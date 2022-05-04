Liga der Handelssysteme. Machen Sie weiter mit Ihrer guten Arbeit. - Seite 338

Aktuelle Situation (alle TS laufen auf einem Demokonto mit konstantem Mindestlot).

Beste 20 nach Gleichgewicht:

Eine Übersicht über die Besten nach Saldo:

Die besten 20 TS nach Handelsqualität:

Die Karte der Besten in Bezug auf die Handelsqualität:

Die ältesten 20 TS mit mindestens 50 Trades:

Der Chart des ältesten TS mit mindestens 50 Trades:

 
Guten Tag Forum Benutzer, ich habe eine Frage, ist es möglich, in der Strategie-Tester eine EA in Python geschrieben laufen?
 
Guten Tag Forum Benutzer, ich habe eine Frage, kann ich einen EA in Python geschrieben in Strategie-Tester laufen?

Warum dieses Thema?

Python-Liebhaber werden wahrscheinlich nicht hierher kommen... Ich weiß nicht, wie das geht... Meiner Meinung nach kann man nicht, in Metatrader EAs sollten auf MT4-5 geschrieben werden, aber wer weiß... Python ist jetzt ein Trend...

Erzählen Sie ihm von der Liga, immerhin hat sich jemand in Ihren Thread verirrt. Feierlichkeiten
 
Erzählen Sie ihm von der Liga, immerhin hat sich jemand in Ihren Thread verirrt. Feierlichkeiten

Es ist nicht nötig, Sie darüber zu informieren - der erste Beitrag in diesem Thema erklärt alles...

Sag es noch einmal, du liebst es.
 
Guten Tag Forum Benutzer, ich habe eine Frage, ist es möglich, in der Strategie-Tester eine EA in Python geschrieben laufen?

https://www.mql5.com/ru/docs/integration/python_metatrader5

