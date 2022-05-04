Liga der Handelssysteme. Machen Sie weiter mit Ihrer guten Arbeit. - Seite 337
Sie verpassen Handelsmöglichkeiten:
- Freie Handelsapplikationen
- Über 8.000 Signale zum Kopieren
- Wirtschaftsnachrichten für die Lage an den Finanzmärkte
Registrierung Einloggen
Sie stimmen der Website-Richtlinie und den Nutzungsbedingungen zu.
Wenn Sie kein Benutzerkonto haben, registrieren Sie sich
Wieder einmal springen ein paar Faulpelze heraus.
Hallo. Es ist wie dein Brei.
Meine hingegen ist sehr klar. Für jedes Paar - alle 24 Expert Advisors, und für jede Einstellung die besten der Geschichte. Welchen Sinn hat es, einen Expert Advisor zu verwenden, der sogar in der Vergangenheit versagt?
Haben Sie das Ziel der Liga vergessen, an das ich regelmäßig erinnere - eine Reihe von verschiedenen Expert Advisors zu haben, die auf die Geschichte optimiert sind und eine gute Demo-Geschichte haben?
Wenn wir die gleichen Einstellungen für alle Paare verwenden, wird dieser EA bestenfalls für ein Symbol optimiert. Die anderen werden scheitern. Es stellt sich heraus, dass ich statt 28 Expert Advisors, die für den Verlauf optimiert sind, nur 1 Expert Advisor erhalte, der für den Verlauf optimiert ist. Glauben Sie, dass es besser ist?
Der einzige Zweck der Liga besteht darin, alle in die Irre zu führen.
Wo ist "irreführend"? Eine Irreführung ist eine absichtliche Irreführung. Was ist an mir "irreführend"?
Wo ist "irreführend"? Eine Irreführung ist eine absichtliche Irreführung. Worüber bin ich "irreführend"?
Sie beharren wahnsinnig darauf, eine absurde Idee zu unterstützen.
Ich unterstütze sie. Denn ich halte sie für sehr sinnvoll und vielversprechend. Und wem mache ich etwas vor und wo?
Alle EA von kodobase können ebenfalls übernommen werden. Und das ist der richtige Weg, aber ich habe nicht die Mittel dafür.
Beste 20 nach Gleichgewicht:
Eine Übersicht über die Besten nach Saldo:
Beste Qualität im Handel:
Beste Handelsqualität:
Der älteste TS mit mindestens 50 Trades:
Der Chart des ältesten TS mit mindestens 50 Trades:
Beste 20 nach Gleichgewicht:
Eine Übersicht über die Besten nach Saldo:
Beste Qualität im Handel:
Beste Handelsqualität:
Der älteste TS mit mindestens 50 Trades:
Der Chart des ältesten TS mit mindestens 50 Trades:
Beste 20 nach Gleichgewicht:
Eine Übersicht über die Besten nach Saldo:
Beste Qualität im Handel:
Beste Handelsqualität:
Der älteste TS mit mindestens 50 Trades:
Der Chart des ältesten TS mit mindestens 50 Trades:
Beste 20 nach Gleichgewicht:
Eine Übersicht über die Besten nach Saldo:
Bester TS nach Handelsqualität:
Die Tabelle der besten TS nach Handelsqualität:
Der älteste TS mit mindestens 50 Trades:
Der Chart des ältesten TS mit mindestens 50 Trades: