Live Orderbook

Live OrderBook, Otra herramienta de alto nivel de Ziwox

Libro de órdenes

Un libro de órdenes es una lista electrónica de órdenes de compra y venta para un activo específico, organizadas por nivel de precios. Proporciona datos en tiempo real sobre la profundidad del mercado, mostrando la cantidad de órdenes pendientes , incluyendo los niveles específicos en los que han establecido su stop loss y take profits. Esta herramienta es crucial para los operadores, ya que les ayuda a comprender la dinámica de la oferta y la demanda del activo, a identificar posibles niveles de soporte y resistencia y a calibrar el sentimiento del mercado.

El Libro de órdenes está segmentado en dos partes distintas. En la parte izquierda están las órdenes de venta y en la derecha las órdenes de compra. Las órdenes por encima del precio actual son Buy stops y sell limits y las órdenes por debajo del precio Ask son Buy limits y Sell stops. Estos niveles incluyen todas las órdenes de Compra y Venta y sus Takeprofits y Stop losses.


Libro de Posiciones

ElLibro de Posiciones, se centra en mostrar las operaciones abiertas de los participantes del mercado y muestra las posiciones actuales mantenidas por los operadores. Indica si los operadores están largos o cortos en un activo.

Es fundamental para revelar las posiciones de negociación activas, lo que permite a los operadores discernir las tendencias del mercado basándose en las posiciones que aún no se han cerrado.


¿Por qué lo necesita?

El Libro de Órdenes es un recurso crucial para los operadores de Forex, ya que ofrece información sobre el sentimiento del mercado y el comportamiento de otros participantes en el mercado. Al examinar el Libro de Órdenes, los operadores pueden identificar los niveles de soporte y resistencia, que son esenciales para tomar decisiones de negociación informadas. Además, el Libro de Órdenes se considera un indicador adelantado, lo que significa que proporciona señales de posibles movimientos de precios antes de que se produzcan, ayudando a los operadores a optimizar sus estrategias de entrada y salida.

El Libro de Posiciones es igualmente importante, ya que revela las posiciones abiertas actualmente por los operadores, lo que proporciona información valiosa sobre el sentimiento del mercado. Al estudiar estas operaciones abiertas, los operadores pueden calibrar mejor el estado de ánimo del mercado y hacer predicciones sobre los futuros movimientos de los precios. Esta información permite a los operadores gestionar el riesgo de forma más eficaz, adaptando sus estrategias a las tendencias imperantes en el mercado.


Aplicación práctica de las señales del libro de órdenes

  1. Sentimiento del mercado: Tanto el libro de órdenes como el libro de posiciones proporcionan información sobre el sentimiento del mercado. El libro de órdenes muestra el interés actual de compra y venta, mientras que el libro de posiciones revela las posiciones predominantes de los operadores.
  2. Previsión de movimientos: Analizando los datos de estos libros, los operadores pueden predecir posibles presiones al alza o a la baja. Un gran número de órdenes de compra en un determinado nivel podría indicar un fuerte soporte, mientras que un gran número de órdenes de venta podría señalar una resistencia.
  3. Planificación estratégica: Los operadores pueden utilizar la información para planificar sus puntos de entrada y salida. Entender dónde se colocan las órdenes significativas y de grandes acumulaciones ayuda a evitar la caza de stops y a optimizar la ejecución de las operaciones, ya que suelen señalar niveles objetivo hacia los que puede gravitar el precio.
  4. Soportes y resistencias: Las altas concentraciones de órdenes Take Profit o Limit pueden señalar niveles de soporte o resistencia. La ausencia de Stop Loss en torno a estos niveles aumenta su fiabilidad.
  5. Operaciones perdedoras: El análisis de grupos de operaciones perdedoras en el libro de órdenes correcto puede sugerir zonas en las que los precios pueden rebotar al alza una vez cerradas esas posiciones.
  6. Operaciones ganadoras: Por el contrario, una presencia sustancial de operaciones ganadoras puede indicar una posible reversión del mercado, ya que los cierres rápidos podrían empujar los precios en la dirección opuesta.


Parámetros de entrada

NOMBRE NOMBRE Descripción
1 Prefijo del símbolo
Si su broker o cuenta tiene un carácter específico para el símbolo como prefijo como "eurusd.e", debe introducirlo aquí como ".e"
2 Sufijo del símbolo Si su broker o cuenta tiene un carácter específico para el símbolo como sufijo, debe introducirlo aquí
3 Posición X del gráfico Desplazar las órdenes o posiciones de dibujo en el gráfico en la posición X
4 Tamaño de los cuadros largo/corto Cambia el tamaño de la barra del histograma de órdenes por este número
5 Libro de Órdenes o Libro de Posiciones Seleccione qué tipo de datos desea obtener de la API, Órdenes o Posiciones
6 Color de órdenes largas/posiciones Estiliza el color de las órdenes y posiciones largas
7 Color de órdenes/posiciones cortas Estilizar el color de las órdenes y posiciones cortas
8
 Color de Posiciones en Beneficio Estilizar el color de las posiciones en beneficios
9 Color de las posiciones en pérdidas Estilizar el color de las posiciones en pérdidas


Nota:

  • Los datos principales son recibidos por la OANDA
  • Los datos del OrderBook se actualizan cada 1 hora y representan las últimas 24 horas de mercado


Los datos de OrderBook y PositionBook sólo están disponibles para estos pares

EURAUD, EURCHF, EURGBP, EURJPY, EURUSD

USDCAD, USDCHF, USDJPY

GBPCHF, GBPJPY, GBPUSD

AUDJPY, AUDUSD

NZDUSD

XAUUSD, XAGUSD

Para obtener datos de nuestros servidores, debe añadir esta dirección en su enlace Allow Webrequest:
https: //www. ziwox.info


