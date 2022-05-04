Liga der Handelssysteme. Machen Sie weiter mit Ihrer guten Arbeit. - Seite 339
Ich habe die Software Trade Receiver Free heruntergeladen. Sie ist kostenlos.
Im Benutzerhandbuch steht, dass man eine Anfrage für eine kostenlose Lizenz an den Hersteller schicken soll - wie?
Ich habe die Software Trade Receiver Free heruntergeladen. Sie ist kostenlos.
Im Benutzerhandbuch steht, dass man eine Anfrage für eine kostenlose Lizenz an den Hersteller schicken soll - wo? wie?
Es wäre logischer, solche Fragen nicht im Forum zu stellen, sondern an die Entwickler des Programms.
Und wie sieht es nach zwei Jahren aus? Gibt es einen Gewinn? Was sind die Ergebnisse?
die Ergebnisse sind in den Daten, die es ist noch nicht klar, wie zu behandeln. gut, dass Provisionen und Swaps besiegt werden)
Und wie sieht es nach zwei Jahren aus? Irgendwelche Gewinne? Was sind die Ergebnisse?
Na ja... In Ordnung. (Seufzt) Also...
Trading Systems League Ergebnisbericht
Wie oben richtig festgestellt wurde, ist das wichtigste Ergebnis, dass es Daten gibt. Das ist der Grund, warum ich mit dieser ganzen Sache angefangen habe. Vor zwei Jahren wusste ich nicht, ob es sie überhaupt geben würde oder ob es möglich sein würde, sie in irgendeiner Weise zu nutzen. Jetzt sind sie da, und ich nutze sie. Aber es stimmt auch, dass "es nicht klar ist, wie man verarbeitet", daher ist meine Verarbeitung intuitiver.
Ich habe um Silvester herum angefangen, die Liga im wirklichen Leben zu nutzen. Meine Ergebnisse sehen derzeit wie folgt aus.
Monatliche Rentabilität:
Die Rentabilität ist progressiv (Konto eröffnet seit Anfang 2016, Bericht vom letzten Freitagabend):
Auf einzelnen TS, die Arbeit an der realen im Moment die Situation ist wie folgt (22 Systeme arbeiten auf einmal, so dass die Ansicht ist "fast Brei", aber ich kann nicht bieten alles besser). Auf der Achse der Ordinaten - Direktkontodollar:
Fünf der besten TS, die jetzt an der Realität arbeiten:
Ich persönlich bin zufrieden.
Ich bin schon lange nicht mehr frustriert gewesen, wenn ein anderer TS nicht mehr funktioniert und in den Drawdown geht. Ich erinnere mich noch gut daran, wie verärgert ich war, als ein Expert Advisor, den ich geschrieben und lange Zeit getestet hatte, beim Handel ein ganz anderes Verhalten zeigte. Das ist jetzt nicht der Fall. Ich habe immer eine Reihe von Systemen, die sich nicht nur in der Vergangenheit bewährt haben, sondern auch eine positive Demohistorie aufweisen können.
Außerdem weiß ich genau, wann genau diese "Arbeitsunterbrechung" eintritt. Bei der nächsten Inanspruchnahme sehe ich mir die Kontrollparameter an und prüfe, ob sie akzeptabel sind. Wenn nicht, wird TC sofort aus dem Real entfernt, neu optimiert und an einen gemeinsamen Pool geschickt. Wenn das akzeptabel ist, dann seufzen Sie und setzen den Handel fort.
League hat bewiesen, dass die Rentabilität von TS nicht von ihrer Komplexität abhängt. Komplexe TS bringen mehr Gewinn, aber ihre Stabilität ist sehr gering, sie fallen schneller aus und werfen in dieser Zeit mehr ab. Einfache TS bringen einen geringeren Gewinn, aber sie scheitern viel langsamer, was es uns ermöglicht, dies rechtzeitig zu bemerken und das System neu zu optimieren oder es sogar aus dem Handel zu entfernen. Infolgedessen ist der Gesamtgewinn für einfache und komplexe TS gleich hoch. Anhand der vorgestellten Namen können Sie das volle Wesen jedes der 22 Echtzeit-Handelssysteme erkennen. Ich habe sie so einfach wie zwei Kopeken, und sie sind alle frei verfügbar in der kodobase.
Wenn die Dinge so weitergehen wie bisher, wird es wahrscheinlich um Silvester herum ein offenes Signal geben. Obwohl es mit einer solchen Mistgabel im Wasser geschrieben ist... mit einer solchen Mistgabel...
Um ehrlich zu sein, ist das gar nicht so toll. Das März-Ergebnis ist gut, aber es wirkt wie ein statistischer Ausreißer vor dem allgemeinen Hintergrund. Und der allgemeine Hintergrund ist, dass der Eindruck, dass 100-200-400 zufällige Meter nimmt, von ihnen wählen Sie die besten, die Zeit vergeht, ihr durchschnittliches Ergebnis natürlich über Null werden, so dass sie durch andere zufällige Meter ersetzt werden und so weiter bis ins Unendliche. D.h. die evolutionäre Selektion funktioniert in diesem Fall nicht, weil die ursprünglichen TS nicht funktionieren.
Hmmm... Wollten Sie einen "Springbrunnen"? Jeder Monat soll wie der März sein? Offensichtlich ist es nur zufälliges Glück...? Ich achte ständig darauf, dass die Marge nicht unter 1000% sinkt, ich bevorzuge einen Wert von mindestens 1500%. Was glauben Sie, wie hoch das durchschnittliche Monatseinkommen in dieser Höhe wäre?
Schauen Sie nicht wie ein Clown Baskakov - die Liga ist nicht der Gral, es ist nur eine Gelegenheit, ständig eine gut auf die Geschichte der TSs, die einige erfolgreiche Demo Geschichte haben abgestimmt haben. Und die Aufgabe besteht darin, die besten von ihnen auszuwählen.
Über "die Original-TS funktionieren nicht" - so gibt es keine "die funktionieren" immer! Die Aufgabe besteht darin, sie ständig zu wechseln und die besten auszuwählen! Diejenigen, die auf den aktuellen Markt passen...
Mein Ziel ist es nun, monatlich konstant 10 % zu erreichen. Mal sehen, wie ich mich mache...
Sie haben keine gefunden. Und auf welcher Grundlage behaupten Sie, dass es überhaupt keine gibt? Nur weil Sie sie nicht gefunden haben? Sie waren nicht im Weltraum, Sie waren kein U-Boot-Fahrer, Sie wissen nicht, wie man etwas macht... -- ...und das ist der einzige Grund, warum Sie nicht alles haben?
Ihre Logik ist fehlerhaft.