Liga der Handelssysteme. Machen Sie weiter mit Ihrer guten Arbeit. - Seite 343
Sie verpassen Handelsmöglichkeiten:
- Freie Handelsapplikationen
- Über 8.000 Signale zum Kopieren
- Wirtschaftsnachrichten für die Lage an den Finanzmärkte
Registrierung Einloggen
Sie stimmen der Website-Richtlinie und den Nutzungsbedingungen zu.
Wenn Sie kein Benutzerkonto haben, registrieren Sie sich
Nun, das Ziel ist es, Systeme zu haben, die jederzeit auf dem echten Konto installiert werden können! Getestet auf die Geschichte und haben eine gute Demo-Handel. Das ist das Problem und die Lösung für die Liga.
Es tut mir leid. Ich habe Ihre Beiträge nicht sorgfältig gelesen und dachte zuerst, Sie wollten ausgewählte Systeme zusammen verwenden. Ich stimme zu. ein gutes System zu verwenden ist besser als eine Reihe von ähnlich guten Systemen gleichzeitig zu verwenden. weil es einfacher ist, den Überblick über ein System zu behalten und wenn Sie Glück haben, können Sie ernsthaft Geld verdienen.
Ich weiß nicht, warum ich angefangen habe, ein System zu verwenden, aber es ist besser, nur ein System zu verwenden, das vielleicht gute Ergebnisse erzielt hat).
Wenn ich ein Devisenliebhaber wäre und einen großen Haufen Geld hätte, würde ich mir nicht die Mühe machen, Handelssysteme zu entwickeln, sondern würde direkt mit dem Euro/polnischen Zloty handeln. Die Moral ist, dass es manchmal einfacher ist, auf einem Markt zu handeln als auf anderen... und es ist besser, zu versuchen, einen solchen Markt zu finden, als nach einem universellen Gral zu suchen)...
Leider ist die Sache komplizierter als das. Es gibt eine ganze Klasse von TS mit positiven IR, die unter den Provisionskosten liegen. Zum Beispiel hat die Arbitrage von liquiden Kryptowährungen zwischen den Börsen immer positive IR, aber Sie können die Provisionskosten nicht überwinden, wenn Sie nicht die richtigen Bedingungen für sich selbst bekommen.
Handel ist eine Kunst, nicht das blinde Befolgen eines Handelssystems.
Die Liga ist nicht der Gral, sie ist ein Mülleimer
Es tut mir leid. Ich habe Ihre Beiträge nicht sorgfältig gelesen und deshalb schien es zunächst so, als wollten Sie ausgewählte TS in einem Bündel verwenden. ich stimme zu. die Verwendung eines guten Systems ist besser als die Verwendung einer Reihe von ebenso guten Systemen zur gleichen Zeit. schon allein deshalb, weil es einfacher ist, den Überblick über ein System zu behalten, und wenn man Glück hat, kann man ernsthaft Geld verdienen.
Nein. Das ist richtig - ich verwende ausgewählte TS in einem Bündel. Zurzeit arbeiten 22 Systeme auf dem echten Konto.
Ich will damit sagen, dass es solche "guten Systeme" nicht gibt. Nicht ein einziges Mal! Und das ganze Gerede von der "Verwendung eines guten Systems" ist eine Fiktion. JEDER TS hat auf lange Sicht eine negative Erwartung, zumindest aufgrund des Spreads und der Provisionen.
Aber vorübergehend bringt jeder TS gelegentlich Gewinne. Auch die unrentabelsten. Die Liga ist ein gutes Beispiel dafür.
A priori, aber ich denke, es wäre logischer, in den Kampf zu lassen, dass TS, die gutes Geld in der Vergangenheit gemacht hat, aber hat vor kurzem gezeigt, dumme Ergebnisse, aber mit einigen Hinweisen auf eine Verbesserung wie gleitenden Durchschnitt Gleichgewicht drehte sich um oder so etwas wie das ... weil wie oft geschieht, diese TS könnte uns reich gemacht haben, wenn wir nicht geworfen hatte sie in den Papierkorb in unseren Herzen).
Ja, das ist genau das, was ich zu tun versuche. Ich habe einen kurzen Überblick über die Geschichte der einzelnen Systeme von ihren Anfängen an, die sich über mehr als zwei Jahre erstreckt - die Aufteilung in drei Abteilungen war hier sehr hilfreich. Einige Systeme schaffen es nicht einmal über die untere Liga hinaus. Unmittelbar nach der Überoptimierung gelangen sie in den mittleren Bereich und rutschen beim Demohandel schnell in den unteren Bereich ab. Danach handeln sie dort, bis das inakzeptable Verhalten.
Die meisten TCs "springen zwischen den Abteilungen". Manchmal schaffen sie es sogar bis zur Highschool. Und es gibt eine kleine Anzahl (ein paar Dutzend) von TZs, die die meiste Zeit ihrer Geschichte in der High Division handeln. Natürlich zeigen auch sie gelegentlich ein unwürdiges Verhalten und werden zur Überoptimierung geschickt. Manchmal steigen sie auch in die mittlere und sogar in die untere Liga ab. Nach einer Überoptimierung landen sie jedoch immer entweder in der höchsten Abteilung oder "leicht unteroptimiert" und werden später, bereits im Demohandel, dorthin verschoben.