APRENDA Y LEA MÁS EN DETALLE

Productos recomendados
H4 GBPUSD Trend Scalper
Valeriy Potapov
Asesores Expertos
H4 GBPUSD Trend Scalper es un scalper de señal de tendencia. El EA opera de acuerdo con la estrategia de tendencia utilizando el indicador incorporado original para las órdenes de apertura y cierre. Las entradas externas para limitar el comercio los viernes y los lunes están disponibles. El propósito de la estrategia es utilizar la tendencia actual con el mayor beneficio. De acuerdo con los resultados de las pruebas y el trabajo en cuentas demo y reales, los mejores resultados obtenidos mediante
Pound sterling M5 scalping
Andrey Kozak
Asesores Expertos
Robot revendedor para marco de tiempo M5. Opera en el par de divisas GBPUSD. Este robot ha sido especialmente desarrollado por una empresa de comerciantes profesionales para operar con la libra esterlina. El robot abre aproximadamente de 5 a 15 operaciones por día. Lo mejor es operar con corredores que tengan un margen bajo en GBPUSD de hasta 10 pips. El depósito mínimo recomendado para comenzar es de $500 o más. ventajas: no usa martingala. no una red. cada operación tiene un stop loss. bot p
Harvest GOLD
Sayan Vandenhout
Asesores Expertos
La cosecha de ORO UTILIZA EL INDICADOR DE ONDA DE TENDENCIA Y PUEDE IDENTIFICAR EL COMIENZO Y EL FIN DE UN MOVIMIENTO DE TENDENCIA DE NUEVA ONDA. COMO OSCILADOR, EL INDICADOR IDENTIFICA LAS ZONAS DE SOBRECOMPRA Y SOBREVENTA. FUNCIONA MUY BIEN PARA CAPTURAR LAS REVERSIONES DE PRECIOS A CORTO PLAZO Y UTILIZA UNA ESTRATEGIA DE MARTINGALA PARA CERRAR TODAS LAS OPERACIONES CON GANANCIAS. UTILICE LA CONFIGURACIÓN POR DEFECTO EN H1 O UN MARCO DE TIEMPO SUPERIOR EN CUALQUIER PAR PARA OPERACIONES MÁS
Blue CARA MT4
Duc Anh Le
Asesores Expertos
| Solución de negociación totalmente automatizada inspirada en el Concepto de Dinero Inteligente (TIC) y con capacidad multiestrategia | Construido por un operador de la red >> para operadores de la red. This is MT4 version, click  here  for  Blue CARA MT5  (settings and logics are same in both versions) Señal de seguimiento real --> Cara Gold Intro Blue CARA EA ( 'CARA') - abreviatura de Comprehensive Algorithmic Responsive Advisor es una nueva generación multi-divisa multi-timeframe EA ba
Semi Auto Recovery Zone Full Order
Sirinya Pakkaman
Utilidades
Detalles de cada enfermedad Tipo 1. Establecer no utilizar Martingala de Cobertura, para abrir la orden por sí mismo sólo a través del botón pulsador. TP y SL siguen el ajuste. Establecer Setting_Hedging =false; Set Setting_TrailingStop =false; si no se usa. Tipo 2. Zona de recuperación semi-automática Tiene que abrir la orden usted mismo sólo a través del pulsador. Si en la dirección equivocada y Set true en Hedging Martingale, EA fijará la orden con el sistema de zona mediante el uso de Hedg
Semi Auto Recovery Zone
Sirinya Pakkaman
5 (1)
Utilidades
Detalles de cada enfermedad Tipo 1. Establecer no utilizar Martingala de Cobertura, para abrir la orden por sí mismo sólo a través del botón pulsador. TP y SL siguen el ajuste. Ajuste Setting_Hedging =false; Use_Signal =false; Tipo 2. Semi Auto Recovery Zone Tiene que abrir la orden por sí mismo sólo a través del botón pulsador. Si en la dirección equivocada y Set true on Hedging Martingale, EA fijará la orden con el sistema de zona mediante el uso de Hedging Martingale Establecer Setting_Hedgi
BreakBot
Hasan Abdulhussein
Asesores Expertos
BreakBot :Este asesor experto está diseñado específicamente para operadores que buscan soluciones inteligentes y seguras para transformar un pequeño capital en beneficios sustanciales, alcanzando los 100.000 dólares o más. Emplea estrategias profesionales y una gestión precisa del riesgo para lograr un crecimiento constante y seguro. Características principales del Asesor Experto ️ Gestión inteligente del capital: Utiliza porcentajes de riesgo cuidadosamente calculados para maximizar los benefi
ToTheMoon MT4
Daniel Moraes Da Silva
5 (1)
Asesores Expertos
UNO DE LOS POCOS ROBOTS CON UN HISTORIAL DE SEÑALES DE MÁS DE 3 AÑOS Y ENTRE LOS 10 PRIMEROS. ENLACE A MIS ROBOTS Y PRESETS DE SEÑALES: En mi perfil hay un enlace para descargar los PRESETS que uso en mis SEÑALES, se pueden descargar y hacer Backtest gratis, hay explicaciones en la mi WebSite. https://www.mql5.com/en/users/tec_daniel ENLACE A OTRAS VERSIONES DE ROBOT: MT4: https: //www.mql5.com/en/market/product/97963 MT5: https: //www.mql5.com/en/market/product/97962 ALGUNOS EJEMPLOS DE SEÑALES
Easy Strategy Builder
Gheis Mohammadi
5 (3)
Utilidades
El Easy Strategy Builder (ESB) es una solución "Hágalo usted mismo " que le permite crear una amplia gama de estrategias de trading automatizadas sin ninguna línea de código. Este es el método más fácil del mundo para automatizar sus estrategias que se pueden utilizar en STP, ECN y corredores FIFO. No es necesario arrastrar y soltar. Sólo tiene que establecer las condiciones de su estrategia de negociación y cambiar la configuración de los valores deseados y dejar que funcione en su cuenta. ESB
Cm EA TrailingStopOrders
Vladimir Khlystov
Asesores Expertos
El algoritmo de trabajo del asesor : Cuando el Asesor Experto se lanza a una distancia determinada del precio (first_step), se colocan las órdenes BuyStop y SellStop. Además, dependiendo de la dirección que tomó el precio, una de ellas se convierte en mercado, y la otra comienza a arrastrarse tras el precio. Cuando el precio retrocede, también se convierte en mercado. Si hemos alcanzado un beneficio establecido en alguna dirección, la orden se cierra y se vuelve a colocar una orden pendiente d
Jet Punch
Didit Haryadi Saputra
Asesores Expertos
Jet Punch es otro de los mejores asesores expertos para MT4, puede ayudarle a ganar dinero mientras duerme entrando y saliendo automáticamente de las operaciones. Opera abriendo operaciones cada día y cerrándolas en el momento adecuado para asegurar que siempre obtenga beneficios. El software es muy sencillo y puede ser utilizado tanto por principiantes como por traders experimentados. Jet Punch fue probado y ha superado con éxito la prueba de estrés con deslizamiento y comisión aproximada a la
The Secret of Dow
Ng Eng Zhan
Asesores Expertos
Acerca de The Secret of Dow El Secreto de Dow es un sistema único que se ejecuta en un complejo conjunto de algoritmos y mecanismos avanzados de computación de aprendizaje automático para analizar conjuntos masivos de datos de la red neuronal, y se combina con un conjunto especial de análisis de movimiento de la acción del precio para optimizar la decisión de comercio, y luego predice los próximos movimientos posibles y potenciales de los precios del Dow Jones (US30). Las ventajas de The Secr
DoubleUp System
Opengates Success International
Utilidades
El sistema DoubleUp ha sido creado como un asistente comercial, un gestor y una utilidad para aumentar los beneficios. NO opera por usted, sino que le ayuda a maximizar sus operaciones. Como su nombre indica, duplica y aumenta sus objetivos de beneficios con sólo unos pocos pips de distancia mediante la apertura de 4 órdenes pendientes o 1 orden instantánea con 3 órdenes pendientes (dependiendo de la situación del mercado en ese momento). Si tu sistema de trading puede garantizarte al menos 20
Rocrosoft Gold Magic
Mahesh Ramji Joshi
Asesores Expertos
En el dinámico y a menudo impredecible mundo del mercado de divisas, la búsqueda de una rentabilidad constante puede parecer la persecución de un espejismo. Sin embargo, la introducción del "Rocrosoft Gold Magic EA" ha cambiado el panorama, ofreciendo a los operadores una herramienta de tendencia robusta y fiable diseñada para sobresalir en XAUUSD. Desarrollado por un equipo de banqueros experimentados y operadores profesionales con experiencia comercial de más de 15 años. El Asesor Experto no i
Magic EA MT4
Kyra Nickaline Watson-gordon
3 (1)
Asesores Expertos
Magic EA es un Asesor Experto basado en Scalping, Ondas de Elliot y con filtros como RSI, Estocástico y otras 3 estrategias gestionadas y decididas con el robot de forma inteligente. Un gran número de entradas y ajustes son probados y optimizados e incrustados en el programa por lo tanto las entradas son limitadas y muy simples. Usando EA no necesita ninguna información profesional o Forex Trading Knowledge. EA puede operar en todos los símbolos y todos los marcos de tiempo, utilizando estrategi
Indicador Taurus All4
Fabio Oliveira Magalhaes
Indicadores
Taurus All4 Taurus All4 es un indicador de alto rendimiento, le indicará la fuerza de la tendencia y podrá observar la fuerza de la vela. Nuestro indicador tiene más de 4 confirmaciones de tendencia. Es muy simple y fácil de usar. Modos de Confirmación Confirmaciones de tendencia en velas: Cuando la vela cambia a verde claro la tendencia es alta. Cuando la vela cambia a rojo claro la tendencia es bajista. Cuando la vela cambia a rojo oscuro la tendencia es baja. Línea de tendencia Confirmacio
MaxProfitDz v4
Hafis Mohamed Yacine
Asesores Expertos
MaxProfitDZ Asesor experto MaxProfitDz v1.4 Recomendaciones Símbolo: TODOS LOS PARES ..i Recomendado EURUSD. Plazo:1M. Brokers: TODOS los brokers . bajo spread/comisión, apalancamiento 1:500 Depósito Mínimo Recomendado : $500 USD Tamaño de lote para 500$ : 0.01 Utilice un broker con buena ejecución y con un spread de 0.1-2 puntos. Se requiere un VPS muy rápido Parámetros EA TrendON=true (Lea la nota ) MMType = 2 LotMultiplikator = 1 LotConst_or_not = TRUE Take profit :5-10 pips para cuentas co
Exp Swing
Vladislav Andruschenko
4.49 (57)
Asesores Expertos
Utiliza el modelo de una famosa estrategia llamada Swinger (Pendulum, Cheburashka): colocación alternativa de pedidos pendientes con lote aumentado. La estrategia consiste en colocar dos órdenes pendientes opuestas. Cuando el precio se mueve en una determinada dirección, se activa una orden pendiente, mientras que el tamaño de lote de la otra orden aumenta. El EA proporciona tres tipos de órdenes pendientes de apertura (TypeofTrade) Apertura automática después de la colocación (AutoTrade de ap
FREE
Ai Prediction MT4
Mochamad Alwy Fauzi
Bibliotecas
Un indicador gratuito para los que compren la versión completa Este indicador está creado por esta Inteligencia Artificial, con la configuración que usted desee. Inteligencia artificial a su servicio Disponga de una inteligencia artificial completa y utilícela en sus códigos Esta inteligencia artificial está entrenada para decirle en cada vela si el mercado se mueve al alza o a la baja. En general, la inteligencia artificial se puede utilizar en todos los mercados, todos los marcos temporales
Auto Fibo Pro m
DMITRII GRIDASOV
Indicadores
El indicador "Auto FIBO Pro" de Crypto_Forex es una gran herramienta auxiliar para operar. - El indicador calcula y coloca automáticamente en el gráfico los niveles de Fibonacci y las líneas de tendencia locales (color rojo). - Los niveles de Fibonacci indican áreas clave donde el precio puede revertirse. - Los niveles más importantes son 23,6 %, 38,2 %, 50 % y 61,8 %. - Puede usarlo para scalping de reversión o para operar en cuadrículas de zonas. - También existen muchas oportunidades para m
Green Mower 9
Yaakov Markos
Utilidades
Por :ForextraderEanow Cortacésped Verde 10.0 Este EA es Famoso Grid Estrategia que la rejilla abierta de los oficios con el mismo tamaño (no martingala) y obtener beneficios, incluso cuando el precio de Forex se mueve en la dirección equivocada. Su objetivo es Mower más de tendencia y no tendencia del mercado (automático) aprovechando todas las subidas y bajadas . La nueva subida será aún mejor antes de que la recuperación tenga lugar . Las operaciones perdedoras sólo con los pares más agresiv
L Hedger Scalper
Joel Protusada
Utilidades
L H E D G E R S C A L P E R Un Asesor Experto totalmente automatizado que utiliza scalping contra-tendencia, estrategia gestionada semi-martingale y cobertura de bloqueo para ejecutar un esquema completo de trading desde el análisis de entrada a la gestión monetaria calculada por riesgo hasta la ejecución del plan de análisis de salida. V E R Y I M P O R T A N T E Sólo puedes usar cuentas de tipo ECN. De lo contrario, es un desastre. Puede utilizar sólo el par de divisas GB
Fibonacci VCL
Alexander Pekhterev
Asesores Expertos
El Asesor Experto utiliza una estrategia de negociación basada en los niveles de Fibonacci. En los niveles de ~38,2,~50,0 y ~61,8, establece órdenes pendientes virtuales (Límite de Compra, Límite de Venta). Se construye una cuadrícula de órdenes pendientes virtuales en la dirección de la tendencia. La tendencia se determina utilizando el indicador ZigZag. Las órdenes se cierran con un take profit virtual total o un stop loss virtual total. El EA toma una decisión en la apertura de una nueva vela
Dashboard Super Currency Strength
Wang Yu
Utilidades
如果产品有任何问题或者您需要在此产品上添加功能，请联系我 Póngase en contacto conmigo / mensaje si usted encuentra cualquier problema con el uso del producto o necesita característica adicional para agregar en la versión base. Dashboard Super Currency Strength es una herramienta gráfica intuitiva y práctica que le ayudará a: Tener 28 pares bajo control con un solo panel de control. Monitorear el movimiento de los precios, identificar posibles tendencias basadas en la brecha de fuerza de dos divisas en 3 marcos de tiempo. P
Algo Pumping MT4
Ihor Otkydach
4.69 (16)
Indicadores
PUMPING STATION – Tu estrategia personal "todo incluido" Te presentamos PUMPING STATION, un indicador revolucionario para Forex que transformará tu forma de operar en una experiencia emocionante y eficaz. No es solo un asistente, sino un sistema de trading completo con potentes algoritmos que te ayudarán a operar de forma más estable. Al comprar este producto, recibes GRATIS: Archivos de configuración exclusivos: para una configuración automática y un rendimiento óptimo. Manual en video paso a p
Milch Cow Hedge
Mohamed Nasseem
Asesores Expertos
MILCH COW HEDGE V1.12 EA es principalmente una estrategia de cobertura. El apoyo de expertos es aprovechar todas las oportunidades en cualquier dirección. No sólo abre las operaciones, pero elige el momento adecuado para cerrar las posiciones abiertas para comenzar a operar de nuevo. Recomendamos el uso de un experto con un par de alta volatilidad de la moneda, como GBPAUD, AUDCAD Experto de prueba durante el período comprendido entre 01.01.2016 hasta 09.12.2016 beneficio se duplicó cuatro veces
Chat Ai MT4
Indra Maulana
Utilidades
Amigos, esta herramienta no funciona en backtesting y debe ejecutarla en vivo. Chat Ai assistant un versátil e inteligente asistente AI Hable con el AI, obtenga consejos de él, dele órdenes Puede ser usado en todos los gráficos, marcos de tiempo, símbolos, mercados y... Con una interfaz muy simple Esta herramienta es un asistente de inteligencia artificial con el que puede chatear. Puedes darle diferentes comandos. por ejemplo: Dile que abra una orden de compra para ti. O dile que cierre tus
Rosy Pro Panel MT4
Theresia Yovitha Herwanda
5 (1)
Utilidades
Descargar DEMO aquí: https: //www.mql5.com/en/blogs/post/759769 Un último panel que nunca has visto antes. Compacto y bonito panel de operaciones con gran P/L total y su porcentaje. Grupos para resumen de operaciones disponibles: Billete, Símbolo, Tipo, Categoría y Mágico. El campo de precio medio le ayuda a conocer el precio medio y la dirección de sus operaciones. Establezca la magia y el comentario de sus operaciones de forma muy sencilla. Agrupe el cierre por símbolo, tipo, categoría o magi
Neuralwork
Vladislav Filippov
Asesores Expertos
Neuralwork es un asesor de negociación totalmente automatizado. La metodología del asesor se basa en la puesta en marcha de una serie de procesos secuenciales: agregación de un número diversificado de operaciones potenciales en un canal especial con su posterior transformación en un flujo de información especial, calibración interna de las operaciones por el indicador de eventualidad y validez mediante un verificador de tendencias y filtrado de los puntos de entrada y salida gracias a una insta
Magic Win
Reni
4 (2)
Asesores Expertos
EA MAGIC WIN es el sistema de comercio avanzado que fue probado durante mucho tiempo en diferentes condiciones de mercado con pruebas de carga pesada. Basado en nuestro indicador personalizado que está respaldado con el concepto de reversión a la media, junto con algunos otros algoritmos, este producto se adapta a las condiciones actuales del mercado y actúa en consecuencia. Pares de divisas soportados: EURUSD, GBPUSD, AUDCAD, AUDNZD, NZDCAD TF recomendado: M15. Setfile se puede descargar desde
Los compradores de este producto también adquieren
Forex Trade Manager MT4
InvestSoft
4.98 (424)
Utilidades
Bienvenido a Trade Manager EA: la herramienta definitiva de gestión de riesgos diseñada para hacer que el trading sea más intuitivo, preciso y eficiente. No es solo una herramienta para realizar órdenes; es una solución integral para la planificación de operaciones, gestión de posiciones y control del riesgo. Ya seas un principiante, un trader avanzado o un scalper que necesita ejecuciones rápidas, Trade Manager EA se adapta a tus necesidades, ofreciendo flexibilidad en todos los mercados, desde
Averaging Helper
Sergey Batudayev
5 (2)
Utilidades
Asistente de promedio: este tipo de instrumento de ayuda comercial lo ayudará a promediar sus posiciones previamente no rentables mediante dos técnicas: promedio estándar Cobertura con posterior apertura de posiciones según la tendencia La utilidad permite   clasificar varias posiciones abiertas en diferentes direcciones a la vez, tanto de compra como de venta. Por ejemplo, si abriste una posición de venta y otra de compra, y ambas no son rentables, o si una no lo es y la otra sí, pero no lo suf
Telegram To MT4 Copier
Trinh Dat
4.95 (40)
Utilidades
El producto copiará todas las señales de telegramas a MT4 (de la cual usted es miembro ), también puede trabajar como copiador remoto. Fácil de configurar, copia instantánea, puede trabajar con casi todos los formatos de señal, señal de imagen, soporte para traducir otros idiomas al inglés . Trabaja con todo tipo de canales o grupos, incluso canales con "Restricción de Guardar Contenido", trabaja con multi canales, multi MT5 . Funciona como copiadora remota: si la señal tiene número de ticket, c
Remote Trade Copier MT4
Rashed Samir
5 (1)
Utilidades
Remote Trade Copier es una herramienta avanzada diseñada para copiar eficazmente operaciones entre cuentas, tanto en modo local como remoto . Permite replicar órdenes a la velocidad del rayo desde una cuenta maestra a una cuenta esclava. En modo local, las operaciones se copian al instante, mientras que en modo remoto, el proceso de copia tarda un segundo. En la nueva versión, en modo remoto , la operación de copia puede realizarse con un retardo de milisegundos o cero . Después de la compra, p
Trade Copier Pro
Vu Trung Kien
4.57 (14)
Utilidades
Trade Copier Pro es una poderosa herramienta para copiar el comercio a distancia entre múltiples cuentas en diferentes lugares a través de Internet. Esta es una solución ideal para el proveedor de la señal, que quieren compartir su comercio con los demás a nivel mundial en sus propias reglas. Un proveedor puede copiar los oficios a múltiples receptores y un receptor puede obtener el comercio de múltiples proveedores también. Proveedor y el receptor pueden gestionar su lista de asociados con el
Profrobotrading Channel EA
Irina Cherkashina
Utilidades
With this Expert Advisor, you can seamlessly integrate various channel, arrow, and reversal indicators. It offers the flexibility to use all popular channel trading strategies, while also providing powerful tools to customize your trading conditions and risk management system.   The Expert Advisor opens orders when the price crosses the channel boundaries. Multiple crossing conditions are available for customization: Price touches boundary on re-entry into the channel Price touches boundary on
Intelligent Copier Slave
Vashim Mazhar
Utilidades
Esto significa que ahora puede operar en múltiples cuentas MetaTrader 4 simultáneamente, reflejar las operaciones de cualquier bot de trading a las cuentas de sus amigos y familiares (incluso si está bloqueado a su número de cuenta MT4), crear carteras de inversión de muchas cuentas MT4, eliminar el riesgo de los brokers de Forex no regulados, convertir una estrategia de trading perdedora en ganadora y convertirse en un gestor de cuentas independiente inmediatamente sin necesidad de firmar ningú
Ultimate Extractor MT4
Clifton Creath
Utilidades
Ultimate Extractor - Analítica profesional para MT4 Ultimate Extractor transforma su historial de operaciones de MetaTrader 4 en información práctica con análisis completos, gráficos interactivos y seguimiento del rendimiento en tiempo real. Posibilidad de combinar múltiples cuentas y MT4 y MT5 en un único panel de control. Qué hace Analiza automáticamente su historial de operaciones MT4 en todos los Asesores Expertos y genera informes HTML detallados con visualizaciones interactivas. Realiza un
Click and Go Trade Manager
Victor Christiaanse
5 (8)
Utilidades
Click and Go Trade Manager, la solución definitiva para una ejecución fluida de las operaciones. Con un simple clic en el gráfico, puede definir sin esfuerzo sus niveles de stop loss, precio de entrada y objetivo. Se acabaron las molestias de introducir los valores manualmente: es increíblemente intuitivo y fácil. La gestión de riesgos integrada es una característica clave de nuestro Gestor de Operaciones. Entendemos la importancia de proteger sus inversiones, por lo que Click and Go Trade Mana
EasyInsight AIO MT4
Alain Verleyen
4 (2)
Utilidades
EASY Insight AIO – La solución todo en uno para un trading inteligente y sin esfuerzo Resumen Imagina poder analizar todo el mercado — Forex, Oro, Cripto, Índices e incluso Acciones — en segundos, sin tener que revisar gráficos manualmente, instalar indicadores o hacer configuraciones complicadas. EASY Insight AIO es tu herramienta definitiva de exportación para trading impulsado por IA, lista para usar al instante. Ofrece una visión completa del mercado en un único archivo CSV limpio, listo p
Custom Alerts AIO MT4
Daniel Stein
Utilidades
Custom Alerts AIO: Supervisión inteligente de múltiples mercados, lista para usar sin configuración Descripción general Custom Alerts AIO es una herramienta avanzada de escaneo de mercado que funciona "nada más instalarla", sin necesidad de configurar indicadores adicionales. Incluye internamente todos los indicadores clave de Stein Investments (FX Power, FX Volume, FX Dynamic, FX Levels e IX Power), lo que te permite supervisar de forma sencilla todas las clases de activos principales: Forex,
Forward Alert To Telegram
Trinh Dat
4.73 (11)
Utilidades
El Asesor Experto le ayudará a reenviar todas las alertas emergentes con captura de pantalla desde MetaTrader 4 al canal/grupo de Telegram, también reenviará todas las notificaciones a Telegram. Parámetros - Telegram Bot Token - crea el bot en Telegram y obtén el token. - Telegram Chat ID - introduce tu ID de usuario, grupo / canal de Telegram - Reenviar Alerta - por defecto true, para reenviar la alerta. - Enviar mensaje como título de la captura de pantalla - por defecto falso, establece verda
NextGen Trade Manager AI
Bernhard Schweigert
Utilidades
Oferta especial de Navidad: ¡50% de descuento ! Advanced Trade Manager - La solución todo en uno definitiva para una operativa manual más rápida, inteligente y segura. Transforme su operativa manual con NextGen Trade Manager AI - el panel profesional sobre el gráfico que combina ejecución instantánea, planificación visual de operaciones y una potente gestión del riesgo en una herramienta intuitiva. Ejecute órdenes, gestione el riesgo y proteja los beneficios más rápido que nunca, todo ello si
