiviert die Risikoprüfung pro Trade. Max risk per trade (%) 1.0 Maximales SL-basiertes Risiko pro Trade in Prozent. Enable total risk monitoring true Aktiviert die Überwachung des Gesamtrisikos. Max total risk (%) 3.0 Maximales Gesamtrisiko aller Positionen. Close priority CLOSE_NEWEST Bei Risikoüberschreitung: CLOSE_NEWEST (neuester Trade) oder CLOSE_RISKIEST (riskantester Trade zuerst). Allow trades without SL false Erlaubt Trades ohne Stop-Loss. Bei false wird ein Countdown gestartet. Seconds until close without SL 15 Sekunden bis ein Trade ohne SL automatisch geschlossen wird.





🛑 6. Tägliches Verlust-Limit Das tägliche Verlustlimit wird in Echtzeit auf Basis der Equity berechnet. Es berücksichtigt sowohl offene Positionen (unrealized P/L + Swap + Kommission) als auch bereits geschlossene Trades seit dem letzten Reset-Zeitpunkt. Parameter Standard Beschreibung Enable daily loss protection true Aktiviert den täglichen Verlustschutz. Daily loss mode LOSS_PERCENT LOSS_PERCENT = Prozent der Reset-Balance, LOSS_AMOUNT = fester Betrag. Daily loss value 4.50 Wert des Limits (% oder $ je nach Modus). Day reset time – Hour 0 Stunde des täglichen Resets (0–23). Definiert den Beginn des Handelstages. Day reset time – Minute 0 Minute des täglichen Resets (0–59). Disable Autotrading on stop OFF OFF = kein Block, UNTIL_RESET = bis nächster Tagesreset, UNTIL_MANUAL = bis manueller Reset. Deaktiviert das Autotrading im Terminal. Retry attempts for closing 5 Anzahl der Schließversuche pro Trade (bei Broker-Delays). Delay between retries (ms) 500 Wartezeit zwischen Schließversuchen in Millisekunden.





🎯 7. Gewinnziel & Profit Lock Das Gewinnziel schließt alle Trades bei Erreichen des konfigurierten Werts. Der Profit Lock ist ein Trailing-Mechanismus, der Gewinne über einem Aktivierungsschwellwert absichert. Parameter Standard Beschreibung Enable daily profit target false Aktiviert das tägliche Gewinnziel. Profit target mode PROFIT_PERCENT PROFIT_PERCENT = Prozent der Reset-Balance, PROFIT_AMOUNT = fester Betrag. Profit target value 2.00 Wert des Gewinnziels (% oder $). Enable profit lock false Aktiviert den Profit Lock (Trailing-Gewinnschutz). Profit lock activation mode PROFIT_PERCENT Modus für die Aktivierungsschwelle. Activation threshold 1.00 Tagesgewinn ab dem der Lock aktiv wird (% oder $). Lock percentage of peak 50.0 Prozentsatz des Höchstgewinns, der gesichert wird. Fällt der Gewinn darunter, werden alle Trades geschlossen. Profit Lock Beispiel Einstellung: Aktivierung = 1% ($1.000 bei $100.000 Balance), Lock = 50% → Tagesgewinn erreicht $1.000: Lock wird aktiviert, gesicherter Mindestgewinn = $500 → Gewinn steigt auf $3.000: Gesicherter Mindestgewinn steigt auf $1.500 → Gewinn fällt auf $1.400: Unter $1.500 → Alle Trades geschlossen, Autotrading gesperrt Der Lock steigt nur – er fällt nie. So wird der Tagesgewinn progressiv abgesichert.





📉 8. Equity-Grenzen & Margin Parameter Standard Beschreibung Enable max equity limit false Aktiviert die obere Equity-Grenze. Max equity 110,000 Schließt alle Trades wenn die Equity diesen Wert überschreitet. Enable min equity limit false Aktiviert die untere Equity-Grenze. Min equity 95,000 Schließt alle Trades wenn die Equity unter diesen Wert fällt. Enable min margin level false Aktiviert den Margin-Level-Schutz. Min margin level (%) 500.0 Schließt den riskantesten Trade wenn das Margin Level unter diesen Wert fällt.





🔔 9. Benachrichtigungen Parameter Standard Beschreibung Enable popup alerts true Zeigt Pop-up-Fenster bei wichtigen Ereignissen. Enable sound alerts true Spielt einen Sound bei Warnungen ab. Enable email alerts false Sendet E-Mail-Benachrichtigungen (erfordert SMTP-Konfiguration im Terminal). Enable push notifications false Sendet Push-Benachrichtigungen an die mobile MetaTrader-App. Alert on daily loss limit true Benachrichtigung wenn das Verlustlimit erreicht wird. Alert on trade close true Benachrichtigung bei jeder automatischen Trade-Schließung. Alert on profit target true Benachrichtigung wenn das Gewinnziel erreicht wird. Alert on profit lock true Benachrichtigung bei Aktivierung/Auslösung des Profit Locks. Alert on risk violation true Benachrichtigung bei Risikoüberschreitung. Warning at x% of daily loss 80 Frühwarnung wenn x% des täglichen Verlustlimits erreicht sind.





