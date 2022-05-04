Liga der Handelssysteme. Machen Sie weiter mit Ihrer guten Arbeit. - Seite 168
Seltsam. Dieser TC hat m_uiMaxDirectTPC = 0, was bedeutet, dass keine Sperren oder Pyramidenbildung erlaubt sind.
Unklar.
Wenn ich es in die Finger bekomme, werde ich versuchen, es herauszufinden. Es scheint ein Fehler im Programm zu sein.
Fragment der Transaktionshistorie der Demo:
Mir ist klar, dass hier nur Konten im Wert von Millionen von Dollar als real angesehen werden. Aber für mich ist es erheblich mehr als mein monatliches Einkommen. Für mich ist es also ein sehr, sehr realer Bericht.
Buffett handelt mit dem Geld, das er in 70 Jahren verdient hat. Und Sie mit dem Geld, das Sie in einem Monat verdient haben. Das sagt Ihnen, was Sie von Ihrem System halten und was es wert ist. :D
Nicht in einem Monat. Es sind fünf Jahre. Und Sie schauen auf Buffett, ich habe wenig Interesse an ihm, ich lebe ein ganz anderes Leben.
Vergessen Sie nicht die notwendigen Lebenshaltungskosten.
Und was die "Kosten" angeht - das stimmt, ich habe mehr als einmal gesagt, dass 1 % pro Monat für ein Signal durchaus angemessen ist. In meinem Fall sind es 5 Dollar, und das ist meiner Meinung nach sehr günstig. So viel ist mein System wert, bis ich eine klare Methodik für die Auswahl der TS entwickelt habe.
Du hast 500 Dollar in fünf Jahren? :D Vielleicht verwechselst du das Weiche mit dem Warmen?
Ihr sogenanntes "System" ist nicht einmal kostenlos für irgendjemanden interessant, und Sie bewerten es mit 5 Dollar? xD
Nach den obligatorischen Zahlungen, ja. Überrascht Sie das so sehr? Du, mein Freund, bist einfach verrückt nach der Menge an Geld, die du bekommst. Und die Menschen leben unterschiedliche Leben.
Es ist schon komisch mit dem System. Nach der Menge an Gesprächen in diesem Thema, einem der beliebtesten, zu urteilen, ist es für viele Leute interessant. Und "Kostenvoranschlag" - ich kann nur wiederholen, dass es keinen Sinn macht, mehr als 1 % des realen Eigenkapitals pro Monat für ein Abonnement zu zahlen, was für mein Konto 5 $ ist. Was ist für Sie nicht klar?
Sie sind als Buchhalter nicht viel besser als als Algotrader. xD
Auch das Thema der Goldgewinnung aus Blei oder der Beitrag zur mmm-Pyramide waren einst sehr beliebt und wurden diskutiert. Aber das hat sie nicht als effektiv bezeichnet))
Und warum die 1 %? Aus irgendeinem Grund bin ich mir ziemlich sicher, dass man 2% für ein Signal zahlen muss. Woher wissen Sie, wer von uns beiden Recht hat? :D
Sie, natürlich. Zahlen Sie, was Sie für richtig halten, als ob meine Meinung für Sie von Bedeutung wäre...
Oh, und wer diskutiert hier über dieses Thema? Drei Menschen, die eher wie drei Patienten in einem Irrenhaus aussehen, dessen Wände und Decken mit chaotischen Zahlen und Zeichen bekritzelt sind. Und die sie auf eine umständliche Art und Weise angucken, indem sie springen und lächeln. xDD
Nun, ich denke, die meisten Menschen würden meiner Meinung zustimmen. Das ist mehr, als man von Ihnen sagen kann. :D
Welchen Unterschied macht das? Ich habe Ihnen gesagt, dass Ihre Meinung richtig ist. Was wollen Sie noch wissen?