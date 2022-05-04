Liga der Handelssysteme. Machen Sie weiter mit Ihrer guten Arbeit. - Seite 350
Überhaupt kein Problem. Ich scheine dieses PAMM nicht beworben zu haben, und ich bewerbe es auch gar nicht. Aber nein. Ich muss rangehen. Und der Idiotenclown unter vier Augen mit seinen Äußerungen.
Freunde, ich erinnere euch daran, dass ich niemandem etwas versprochen habe. Ich öffne keine Signale. Ich habe auch keine Überwachung. Es wurde noch kein klares System ausgearbeitet. Was wollen Sie?
Ich bin es schon leid, immer wieder darauf hinzuweisen, dass das Problem der Wahl eines stabilen TS nicht gelöst ist. Ich habe zu jedem Zeitpunkt eine Menge gewinnbringender Systeme, aber wenn sie auf einem realen Konto platziert werden, zeigen sie sofort die 20/80-Regel - nur jedes fünfte wird weiterhin gut gehandelt, und das nicht für eine sehr lange Zeit.
Deshalb arbeite ich an diesem Problem und versuche verschiedene Ansätze und Wege. Wenn Sie Vorschläge zur Lösung des Problems haben, bin ich gerne bereit, diese zu diskutieren. Leider habe ich während der gesamten Zeit dieses Threads keine solchen Vorschläge gehört (!). Es gab Vorschläge, Roboter hinzuzufügen, es gab Vorschläge, Anteile zu übernehmen, es gab Vorschläge, alles zu beschneiden. Aber ich habe eine andere Aufgabe - ich muss stabile Systeme finden.
Und was den "Umtausch" angeht - ich habe es versucht, aber ich habe keinen Unterschied festgestellt. Ich habe keinen großen Unterschied festgestellt. 10 % pro Monat sind wenig realistisch. Und dann - der Sinn der Umwandlung des Schrotts in einen Schrott? Versuchen Sie es selbst! Das System ist sehr einfach,
2. in Kodobaz sind sie alle kostenlos. Eröffnen Sie ein Börsenkonto, setzen Sie Experten darauf an und lassen Sie sich zeigen, wie es gemacht werden sollte.
Überhaupt kein Problem. Dumping ist also Dumping, und ich habe auch nichts dagegen. In diesem Fall ist der Markt für mich attraktiver als für meine Makler, und ich bekomme ein gutes Gefühl dafür. Ich habe gegen Null geplaudert - das war die ganze Zeit davor. Ich habe es satt.
Ich verstehe das nicht - warum hacken Sie auf mir herum? Gehen Sie zur Börse, handeln Sie dort, warum sind Sie hierher gekommen, zum Thema über die Liga? Ich habe es Ihnen schon hundertmal gesagt - die Liga ist eine Reihe von verschiedenen Systemen, die die ganze Zeit funktionieren. Das Hauptproblem ist die Frage der Auswahl, die ich noch nicht gelöst habe.
Was wollen Sie mehr? Oder sind Sie nur ein weiteres Baskakov-Clown-Konto? Nicht wirklich... Aber du verhältst dich genau wie er.
Beste 20 nach Gleichgewicht:
Eine Übersicht über die Besten nach Saldo:
Bester TS nach Handelsqualität:
Die Karte der Besten in Bezug auf die Handelsqualität:
Der älteste TS, mit mindestens 50 Trades:
Der Chart des ältesten TS mit mindestens 50 Trades:
1. Ich habe niemanden angemacht. Ich habe das Recht, zu posten, wo ich will, und auch Ratschläge zu erteilen (um eine Meinung zu äußern - IMHO).
2. Ich verstehe, dass Sie dort wäre ein Brainstorming organisiert haben oder einige Leute gefragt oder appellierte an einen Freiberufler, mit den Kriterien, die einige - oder Optionen Menschen geholfen haben, beschlagen, es DID - gemacht, im Allgemeinen, und Sie am Ende mit diesen Kriterien würde ausgewählt werden, um auf der TC echte Arbeit ... kurz gesagt, irgendeine Art von Bewegung!!! Aber nicht nur Schleifen ihre Phantasien, ohne systematische, mit dem Verlust von PAMM, darüber hinaus. Im Allgemeinen, die Suche nach Lösungen oder einige positive Ergebnisse dieser Art von Handelsansatz.
Bis jetzt - nur eine Art von Spam und Fantasie-Bullshit!
Rein führt die Menschen in die Irre, indem sie in erster Linie in der Branche am Montag - ein leeres Thema, es ist kürzer auf nichts anderes als persönliche Phantasien und zablushcheniya nicht auf der Grundlage.
Mit dieser Art von Spam demütigen Sie sich selbst und das war's. Sie buddeln nur in Ihrem Sandkasten und das war's - kein systematischer Quatsch, kurz gesagt.
WO IST DAS ERGEBNIS?
imho verstehen Sie das Thema nicht - initiieren a la Brainstorming oder Verwirklichung ihrer Phantasien - die Auswahlkriterien in der Freiberuflichkeit - ODER sonst - all das ist leer!
1. hier hat George selbst wiederholt berichtet, dass wir ausschließlich auf "Du"-Basis kommunizieren, es ist also alles gut!
2. nein. Nur mal so nebenbei - wie in meinem Tagebuch, worauf ich achten muss . .. :-)
P.S. Ich werde einfach Ihr Händlerhandbuch in Rot durchgehen... :-)
1. haben.
2. Wie meinen Sie das??? Ich habe Ideen gesammelt, ich habe die Optionen selbst entwickelt, ich habe diese Roboter selbst genietet, ich habe sie selbst in Betrieb genommen und ich habe sie selbst gewartet. Was ist los?
Fantasie? Jeder schlägt seine eigenen Ansätze vor, aber aus irgendeinem Grund setzen nur sehr wenige sie tatsächlich um und zeigen die Ergebnisse.
In meinem Fall ist es anders, ich habe geschaffen, was ich wollte - eine Reihe von Systemen verschiedener Typen, die auf die Geschichte getestet werden, und die ständig auf der Demo arbeiten. Das ist, was ich brauchte.
Die Liga ist kein Gral, kein fertiges Ergebnis - sie ist ein "Werkzeugkasten", aus dem nun etwas geschaffen werden kann. Dementsprechend versuche ich, es zu schaffen, und mehr als einmal habe ich es gesagt - bisher ohne Ergebnis. Aber was soll's, die Verleumder kommen, der Haupt-Clown-Idiom klopft regelmäßig bei meinen persönlichen Kontakten an und fragt nach dem "Gral", und wenn ich es nicht tue, dann reibe ich es ihnen nicht unter die Nase. Aus irgendeinem Grund haben sie meinen PAMM gestrichen.
Nein, Freunde. Ich werde eine Augenweide sein. Ich brauche die Liga der Handelssysteme. Immer über funktionierende Systeme zu verfügen. Ich habe sie. Die Tatsache, dass andere es nicht brauchen - nun, egal, ich verkaufe ja nichts, außerdem sind die Systeme selbst so einfach wie ein Groschen, und die Kodobase hat kostenlose Experten, die an diesen Prinzipien arbeiten. In meinen Berichten verstecke ich die Namen nicht - jeder kann einen Expert Advisor von Kodobase nehmen, der auf diesem System arbeitet, und ihn für sich selbst ausführen. Wenn ich es nicht tue, ist das für mich in Ordnung.
Es ist wirklich ein "unbeschriebenes Blatt" für jeden, der den Gral braucht. Aber ich habe nicht den Gral erschaffen, sondern eine Reihe von funktionierenden Systemen. Das ist MEIN Ergebnis, ich habe es.
Das ist es, was ich nicht verstehe - was gefällt den Leuten nicht? Interessiert - schauen Sie, Sie können diese Daten sogar nutzen, ich wiederhole, in kodobase leicht Experten finden, die an genau diesen Systemen arbeiten. Kein Interesse - na ja, macht nichts! Nicht alles kann interessant sein...
Was ist los? Was brauchen Sie noch?
Es handelt sich nicht um aggressive Kommunikation, sondern nur um *aran, der anscheinend wenig Aufmerksamkeit erhält und deshalb versucht, hier zu bannern, um bemerkt zu werden).