Telegram To MT4 Receiver
Levi Dane Benjamin
3.67 (6)
Utilidades
Copie señales de cualquier canal del que sea miembro (incluidos los privados y restringidos) directamente en su MT4.  Esta herramienta ha sido diseñada pensando en el usuario y ofrece muchas características que necesita para administrar y monitorear las operaciones. Este producto se presenta en una interfaz gráfica fácil de usar y visualmente atractiva. ¡Personalice su configuración y comience a usar el producto en minutos! Guía del usuario + Demo  | Versión MT5 | Versión Discord Si desea prob
Gann Model Forecast
Kirill Borovskii
5 (1)
Utilidades
Presento a su atención una potente utilidad para predecir el movimiento futuro de un activo basada en la ley de vibración de W.D. Ganna. Esta utilidad analiza el modelo de mercado seleccionado y proporciona códigos para los posibles patrones futuros de movimiento del mercado. Si introduce el código seleccionado en la casilla correspondiente, recibirá una previsión del posible movimiento del mercado. La utilidad tiene la capacidad de mostrar varios modelos de previsión potenciales. El pronóstico
ManHedger MT4
Peter Mueller
5 (1)
Utilidades
ESTE EA ES UN EA SEMI-AUTO, NECESITA LA ENTRADA DEL USUARIO. Manual y Versión de Prueba Por favor NO COMPRE este producto antes de PROBARLO y ver mi video sobre el mismo. ¡Póngase en contacto conmigo para soporte al usuario o informes de errores, o si desea la versión MT5! Versión MT5 No garantizo ningún beneficio o éxito financiero usando este EA. Con este Asesor Experto, usted puede: Implementar su propia estrategia de Recuperación de Zona para capitalizar los mercados en tendencia. Crear es
RedFox Copier Pro
Rui Manh Tien
4.7 (10)
Utilidades
Ahorro de tiempo y rápida ejecución Ya sea que esté viajando o durmiendo, siempre sepa que Telegram To Mt4 ejecuta las operaciones por usted. En otras palabras, Nuestro Operador de Señales de Telegram MT4 analizará las señales de trading que recibas en tus canales de Telegram seleccionados y las ejecutará en tu cuenta de Telegram a MT4. Reduzca el Riesgo Telegram To Mt4 define toda la experiencia de copiar señales desde el copiador de señales de Telegram a las plataformas mt4. Los usuarios no
Zone Trader MT4
LEE SAMSON
5 (1)
Utilidades
Opera con soporte y resistencia o con zonas de oferta y demanda automáticamente una vez que hayas identificado las áreas clave desde las que quieres operar. Este EA te permite dibujar zonas de compra y venta con un solo clic y luego colocarlas exactamente donde esperas que gire el precio. El EA luego monitorea esas zonas y automáticamente tomará operaciones en función de la acción del precio que especifiques para las zonas. Una vez que se realiza la operación inicial, el EA obtendrá ganancias e
Discord To MT4 Copier
Trinh Dat
5 (4)
Utilidades
El producto copiará todas las señales de Discord a MT4 (de la que es miembro ), también puede funcionar como copiador remoto. Fácil de configurar. Trabaja con casi todos los formatos de señal, soporta la traducción de otros idiomas al inglés. Trabaja con multi canal, multi MT4. Trabaja con señales de imagen. Copia la orden al instante, auto detecta el símbolo. Funciona como copiadora remota: si la señal tiene número de ticket, copiará exactamente a través del número de ticket. Cómo configurar y
EchoTrade Telegram to MT4 Copier
Perpetual Chinemerem Vincent
5 (2)
Utilidades
Copiador de Telegram a MT5 de EchoTrade Copia de señales sin fisuras, instantánea y fiable - ¡Directamente de Telegram a MetaTrader 4! El producto no se ejecuta en el probador de estrategia, pero usted puede obtener la versión de prueba gratuita aquí para probar antes de comprar. ¿Cansado de ejecutar manualmente operaciones a partir de señales de Telegram? EchoTrade automatiza el proceso, copiando instantáneamente operaciones desde cualquier canal o grupo de Telegram directamente a su cuenta M
DFGX Dashboard
Tsvetan Tsvetanov
5 (2)
Utilidades
Lleve sus operaciones al siguiente nivel con DFGX, nuestra rejilla dinámica de Fibonacci de segunda generación. Esta nueva aplicación, potente y fácil de usar, está especialmente diseñada y optimizada para la negociación intradía contraria, el scalping y la negociación de noticias en el mercado Forex. Este sistema es la solución ideal para operadores profesionales activos y scalpers que buscan formas innovadoras de optimizar su estrategia. El sistema también proporciona una excelente oportunidad
Ultimate Trailing Stop EA
BLAKE STEVEN RODGER
4.33 (15)
Utilidades
Esta utilidad EA le permite gestionar (con filtrado avanzado) órdenes abiertas ilimitadas (manuales o EA) con 16 métodos de trailing stop: fijo, porcentual, ATR Exit, Chandelier Exit, Moving Average, Candle High Low Exit, Bollinger Bands, Parabolic, Envelope, Fractal, Ichimoku Kijun-Sen, Alligator, Exit After X Minutes or Bars, RSI y Stochastic. El trailing stop puede ser real o virtual, y puede salir completamente o con un porcentaje de cierre parcial al toque o al cierre de la barra. Además,
Unlimited Trade Copier Pro
Vu Trung Kien
3.86 (7)
Utilidades
Unlimited Trade Copier Pro es una herramienta para copiar operaciones de forma remota a múltiples cuentas MT4, MT5 y cTrader en diferentes ordenadores/ubicaciones a través de Internet. Esta es una solución ideal para usted si usted es un proveedor de señales y desea copiar sus operaciones a otros receptores a nivel mundial en sus propias reglas. Un proveedor puede copiar operaciones a múltiples receptores y un receptor puede obtener operaciones de múltiples proveedores también. El proveedor pued
Crystal Trade Manager Pro MT4
Muhammad Jawad Shabir
Utilidades
Crystal Trade Manager PRO – Sistema Avanzado de Control de Riesgo y Gestión de Operaciones para MT4 Versión gratuita: https://www.mql5.com/en/market/product/150632 Descripción General Crystal Trade Manager PRO (CTM) es una herramienta profesional de gestión de riesgo y automatización de operaciones diseñada para MetaTrader 4. Está creada para traders que requieren disciplina, protección sólida del capital y automatización inteligente en su operativa diaria. El sistema controla el riesgo, proteg
Ultimate Trade Manager plus Mobile by RunwiseFX
Runwise Limited
4.75 (4)
Utilidades
Completo panel de operaciones en el gráfico con la capacidad única de poder controlarse también desde el móvil. Además, cuenta con una biblioteca de configuración descargable, por ejemplo, reglas de salida, botones de panel adicionales, configuración de órdenes pendientes y mucho más. Vea nuestro vídeo del producto. Funciona con todos los símbolos no sólo pares de divisas. Características Panel gráfico plus controlable desde aplicación gratuita para Windows, iPhone y Android Motor de scripts int
Ultimate MT4 to Telegram
BLAKE STEVEN RODGER
Utilidades
Ultimate MT4 to Telegram (UMT) envía operaciones controladas (vía símbolo, magia, comentario) a su canal de telegram. Envía operaciones abiertas y cerradas, incluyendo órdenes pendientes y modificaciones de TP/SL, junto con capturas de pantalla de gráficos, a cualquier canal de telegram. Además, puede enviar informes de operaciones abiertas e informes resumidos de beneficios/pips por día, semana o mes. Puede personalizar el diseño de las acciones comerciales o los informes con variables y emotic
News Trapper EA
Noha Mohamed Fathy Younes Badr
4.85 (13)
Utilidades
Hola a todos. News trapper EA es un experto para el comercio de noticias OFERTA LIMITADA: ¡Precio 49$ solo por 10 copias! Siguiente precio 99 no puedes hacer back test porque las noticias son eventos futuros Experto muy seguro pone Ajustes tasa de interés solamente o noticias de alto impacto para Trading Automatizado en las noticias del calendario económico. Muestra un comercio estable durante los últimos 10 años. EA no utiliza tecnologías peligrosas como martingale, grid. El Experto es muy simp
PZ Trade Pad Pro MT4
PZ TRADING SLU
5 (2)
Utilidades
Este es un panel de comercio visual que lo ayuda a colocar y administrar operaciones fácilmente, evitando errores humanos y mejorando su actividad comercial. Combina una interfaz visual fácil de usar con un enfoque sólido de gestión de riesgos y posiciones. [ Guía de instalación | Guía de actualización | Solución de problemas | FAQ | Todos los productos ] Increíblemente fácil de usar. Opere fácilmente desde el gráfico Opere con una gestión de riesgos precisa, sin problemas La preservación del c
FiboPlusMultiTF
Sergey Malysh
5 (1)
Utilidades
Un sistema de trading multitiempo basado en el trazado y seguimiento automático de los niveles de Fibonacci para la compra y venta de cualquier símbolo. Ventajas Determina la dirección de la tendencia basándose en un complejo de 14 indicadores (Cx ), extremos de ZigZag (Z ), RSI (R ), Impulso (I ) Visualización de los valores de 14 indicadores que componen la dirección de la tendencia (Cx ) Trazado de niveles horizontales, líneas de soporte y resistencia, canales Visualización de la opción de t
Alert Signal Trading MT4
Trinh Dat
Utilidades
El producto se utiliza para operar en base a cualquier señal de alerta en MT4 Fácil de configurar, formato simple con palabra clave personalizada Todas las opciones de gestión de órdenes como trailing stop, breakeen, cierre parcial, filtro de tiempo, filtro de noticias ... Opción de apertura automática de órdenes Como configurar y guiar: Vamos a leer todos los detalles acerca de la configuración y descarga de indicadores para el auto obtener la señal de alerta aquí No compre si ni siquiera se pu
Otros productos de este autor
Fundamental Trader
Sara Sabaghi
4.82 (17)
Asesores Expertos
Ziwox fundamental trader es un asistente comercial que ayuda a los operadores de mercados financieros a tomar decisiones inteligentes informadas por los datos de información de EA.Este EA utiliza fuentes en línea para capturar toda la información necesaria, como el sesgo fundamental de las monedas, el sentimiento de la relación de comerciantes minoristas en tiempo real en un par, el pronóstico del banco y el instituto, los datos del informe COT y otros datos en un panel complejo de EA.En resumen
Fundamental hunter
Sara Sabaghi
Asesores Expertos
Fundamental Hunter - El asesor experto que sigue el dinero inteligente Usted compra una oportunidad única no un EA. Los primeros compradores obtienen el poder primero... a un precio que nunca recuperarán. El próximo precio será: $1200 | 3/10 spot remains El próximo precio será: $1600 | 10/10 spot remains El próximo precio será: $2000 | 10/10 Precio final: $2400 Live result Si está buscando un Asesor Experto que vaya más allá de los indicadores y realmente entienda el mercado a través de dat
Gold Extractor
Sara Sabaghi
4.29 (41)
Asesores Expertos
Resumen sobre, oro/XAUUSD El oro se ha considerado un bien preciado durante milenios y el precio del oro se sigue ampliamente en los mercados financieros de todo el mundo. Todo el tiempo en Forex, los financiadores de cobertura y los niños grandes usan oro para proteger su canasta del riesgo de mercado. y usan este oro como seto. Por esta razón, el oro mantiene bien el valor y lo convierte en un refugio seguro confiable como el sentimiento de riesgo y aversión al riesgo. Cuando el dólar estado
Super Trend pro
Sara Sabaghi
4.2 (5)
Indicadores
Super Trend Pro Su simple. como se ve en la imagen del producto se puede averiguar cómo funciona. Utilizamos varios MA y el uso de Estadística y Probabilidad en el código para dibujar agradable, grande y pura Detección de Tendencia. ¿Le gusta? Sí a mí también Aquí, Super tendencia pro con 100% no repintado indicador Parámetro de entrada es clara y sencilla. Entradas Período 1 --------------------------->>>> Uso para el cálculo matemático Período 2 --------------------------->>>> MA Período Tipo
FREE
Telegram Signal pro
Sara Sabaghi
4.86 (7)
Utilidades
¿Qué es? Piénsalo, puedes enviar toda la información de órdenes/posiciones a tu canal o grupo de telegram para crear tu comunidad o señales VIP en telegram. Información de posición significa que este EA reenvía todos los detalles de tus nuevas posiciones abiertas (Precio de apertura, Hora de apertura, Tipo de posición, Símbolo de la posición y volumen), cambios de posición (SL o TP modificando o cambios de precio pendientes) y cierre de posición (Precio de cierre, beneficio o pérdida, tiempo de
Real AI Assistant
Sara Sabaghi
Utilidades
OFERTA ILIMITADA - SÓLO POR 2 DÍAS | 50% DE DESCUENTO EL VIERNES NEGRO $640 -> $320 Su asistente inteligente para el mercado de divisas Presentamos una potente herramienta de MetaTrader diseñada para revolucionar su forma de operar. Este asistente inteligente va más allá de los indicadores tradicionales para proporcionar un análisis exhaustivo del mercado, impulsado por la IA - para que pueda operar con claridad y confianza. Qué hace Esta avanzada herramienta supervisa y analiza continuamente
Session Map
Sara Sabaghi
Indicadores
Ziwox World Map Session Indicator para MetaTrader 4 ¡Lleva la conciencia del mercado global directamente a tus gráficos! Nuestro indicador World Map Session muestra un mapa mundial en tiempo real como fondo de tu gráfico MT4, perfectamente sincronizado con la sesión de trading actual. Características principales: Sincronización de sesión en vivo : observa exactamente dónde te encuentras en la línea de tiempo global; la vela actual coincide con su posición en el mapa mundial. Modo de sincronizaci
FREE
Trade Copier Local
Sara Sabaghi
4.38 (13)
Utilidades
Esta herramienta es el Copiador de Operaciones más simple que utiliza su PC local para almacenar su lista de posiciones. Rápido, Simple No tenemos archivos complicados. Solo este EA, con 2 modos. Modo Maestro para almacenar sus posiciones Y el modo cliente para copiar todas las posiciones de almacenamiento local. Sus herramientas gratuitas, para uso ilimitado, y Metatrader ilimitado y número de cuenta ilimitado. Disfrute de Entradas: Modo > Para seleccionar el Modo Copiador. Maestro Almacenar s
FREE
Flow Trend
Sara Sabaghi
4.75 (4)
Indicadores
Tendencia de flujo Tendencia de flujo está diseñado para detectar la tendencia del mercado con el cálculo especial y una combinación de banda de Bolinger y período móvil estadístico para detectar la tendencia del mercado sin cambio de frecuencia y la culpa. Este indicador está diseñado con parámetros simples de usar herramientas rápidas y fáciles y útiles para el comercio en una dirección pura y establecer su SL / TP con este sistema de nube indicador.
FREE
Order Squeeze
Sara Sabaghi
5 (1)
Indicadores
Orden Squeeze Estos niveles se calculan en el marco temporal más bajo con detalles de velas. Ind calcula la cantidad de tick del mercado, el volumen por tick y las órdenes por vela. Así que con estos datos estadísticos, se captan los niveles de precios importantes que la oferta y la demanda en el mercado son atractivos para los vendedores y compradores. Los institutos y los bancos negocian con enormes lotes de órdenes y necesitan muchos vendedores para su COMPRA o necesitan muchos compradores cu
Ziwox COT report
Sara Sabaghi
5 (1)
Utilidades
¿Qué es el Commitment of Traders (COT)? El informe Commitment of Traders (COT) es una publicación semanal de posiciones netas en el mercado de futuros que la comisión CFTC publica los viernes. Es un resumen del compromiso de los operadores clasificados como operadores comerciales, especuladores (operadores no comerciales) y operadores no declarables. Utilizamos este informe para comprender la dinámica del mercado. El compromiso de los operadores comerciales no es importante para nosotros porque
FREE
Trend Scalp Pro
Sara Sabaghi
3.11 (19)
Asesores Expertos
Breve Muchos traders no confían en los robots... Sólo utilizan el análisis técnico y realizan órdenes manuales. Entonces, ¿qué pasa si este análisis técnico para tomar la mejor decisión, trabajando AUTOMÁTICO! Sí . Nosotros lo hacemos. ¿Qué es? el Trend Scalp pro Trend Scalp Pro se consigue a partir de 10 años de experiencia e investigación sobre miles de estrategias, combinándolas para hacer Real Smart Robot. TSP es un EA que utiliza los varios Ind dentro de la EA y Super Trend Line para aver
Night Theft
Sara Sabaghi
4 (3)
Asesores Expertos
¿Qué es el robo nocturno? Cuando el mercado está en el descanso de la noche, cuando todos los bancos, todos los actores del mercado en un sueño agradable ESTAMOS TRABAJANDO JUSTO en este momento USAMOS mucho análisis estadístico y Super Smart Trend catcher para detectar la tendencia y robar el precio en la noche Negociamos en horas especiales de GMT | 20 PM hasta las 2 AM Usamos el algoritmo Intelligent Smart para recuperar órdenes de pérdida a órdenes de ganancia. Prueba EA en backtesting, Ver
Trade List
Sara Sabaghi
Utilidades
LISTA COMERCIAL DE ZIWOX Descripción: ¿Está cansado de su pequeña pantalla y necesita cerrar la pestaña de su lista de operaciones para tener una perspectiva más amplia del gráfico? ¿Necesita una mejor gestión de su lista de operaciones, como la tasa de ganancias o la relación riesgo/recompensa? Es una herramienta sencilla, pero útil. Consolida su lista de operaciones, posiciones activas, posiciones abiertas y órdenes pendientes en un gráfico distinto embellecido con efectos visuales refinados.
Global Economy
Sara Sabaghi
Utilidades
Ziwox Herramientas de Economía Global ¿Qué son las Herramientas de Economía Global Ziwox? La Herramienta de Economía Global Ziwox es una solución completa para los operadores de divisas, que proporciona datos económicos históricos y gráficos de índices de los países más críticos en el comercio mundial. Diseñada para mejorar las decisiones de trading, esta herramienta permite acceder, analizar y visualizar fácilmente indicadores económicos clave de países como la UE, EE.UU., GB, CA, AU, NZ, JP, C
Filtro:
No hay comentarios
Respuesta al comentario