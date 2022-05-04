Liga der Handelssysteme. Machen Sie weiter mit Ihrer guten Arbeit. - Seite 349
Ja.... Das Ein-Schauspieler-Theater - blüht in seiner ganzen Pracht!!!!!!!:-)
Georges - warum sollten Sie sich überraschen lassen wollen?
Gibt es in Ihrer Liga viel "Milch"? Wo kann ich sie sehen? Ich kenne einen PAMM in Alpen... Vielleicht gibt es eine andere Überwachung? Schicken Sie mir einen Link - Sie können es auch persönlich tun! Sps!!!
Ich möchte niemandem etwas aufzwingen...
Ich dränge niemandem etwas auf, ich sage nur, dass die Trading Systems League eine Reihe von einfachen TS ist, die auf die Geschichte abgestimmt sind und in der Demo funktionieren.
DAS WAR'S!
Es gibt nichts anderes in der Liga.
Ich habe mehr als einmal gesagt - als mein Expert Advisor anfing, Geld zu verlieren, wusste ich nicht, was ich tun sollte. Wie kann ich verstehen, warum das System nicht mehr funktioniert, und welche Systeme funktionieren jetzt?
Nun, ich habe die Liga gegründet, um genau diese Fragen zu beantworten. Und jetzt, wenn mein Expert Advisor nicht mehr funktioniert - ich habe keine Fragen - habe ich ein Dutzend andere Experten, die ganz gut funktionieren.
Was bleibt, ist die Frage der Nachhaltigkeit und Stabilität. Die 20/80-Regel ist in vollem Umfang in Kraft - nur 20 Prozent der ausgewählten Systeme zeigen weiterhin gute Ergebnisse. Die restlichen 80 Prozent scheitern nach der Installation auf dem echten Konto.
Deshalb "hänge ich bei Null" - ich habe nichts, womit ich mich brüsten könnte.
Georges, kein Grund zur Prahlerei - es gibt genug Ergebnisse, wie zum Beispiel hier:
(sehen Sie sich diesen Handelsansatz an)
Ist das Ihr PAMM?
(ehrlich, was für ein *Arschloch) Hier gibt es keinen Fisch. Ich habe die Beschreibung gelesen - sie scheint gut geschrieben zu sein, dann habe ich diesen Ansatz offenbar aufgegeben....
"
TC wird kombiniert. Es wird nur das Paar Euro/Dollar verwendet.
Der Trendteil - auf dem Tages-Chart, unter Verwendung der Wellenanalyse und der Muster.
Der flache Teil - Scalping auf kleinen Zeitskalen, intraday, unter Verwendung der Stochastik und des persönlich entwickelten Kanalindikators.
Jetzt handle ich mit hoher Aggressivität, Stop-Losses sind immer gesetzt, aber ihre Höhe beträgt bis zu 15 Prozent meiner Einlage.
In Zukunft werde ich das Scalping aufgeben und die Aggressivität verringern. Es werden nur Tagespläne gehandelt, ein speziell entwickelter Expert Advisor wird verwendet.
In den kommenden Tagen wird es ein offenes Angebot für Investitionen geben."
P.S. Schauen Sie sich den Handel an der msk-Börse an - dort ist alles viel interessanter. Clearing allein - was seine Übersetzung in Code wert ist... :-)
An der Börse ist die Chance, schwarze Zahlen zu schreiben, viel größer als am Devisenmarkt. Oder gründen Sie eine LIGA auf Aktien. Schauen Sie sich roboforex an - das ist Amerika.
Reine Paare - schon gelangweilt - alles ist langweilig....
Georges, du brauchst nicht zu prahlen - es gibt genug Ergebnisse, wie hier:
(sehen Sie sich diesen Handelsansatz an)
(ehrlich gesagt, eine Art *Arsch) Hier gibt es keine Fische. Ich habe die Beschreibung gelesen - sie scheint gut geschrieben zu sein, dann wurde dieser Ansatz offenbar aufgegeben....
Auch das ist kein Problem. Ich werbe nicht für dieses PAMM und ich werbe auch nicht dafür. Aber nein. Ich muss es holen. Und der Clown-Idiot im Privatzimmer mit seinen Bemerkungen.
Freunde, ich erinnere euch daran, dass ich niemandem etwas versprochen habe. Ich öffne keine Signale. Ich habe auch keine Überwachung. Es wurde noch kein klares System ausgearbeitet. Was wollen Sie?
Ich bin es schon leid, immer wieder darauf hinzuweisen, dass das Problem der Wahl eines stabilen TS nicht gelöst ist. Ich habe zu jedem Zeitpunkt eine Menge gewinnbringender Systeme, aber wenn sie auf einem realen Konto platziert werden, zeigen sie sofort die 20/80-Regel - nur jedes fünfte wird weiterhin gut gehandelt, und das nicht für eine sehr lange Zeit.
Deshalb arbeite ich an diesem Problem und versuche verschiedene Ansätze und Wege. Wenn Sie Vorschläge zur Lösung des Problems haben, bin ich gerne bereit, diese zu diskutieren. Leider habe ich während der gesamten Zeit dieses Threads keine solchen Vorschläge gehört (!). Es gab Vorschläge, Roboter hinzuzufügen, es gab Vorschläge, Anteile zu übernehmen, es gab Vorschläge, alles zu beschneiden. Aber ich habe eine andere Aufgabe - ich muss stabile Systeme finden.
Und was den "Umtausch" angeht - ich habe es versucht, aber ich habe keinen Unterschied festgestellt. Ich habe keinen großen Unterschied festgestellt. 10 % pro Monat sind wenig realistisch. Und dann - der Sinn der Umwandlung des Schrotts in einen Schrott? Versuchen Sie es selbst! Die Systeme sind sehr einfach, in Kodobaz sind sie alle kostenlos. Eröffnen Sie ein Börsenkonto, setzen Sie Experten ein, und zeigen Sie, "wie es sein sollte".