Live OrderBook, ein weiteres High-Level-Tool von Ziwox

Orderbuch

Ein Orderbuch ist eine elektronische Liste von Kauf- und Verkaufsaufträgen für einen bestimmten Vermögenswert, geordnet nach Preisniveau. Es liefert Echtzeitdaten zur Markttiefe und zeigt die Anzahl der ausstehenden Aufträge sowie die spezifischen Niveaus, auf denen sie ihre Stop-Loss- und Take-Profits gesetzt haben. Dieses Tool ist für Händler von entscheidender Bedeutung, da es ihnen hilft, die Angebots- und Nachfragedynamik des Vermögenswerts zu verstehen, potenzielle Unterstützungs- und Widerstandsniveaus zu ermitteln und die Marktstimmung einzuschätzen.

Das Orderbuch ist in zwei verschiedene Bereiche unterteilt. Auf der linken Seite stehen die Verkaufsaufträge und auf der rechten Seite die Kaufaufträge. Aufträge oberhalb des aktuellen Kurses sind Kauf- und Verkaufslimits und Aufträge unterhalb des Briefkurses sind Kauf- und Verkaufslimits. Diese Ebenen umfassen alle Kauf- und Verkaufsaufträge sowie deren Takeprofits und Stop-Losses.


Positionsbuch

Das Positionsbuch zeigt die offenen Geschäfte der Marktteilnehmer und die von den Händlern gehaltenen aktuellen Positionen an. Es zeigt an, ob Händler netto long oder netto short in einem Vermögenswert sind.

Es ist wichtig, um aktive Handelspositionen aufzuzeigen und ermöglicht es Händlern, Markttrends auf der Grundlage der noch nicht geschlossenen Positionen zu erkennen.


Warum Sie es brauchen?

Das Orderbuch ist eine wichtige Ressource für Devisenhändler, da es einen Einblick in die Marktstimmung und das Verhalten anderer Marktteilnehmer bietet. Durch die Prüfung des Orderbuchs können Händler Unterstützungs- und Widerstandsniveaus erkennen, die für fundierte Handelsentscheidungen unerlässlich sind. Darüber hinaus gilt das Orderbuch als Frühindikator, d. h. es liefert Signale für potenzielle Kursbewegungen, bevor diese eintreten, und hilft Händlern so, ihre Ein- und Ausstiegsstrategien zu optimieren.

Das Positionsbuch ist ebenfalls von großer Bedeutung, da es die derzeit offenen Positionen der Händler aufzeigt und wertvolle Einblicke in die Marktstimmung liefert. Anhand dieser offenen Positionen können Händler die Marktstimmung besser einschätzen und Vorhersagen über zukünftige Kursbewegungen treffen. Diese Informationen ermöglichen den Händlern ein effektiveres Risikomanagement, indem sie ihre Strategien auf die vorherrschenden Markttrends abstimmen.


Praktische Anwendung von Orderbuchsignalen

  1. Marktstimmung: Sowohl das Orderbuch als auch das Positionsbuch geben Aufschluss über die Marktstimmung. Das Orderbuch zeigt das aktuelle Kauf- und Verkaufsinteresse, während das Positionsbuch die vorherrschenden Positionen der Händler aufzeigt.
  2. Vorhersage von Bewegungen: Durch die Analyse der Daten aus diesen Büchern können Händler einen möglichen Aufwärts- oder Abwärtsdruck vorhersagen. Eine große Anzahl von Kaufaufträgen auf einem bestimmten Niveau könnte auf eine starke Unterstützung hinweisen, während eine große Anzahl von Verkaufsaufträgen einen Widerstand signalisieren könnte.
  3. Strategische Planung: Händler können die Informationen nutzen, um ihre Einstiegs- und Ausstiegspunkte zu planen. Zu verstehen, wo signifikante und große Kumulationsaufträge platziert werden, hilft dabei, Stop-Hunting zu vermeiden und die Handelsausführung zu optimieren , da diese oft Zielniveaus signalisieren, auf die der Kurs möglicherweise zusteuert.
  4. Unterstützung und Widerstand: Hohe Konzentrationen von Take-Profit- oder Limit-Orders können Unterstützungs- oder Widerstandsniveaus signalisieren. Das Fehlen von Stop-Loss-Orders in der Nähe dieser Niveaus erhöht ihre Zuverlässigkeit.
  5. Verlorene Geschäfte: Die Analyse der Häufung von Verlustgeschäften im richtigen Orderbuch kann auf Bereiche hinweisen, in denen die Kurse nach der Schließung dieser Positionen wieder nach oben tendieren könnten.
  6. Gewinnende Trades: Umgekehrt kann ein erhebliches Aufkommen von Gewinngeschäften auf eine potenzielle Marktumkehr hindeuten, da schnelle Schließungen die Kurse in die entgegengesetzte Richtung treiben könnten.


Parameter der Eingaben

NAME NAME Beschreibung
1 Symbol-Präfix
Wenn Ihr Broker oder Konto ein bestimmtes Zeichen für das Symbol als Präfix hat, wie z.B. "eurusd.e", müssen Sie es hier als ".e" eingeben.
2 Symbol Suffiex Wenn Ihr Broker oder Ihr Konto ein bestimmtes Zeichen für das Symbol als Suffix hat, müssen Sie es hier eingeben
3 X-Position des Zeichnungscharts Verschieben Sie die Zeichnungsaufträge oder Positionen im Chart in X-Position
4 Größe der Long/Short-Boxen Ändern Sie die Größe der Balken des Auftragshistogramms um diese Zahl
5 Orderbuch oder Positionsbuch Wählen Sie aus, welche Art von Daten Sie von der API erhalten möchten, Aufträge oder Positionen.
6 Farbe der Long-Order/Positionen Gestalten Sie die Farbe der Long-Aufträge und -Positionen
7 Farbe für kurze Aufträge/Positionen Gestalten Sie die Farbe der kurzen Aufträge und Positionen
8
 Farbe der Positionen im Gewinn Gestalten Sie die Farbe der Positionen im Gewinn
9 Farbe der Positionen im Verlust Stil die Farbe der Positionen im Verlust


Bemerkung:

  • Die wichtigsten Daten werden von OANDA empfangen
  • OrderBook Daten werden alle 1 Stunde aktualisiert und repräsentieren die letzten 24 Stunden des Marktes


OrderBook und PositionBook Daten sind nur für diese Paare verfügbar:

EURAUD, EURCHF, EURGBP, EURJPY, EURUSD

USDCAD, USDCHF, USDJPY

GBPCHF, GBPJPY, GBPUSD

AUDJPY, AUDUSD

NZDUSD

XAUUSD, XAGUSD

Um Daten von unseren Servern zu erhalten, müssen Sie diese Adresse in Ihrem Link Webrequest zulassen hinzufügen:
https: //www. ziwox.info