🖥️ 10. GUI-Einstellungen Das GUI ist vollständig konfigurierbar. Jeder Bereich kann einzeln ein- oder ausgeblendet werden, um das Dashboard an Ihre Bedürfnisse anzupassen. Parameter Standard Beschreibung Show GUI true Zeigt oder versteckt das gesamte Dashboard. GUI color theme THEME_DARK THEME_DARK oder THEME_LIGHT. GUI language LANG_ENGLISH LANG_ENGLISH oder LANG_GERMAN. GUI font size 9 Schriftgröße (8–14). Alle GUI-Elemente skalieren automatisch. GUI position X / Y 20 / 30 Position des GUI auf dem Chart in Pixeln. Weitere ein-/ausblendbare Bereiche: Balance, Equity, Tages-P/L, Verlust-Limit, Risiko-Konfiguration, Risiko-Info, Offene Trades, Trade-Zähler, SL-Schutz, Gewinnziel, Profit Lock, Equity-Grenzen, Margin Level, Schließzeiten, Trade-Limits, Status, News.





📰 11. News-Filter Der News-Filter nutzt ForexFactory als Datenquelle. Er erstellt ein konfigurierbares Zeitfenster um jedes News-Event, in dem der Handel gesperrt wird. Voraussetzung: WebRequest für https://nfs.faireconomy.media muss erlaubt sein. Parameter Standard Beschreibung Enable News Filter false Aktiviert den News-Filter. Block trading X min before 10 Handelssperre X Minuten VOR dem News-Event. Block trading X min after 5 Handelssperre X Minuten NACH dem News-Event. Enable auto-close before news false Schließt offene Trades automatisch vor dem News-Event. Close trades X min before 5 Minuten vor News, zu denen Trades geschlossen werden. Also block pending orders true Blockiert auch neue Pending Orders während des News-Fensters. Remove existing pending orders false Speichert und löscht bestehende Pending Orders vor dem News-Fenster. Restore pending orders after true Stellt gespeicherte Pending Orders nach dem News-Fenster automatisch wieder her. News GMT offset 99 (Auto) GMT-Offset für ForexFactory-Zeitkorrektur (EST/EDT auf Brokerzeit). 99 = automatische Erkennung. Nur manuell setzen falls News-Zeiten verschoben angezeigt werden. Auto-detect currencies true Erkennt die relevanten Währungen automatisch aus dem Chartsymbol. Filter [Currency] news USD,EUR,GBP,JPY: true Aktiviert den Filter für die jeweilige Währung (USD, EUR, GBP, JPY, AUD, NZD, CAD, CHF, CNY). Pending Order Schutz (Neu) Wenn „Remove existing pending orders" aktiviert ist, werden bestehende Pending Orders vor dem News-Fenster gespeichert und gelöscht. Nach Ablauf des Fensters werden sie automatisch wiederhergestellt – vorausgesetzt der Preis ist noch gültig (Stop-Level-Abstand zum aktuellen Markt wird geprüft). Abgelaufene Orders werden übersprungen. Die gespeicherten Orders sind crash-sicher: Sie werden in einer separaten Datei auf der Festplatte gespeichert und bei EA-Neustart automatisch wiederhergestellt.





💾 12. Datenpersistenz PropProtector speichert alle wichtigen Daten persistent auf der Festplatte: Haupt-Datendatei ( PropProtector_[Account]_[Symbol].dat ): Reset-Balance, Reset-Zeitpunkt, alle Flags (Verlustlimit erreicht, Gewinnziel erreicht, Profit Lock Status, Trade-Count Status, Warnung gesendet), Peak-Profit und Speicherzeitpunkt. Pending Orders Datei ( PropProtector_[Account]_[Symbol]_pending.dat ): Alle Details gespeicherter Pending Orders (Typ, Symbol, Lots, Preis, SL, TP, Magic, Expiry, Kommentar). Wird nur erstellt wenn Pending Orders während eines News-Fensters gespeichert werden. Beide Dateien werden im MQL4/Files bzw. MQL5/Files Verzeichnis gespeichert. Bei einem Terminal-Neustart oder EA-Crash werden die Daten automatisch wiederhergestellt.





🔄 13. Manueller Reset Der Reset-Button befindet sich im GUI (unten rechts). Ein Klick öffnet einen Bestätigungsdialog. Nach Bestätigung werden folgende Werte zurückgesetzt: Reset-Balance wird auf aktuelle Balance gesetzt, alle Flags (Verlustlimit, Gewinnziel, Profit Lock, Trade-Counts) werden zurückgesetzt, die Autotrading-Sperre wird aufgehoben, gespeicherte Pending Orders werden gelöscht und die Persistenz-Dateien werden aktualisiert. Automatischer Tagesreset: Täglich zur konfigurierten Reset-Zeit (Standard: 00:00 Serverzeit) wird die Reset-Balance automatisch auf die aktuelle Balance gesetzt und alle täglichen Limits werden zurückgesetzt. Der wöchentliche Trade-Zähler wird jeden Montag um 00:00 zurückgesetzt.



