Live Orderbook

Libro de órdenes

Un libro de órdenes es una lista electrónica de órdenes de compra y venta para un activo específico, organizadas por nivel de precios. Proporciona datos en tiempo real sobre la profundidad del mercado, mostrando la cantidad de órdenes pendientes , incluyendo los niveles específicos en los que han establecido su stop loss y take profits. Esta herramienta es crucial para los operadores, ya que les ayuda a comprender la dinámica de la oferta y la demanda del activo, a identificar posibles niveles de soporte y resistencia y a calibrar el sentimiento del mercado.

El Libro de órdenes está segmentado en dos partes distintas. En la parte izquierda están las órdenes de venta y en la derecha las órdenes de compra. Las órdenes por encima del precio actual son Buy stops y sell limits y las órdenes por debajo del precio Ask son Buy limits y Sell stops. Estos niveles incluyen todas las órdenes de Compra y Venta y sus Takeprofits y Stop losses.





Libro de Posiciones



ElLibro de Posiciones, se centra en mostrar las operaciones abiertas de los participantes del mercado y muestra las posiciones actuales mantenidas por los operadores. Indica si los operadores están largos o cortos en un activo.

Es fundamental para revelar las posiciones de negociación activas, lo que permite a los operadores discernir las tendencias del mercado basándose en las posiciones que aún no se han cerrado.





¿Por qué lo necesita?



El Libro de Órdenes es un recurso crucial para los operadores de Forex, ya que ofrece información sobre el sentimiento del mercado y el comportamiento de otros participantes en el mercado. Al examinar el Libro de Órdenes, los operadores pueden identificar los niveles de soporte y resistencia, que son esenciales para tomar decisiones de negociación informadas. Además, el Libro de Órdenes se considera un indicador adelantado, lo que significa que proporciona señales de posibles movimientos de precios antes de que se produzcan, ayudando a los operadores a optimizar sus estrategias de entrada y salida. El Libro de Posiciones es igualmente importante, ya que revela las posiciones abiertas actualmente por los operadores, lo que proporciona información valiosa sobre el sentimiento del mercado. Al estudiar estas operaciones abiertas, los operadores pueden calibrar mejor el estado de ánimo del mercado y hacer predicciones sobre los futuros movimientos de los precios. Esta información permite a los operadores gestionar el riesgo de forma más eficaz, adaptando sus estrategias a las tendencias imperantes en el mercado.

Aplicación práctica de las señales del libro de órdenes

Sentimiento del mercado : Tanto el libro de órdenes como el libro de posiciones proporcionan información sobre el sentimiento del mercado. El libro de órdenes muestra el interés actual de compra y venta, mientras que el libro de posiciones revela las posiciones predominantes de los operadores. Previsión de movimientos: Analizando los datos de estos libros, los operadores pueden predecir posibles presiones al alza o a la baja. Un gran número de órdenes de compra en un determinado nivel podría indicar un fuerte soporte, mientras que un gran número de órdenes de venta podría señalar una resistencia. Planificación estratégica: Los operadores pueden utilizar la información para planificar sus puntos de entrada y salida. Entender dónde se colocan las órdenes significativas y de grandes acumulaciones ayuda a evitar la caza de stops y a optimizar la ejecución de las operaciones, ya que suelen señalar niveles objetivo hacia los que puede gravitar el precio. Soportes y resistencias: Las altas concentraciones de órdenes Take Profit o Limit pueden señalar niveles de soporte o resistencia. La ausencia de Stop Loss en torno a estos niveles aumenta su fiabilidad. Operaciones perdedoras: El análisis de grupos de operaciones perdedoras en el libro de órdenes correcto puede sugerir zonas en las que los precios pueden rebotar al alza una vez cerradas esas posiciones. Operaciones ganadoras : Por el contrario, una presencia sustancial de operaciones ganadoras puede indicar una posible reversión del mercado, ya que los cierres rápidos podrían empujar los precios en la dirección opuesta.



Parámetros de entrada



NOMBRE NOMBRE Descripción 1 Prefijo del símbolo

Si su broker o cuenta tiene un carácter específico para el símbolo como prefijo como "eurusd.e", debe introducirlo aquí como ".e" 2 Sufijo del símbolo Si su broker o cuenta tiene un carácter específico para el símbolo como sufijo, debe introducirlo aquí 3 Posición X del gráfico Desplazar las órdenes o posiciones de dibujo en el gráfico en la posición X 4 Tamaño de los cuadros largo/corto Cambia el tamaño de la barra del histograma de órdenes por este número 5 Libro de Órdenes o Libro de Posiciones Seleccione qué tipo de datos desea obtener de la API, Órdenes o Posiciones 6 Color de órdenes largas/posiciones Estiliza el color de las órdenes y posiciones largas 7 Color de órdenes/posiciones cortas Estilizar el color de las órdenes y posiciones cortas

8

Color de Posiciones en Beneficio Estilizar el color de las posiciones en beneficios

9 Color de las posiciones en pérdidas Estilizar el color de las posiciones en pérdidas

Nota: Los datos principales son recibidos por la OANDA

Los datos del OrderBook se actualizan cada 1 hora y representan las últimas 24 horas de mercado

Los datos de OrderBook y PositionBook sólo están disponibles para estos pares

EURAUD, EURCHF, EURGBP, EURJPY, EURUSD USDCAD, USDCHF, USDJPY

GBPCHF, GBPJPY, GBPUSD AUDJPY, AUDUSD

NZDUSD XAUUSD, XAGUSD Para obtener datos de nuestros servidores, debe añadir esta dirección en su enlace Allow Webrequest:

https: //www. ziwox.info





