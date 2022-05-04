Liga der Handelssysteme. Machen Sie weiter mit Ihrer guten Arbeit. - Seite 348
Zhora tut das fast. Oder besser gesagt, er überoptimiert, wenn das Portfolio beginnt, Geld zu verlieren. Es ist eine gute Idee, sich die durchschnittliche Lebensdauer des Gewinns für alle Indikatoren anzusehen. Aber ich glaube, er hat die mit den Indizes verbundenen Daten nicht gespeichert. Wenn die Daten verfügbar sind, können Sie sie einsehen).
Im Allgemeinen handelt es sich nicht um eine kleine Aufgabe.
Alle TK gehen zur Reoptimierung, sobald die "Schwellenparameter" überschritten werden. 950 TK in der Liga, 5-10 werden täglich reoptimiert.
Alles läuft nach Plan und wird mit Hilfe von Skripten organisiert, so dass es nicht viel zu befürchten gibt.
Mein Hauptproblem ist die Auswahl eines echten Handelskontos. Das ist das Hauptproblem.
Ich habe den Eindruck, dass Sie in einen endlosen Kreislauf geraten sind... :-)
Und überhaupt - nach dem Handel an der Börse, bei den Futures auf russische Aktien, Indizes, Öl (wenn man das Preisglas und die Gebote und Volumina der Teilnehmer zu Preisen sehen kann) - all das wird hier diskutiert, es sieht aus wie eine Art gruseliger Sandkasten!!!
Nun, ich sprach gerade von der Sache mit dem "endlosen Kreislauf"! Ich brauche einen TS, der in der Vergangenheit getestet wurde und einige erfolgreiche Demo-Trades hat. Alles. Ich unterstütze diesen "Pool von TS" und bin an der Auswahl der vielversprechendsten unter ihnen beteiligt.
Ich wiederhole: Die Angriffe auf mich sind ähnlich wie die Angriffe auf den Zauberer, der mit denselben Werkzeugen herumläuft, dieselben kaputten Werkzeuge kauft und immer dieselben Werkzeuge hat.
Das ist es doch, was ich versuche, oder?
Über den "Handel an der Börse" - ziemlich lustig. Ich habe noch nie gesehen, dass die Menschen mehr verdienen als hier. Alle die gleichen 10% pro Monat, und selbst wenn die 30% - es ist für Glück. Was bringt es also, eine Beule gegen eine Beule auszutauschen?
Wie viel Spekulanten verdienen, lässt sich nicht genau beantworten. Es gibt nur Statistiken. So verlieren beispielsweise die meisten Spekulanten auf dem Aktienmarkt Geld (etwa 95 %). Die meisten von ihnen enden im ersten Jahr des Handels. Nach 3 Jahren sind nur noch 1 % der Spekulanten an der Börse. Ein solcher Sandkasten.
Woher stammen diese Statistiken?
Normalerweise stellen Kinder bis zum Alter von 6 Jahren solche Fragen, und dann verstehen sie es von selbst).
2. Über den "Handel an der Börse" - ziemlich lustig. Ich habe noch nie gesehen, dass sie mehr verdienen als hier. Alle die gleichen 10% pro Monat, und sicherlich, wenn die 30% - es ist für Glück. Was bringt es also, eine Beule gegen eine Beule auszutauschen?
1. ich meine den "endlosen Kreislauf des Entscheidungsproblems".
2. Ich meine, was bringt es, eine Beule in eine Beule zu verwandeln? Dort ist alles anders - melden Sie sich bei einem echten Makler an und probieren Sie es aus. Dort ist alles anders. Wenn ich das Material vorbereitet habe, werde ich Ihnen in einer persönlichen Nachricht schreiben.
Hier ist alles "unpersönlich" und "trocken". Ich habe geschrieben, es gibt einen bestimmten Anbieter von Zitaten, alles ist hier unscharf, wie KOOKL Regeln. Das hier ist Unsinn. Es gibt eine "Tiefe der Preise", Volumina, etc., werden Sie Ihren Antrag in der Tiefe des allgemeinen sehen, sehen, was Volumina - ob sie geeignet sind für den Abschluss ... solche Sachen. Dort ist es viel interessanter. Das "unpersönliche" Fora ist ein kompletter Betrug. Für die Spiele der Bettler. IMHO!
Hinweis: Sehen Sie sich alle gezeichneten Kurven an:
https://investor.moex.com/trader2021?user=289091
Hinweis: Schauen Sie sich die gezeichneten Kurven an:
Und vergleichen Sie es mit dem besten Investor in PAMM-Konten - zumindest bei Alpari, zumindest bei Roboforex... Und noch besser: Informieren Sie sich nicht über die besten, sondern über die schlechtesten Konten. Meiner Meinung nach gibt es da überhaupt keinen Unterschied. Was ist "anders bei einem echten Makler"? Glauben Sie, dass meine Pfennigfuchserei von einem "echten Broker" übernommen wird? Dazu habe ich mich bereits geäußert. Die lokalen Börsenmakler haben eine zu hohe Meinung von sich selbst. Unsere Pfennige sind für niemanden wirklich von Interesse. Weder Forex-Küchen, noch "große Börsen".
Und wenn die Leute anfangen, über Sekundenverzögerungen und Leitungsunterschiede zu reden, und daraus schließen, dass "DTs Sand in die Räder streuen", muss ich lachen... Ja, deine hundert Pfund (na ja, wenn nicht zehn) sind sehr wichtig für Alpari...
Nun, das Wichtigste ist, dass man auch im Devisenhandel, selbst bei Aktien, immer noch einen "Pool von TS" braucht, aus dem man funktionierende TS auswählen muss. Die Idee der Liga wurde mir von jemandem vorgeschlagen, der überall tätig ist - bei Aktien, Devisenpaaren und Optionen.
Beste 20 nach Gleichgewicht:
Eine Übersicht über die Besten nach Saldo:
Bester TS nach Handelsqualität:
Beste Handelsqualität:
Der älteste TS mit mindestens 50 Trades:
Der Chart des ältesten TS mit mindestens 50 Trades: