Liga der Handelssysteme. Machen Sie weiter mit Ihrer guten Arbeit. - Seite 345
Was bedeuten diese Kurven? Sie sind immer gleich, was nützt es, sie zu veröffentlichen, welche Schlüsse kann man daraus ziehen, was soll das Ganze überhaupt?
Offensichtlich, um Sie zu ärgern.
Ich ziehe meine eigenen Schlüsse. Und du... Ich weiß nicht, was du da machst...
Beste 20 nach Gleichgewicht:
Eine Übersicht über die Besten nach Saldo:
Beste Qualität im Handel:
Beste Handelsqualität:
Der älteste TS, mit mindestens 50 Trades:
Der Chart des ältesten TS mit mindestens 50 Trades:
Seit dieser Woche sind 24 TS der Symbole XAUUSD und ETHUSD mit der Liga verbunden. Die Gesamtzahl der Liga-Systeme beträgt nun 744.
Ich denke daran, LTCUSD, XAGUSD und, wenn möglich, BRN hinzuzufügen.
Haben alle TCs das gleiche Startguthaben? Außerdem frage ich mich, wie die Ausgangsbilanz aussieht, damit man anhand der Bilder besser verstehen kann, was vor sich geht. Wahrscheinlich ist der Zeitpunkt des Anschlusses des TS an die Arbeit unterschiedlich, aber das spielt keine Rolle.
Dort gießen sie, wenn sie alle zusammen sind, in Strömen. Der Saldo ist bei allen gleich - minus. :-)
Zeit - die gleichen, die schwache Renditen zeigen (auf verschiedenen Parametern, Zeit auf dem Markt und andere) - sie überoptimieren und das war's.
Dort sind sie, wenn alle zusammen sind - sie strömen herein. Der Saldo ist immer derselbe - winzig. :-)
In der Tabelle fehlt die wichtigste Spalte für das Eigenkapital, um das Bild zu vervollständigen.)
Was hat das Startguthaben damit zu tun? Das System arbeitet einfach mit einer konstanten Mindestmenge. Was spielt es für eine Rolle, wie hoch der Mindestbetrag war?
Der Zeitpunkt der Verbindung des TS mit dem Werk ist in der Tat unterschiedlich. Es ist entweder der Moment der Überoptimierung, nachdem das System ein inakzeptables Verhalten zeigt, oder der Moment des Übergangs zwischen den Ligen.
Um ein vollständiges Bild zu erhalten, fehlt in der Tabelle die Spalte mit dem wichtigsten Eigenkapital.)
Es fehlt.
Aber ich habe keine "Überbietungen". In allen TS gibt es immer einen SL, dessen Wert die tägliche Spanne nicht überschreitet (für die meisten 0,7-0,9 durchschnittliche tägliche TR). Das Gleichgewichtschart ist also ziemlich nah am Aktienchart.
Natürlich wäre es gut, den genauen Aktienplan zu kennen. Die Berechnung ist jedoch zu kompliziert, so dass sie aufgegeben werden musste.
Derzeit gibt es 768 TCs in der Liga.
Der letzte Anstieg des Goldes wurde von zwei Systemen "aufgefangen", die auf die Realität ausgerichtet waren. Bereits im September liegt die Rendite des Real bei 16 %. Die Mindestaufgabe besteht darin, bis Ende September nicht mehr als 6 % zu verlieren. Die maximale Aufgabe besteht darin, die Rendite bis Ende September auf 26 % zu steigern.
Was hat das Startguthaben damit zu tun? Die Systeme funktionieren einfach, und zwar mit einer konstanten Mindestmenge. Welchen Unterschied macht es, wie hoch der Mindestsaldo war?
Der Zeitpunkt der Verbindung des TS mit dem Werk ist in der Tat unterschiedlich. Es ist entweder der Moment der Überoptimierung, nachdem das System ein inakzeptables Verhalten zeigt, oder der Moment des Übergangs zwischen den Ligasparten.
Ich danke Ihnen. Verstanden. Ich habe nicht in böser Absicht gefragt.
Die Bilanz ist meiner Meinung nach kein wirkliches Maß für die Bedeutung der TZ. Auch wenn man sich die Tabelle ansieht.