Hier versuche ich, das zu tun, was Sie vorgeschlagen haben. Ich wähle solche Systeme in dem Moment aus, in dem sie, sagen wir, von der mittleren in die oberste Abteilung wechseln. Darüber hinaus, wie ich sehe, jetzt meine Rating-Methodik ist auch recht gut, die Kriterien sind sehr streng, und die Systeme, die sofort in die High Division befördert werden, auf der Grundlage der Ergebnisse der historischen Tests - Sie können auch sofort auf dem realen Markt.
+++
Hmmm... Freunde, ich verstehe schon, der zurückgebliebene Bastard macht nur Spaß. Was hat ein Clown damit zu tun... Aber warum sind Sie wie er?
Aber es ist klar, dass, wenn man einen Haufen aller Arten von TCs nimmt, es IMMER einen großen Teil von "Müll" geben wird, der nicht funktioniert. Die 20/80-Regel ist in vollem Umfang in Kraft.
Aber zu sagen, über die Liga "Müll", angesichts der Tatsache, dass ich bereits neun Monate arbeiten ausschließlich mit der Liga-Systeme, und nicht nur nicht, aber nachhaltige durchschnittliche monatliche Wachstum von 10% bei einer Marge von mindestens 1000% ! Wer kann schon mit solchen Ergebnissen aufwarten? Zumindest bei den Signalen, zumindest anderswo?
Hier ist ein Diagramm der Leistung meines besten Systems, das derzeit auf der realen (29 Trades seit Anfang Mai) arbeitet:
Hier ist die zweite der besten (61 Trades seit Mitte Mai, die höchste Anzahl an Trades bei Real):
Hier ist der dritte der besten (29 Abschlüsse seit Mitte Juli):
Hier ist der älteste TS, der jetzt auf real arbeitet (47 Trades seit Anfang April):
Wo ist hier der "Müll"?
Hm... Freunde, ich verstehe schon, der zurückgebliebene Bastard macht nur Spaß. Was hat ein Clown damit zu tun... Aber warum sind Sie wie er?
Aber es ist klar, dass, wenn man einen Haufen aller Arten von TCs nimmt, sie einen großen Anteil an "Müll" haben MÜSSEN, der nicht funktioniert. Die 20/80-Regel ist in vollem Umfang in Kraft.
Aber zu sagen, über die Liga "Müll", angesichts der Tatsache, dass ich bereits neun Monate arbeiten ausschließlich mit der Liga-Systeme, und nicht nur nicht, aber nachhaltige durchschnittliche monatliche Wachstum von 10% bei einer Marge von mindestens 1000% ! Wer kann schon mit solchen Ergebnissen aufwarten? Zumindest bei den Signalen, zumindest anderswo?
Hier ist ein Diagramm der Leistung meines besten Systems, das derzeit auf der realen (29 Trades seit Anfang Mai) arbeitet:
Hier ist die zweite der besten (61 Trades seit Mitte Mai, die höchste Anzahl an Trades bei Real):
Hier ist der dritte der besten (29 Abschlüsse seit Mitte Juli):
Hier ist der älteste TS, der jetzt auf real arbeitet (47 Trades seit Anfang April):
Wo ist hier der "Müll"?
Natürlich gibt es Zeiten, in denen der TS auch in der Realität versagt. Dies ist zum Beispiel der schlechteste Wert seit Mitte August (5 Trades):
Es ist eine Schande, es zeigte eine sehr hohe Handelsqualität von 109% auf die Geschichte, und jetzt ging es sofort in Drawdown.
Andererseits kann dieses System bis zu 4 SLs in einer Reihe anzeigen. Das hat es noch nie gegeben. Und sein Kursverlust in der Geschichte war viermal größer. Dieser TS wird also weiter an der Realität arbeiten.
Du hast 10 Zhigulis genommen, sie repariert, aufgemotzt und hoffst, dass du einen Mercedes bekommst.
Das stimmt. Was kann man nach so einer Aussage noch über Sie sagen?
Ich will nicht "einen Mercedes kaufen", ich will "meinen Hintern von A nach B bringen". Ich gehe zu einem Schrottplatz und baue die guten Teile in etwas ein, das wie ein Fahrzeug aussieht. Gestartet - super, dann bin ich weg. Wenn es unterwegs auseinanderfällt, fahre ich zum nächsten Schrottplatz.
Mercedes-Enthusiasten wie Sie, passen. Ich habe keinen Mercedes in meiner Liga. ÜBERHAUPT KEIN MERCEDES.
Das stimmt. Was kann man nach so einer Aussage noch über Sie sagen?
Ich will nicht "einen Mercedes kaufen", ich will "meinen Hintern von A nach B bringen". Ich gehe zu einem Schrottplatz und baue die guten Teile in etwas ein, das wie ein Fahrzeug aussieht. Gestartet - super, dann bin ich weg. Wenn es unterwegs auseinanderfällt, fahre ich zum nächsten Schrottplatz.
Mercedes-Enthusiasten wie Sie, passen. Ich habe keinen Mercedes in meiner Liga. ÜBERHAUPT KEIN MERCEDES.