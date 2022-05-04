Liga der Handelssysteme. Machen Sie weiter mit Ihrer guten Arbeit. - Seite 337

Wieder einmal tauchen einige Faulenzer auf.
Vitaly Muzichenko:
Wieder einmal springen ein paar Faulpelze heraus.
Zwei unbegründete Behauptungen im selben Satz. Wie können Sie sicher sein, dass sie nichts tun, und wie können Sie sicher sein, dass sie Penner sind?
Georgiy Merts:

Hallo. Es ist wie dein Brei.

Meine hingegen ist sehr klar. Für jedes Paar - alle 24 Expert Advisors, und für jede Einstellung die besten der Geschichte. Welchen Sinn hat es, einen Expert Advisor zu verwenden, der sogar in der Vergangenheit versagt?

Haben Sie das Ziel der Liga vergessen, an das ich regelmäßig erinnere - eine Reihe von verschiedenen Expert Advisors zu haben, die auf die Geschichte optimiert sind und eine gute Demo-Geschichte haben?

Wenn wir die gleichen Einstellungen für alle Paare verwenden, wird dieser EA bestenfalls für ein Symbol optimiert. Die anderen werden scheitern. Es stellt sich heraus, dass ich statt 28 Expert Advisors, die für den Verlauf optimiert sind, nur 1 Expert Advisor erhalte, der für den Verlauf optimiert ist. Glauben Sie, dass es besser ist?

Das Ziel der Liga ist dasselbe - alle durcheinander zu bringen.
 
Vladimir Baskakov:
Der einzige Zweck der Liga besteht darin, alle in die Irre zu führen.

Wo ist "irreführend"? Eine Irreführung ist eine absichtliche Irreführung. Was ist an mir "irreführend"?

Georgiy Merts:

Wo ist "irreführend"? Eine Irreführung ist eine absichtliche Irreführung. Worüber bin ich "irreführend"?

Sie unterstützen eine absurde Idee mit manischer Beharrlichkeit.
Was ist die Wendung? Nun, nehmen wir alle EAs aus der kodobase. Und jeder auf einer bestimmten Seite wird einen Gewinn ausweisen. Jeder. Na und?
 
Vladimir Baskakov:
Sie beharren wahnsinnig darauf, eine absurde Idee zu unterstützen.
Was ist der Höhepunkt? Nun, nehmen wir alle EAs aus der kodobase. Und jeder einzelne an einem bestimmten Standort wird einen Gewinn ausweisen. Jeder einzelne. Und?

Ich unterstütze sie. Denn ich halte sie für sehr sinnvoll und vielversprechend. Und wem mache ich etwas vor und wo?

Alle EA von kodobase können ebenfalls übernommen werden. Und das ist der richtige Weg, aber ich habe nicht die Mittel dafür.

 
Aktuelle Situation (alle TS laufen auf einem Demokonto mit konstantem Mindestlot).

Beste 20 nach Gleichgewicht:

Eine Übersicht über die Besten nach Saldo:

Beste Qualität im Handel:

Beste Handelsqualität:

Der älteste TS mit mindestens 50 Trades:

Der Chart des ältesten TS mit mindestens 50 Trades:


 
