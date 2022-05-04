Liga der Handelssysteme. Machen Sie weiter mit Ihrer guten Arbeit. - Seite 340
Sie haben keine gefunden. Und auf welcher Grundlage behaupten Sie, es gäbe gar keine? Nur weil Sie sie nicht gefunden haben? Sie waren also noch nicht im Weltraum, Sie waren noch nicht U-Boot-Fahrer, und es gibt vieles, was Sie nicht wissen oder tun können... -- ...und das ist der einzige Grund, warum Sie nicht alles haben?
Ihre Logik ist fehlerhaft.
Nein, das ist es nicht. Das ist genau die richtige Logik. Ich bin auf der Suche nach Systemen für mich selbst. Und es ist sinnvoll, sich auf das zu verlassen, was ich vielleicht gefunden habe oder auch nicht. Ich bin auch der Händler!
Wenn mir jemand ein "System zeigt, das immer Gewinn abwirft", werde ich meine Meinung ändern. Bisher hat mir das noch niemand gezeigt.
Die Liga ist nicht der Gral, sie ist ein Mülleimer
Ganz genau.
Ich habe immer gesagt, dass ein großer Teil der TS in der Liga unrentabel ist. Ungefähr 10% der Systeme zeigen generell keinen Gewinn - weder in der Historie, noch im realen Handel, und seit zwei Jahren waren ihre Gewinnperioden sehr kurz, nur eine Woche, maximal zwei. Ungefähr die Hälfte der Systeme zeigen gute Ergebnisse in der Historie, aber wenn sie auf Demokonten handeln, beginnen sie sehr schnell zu verlieren, manchmal verdienen sie etwas Gewinn, dann verlieren sie noch mehr. Und nur ungefähr 15-20% der Systeme zeigen ein "Hängen um Null mit periodischen Gewinnen". Genau aus diesen Systemen wähle ich die vielversprechendsten aus.
Meiner Meinung nach ist es ganz normal, Müll zu recyceln, in der heutigen Welt beschäftigen sich ganze Industrien damit - warum sollte ich mich ihnen im Bereich des Handels nicht anschließen?
Komm schon, Zhora, nimm an der Meisterschaft teil!
Was soll das bringen? Was soll das bringen? Ich habe meine eigene Meisterschaft mit 700 Teilnehmern... Das ist genug für mich.
Gehen Sie nach Kodobaza, es ist das Paradies für Sie.
Warum? Dort kann es per definitionem kein Paradies geben - keines der dortigen Systeme verfügt über automatische Abschaltungen, automatische Berichte, automatische Skripterstellung - alles, was man braucht, um eine Verbindung zu meiner "Müllverarbeitungsanlage" herzustellen.
Nur ein Schwachkopf würde mir das vorschlagen. Und du, Baskakov, schreibst mindestens ein Dutzend bewusst nützlicher Codezeilen, bevor du solche Ketzerei mit einem klugen Blick verbreitest.
Das ist der Grund dafür. Ihr System ist eine Art genetische Selektion. Das ist eine vernünftige Idee, so etwas wollte ich auch machen. Die Auswahl wird jedoch nur dann erfolgreich sein, wenn die Kandidaten ein nicht zufälliges stabiles Wachstumsmerkmal aufweisen. Und da es keine gibt, ist die Auswahl vergeblich. Das heißt, "Liga" ist eine notwendige, aber keine hinreichende Bedingung. Die zweite notwendige Bedingung für die Hinlänglichkeit sind funktionierende TCs, und die scheint es nicht zu geben. D.h. aus 1000 TS mit einer mathematischen Erwartung von Null können wir nicht einmal aus einem TS mit einer positiven mathematischen Erwartung ein Portfolio zusammenstellen, weder mit League noch mit irgendeinem anderen Auswahl- und Filtersystem.
Optimierungs-/Auswahlkriterien müssen "robust" sein!
"Stabilität" und Optimierung/Auswahl nach Gewinn/Verlust ist Übertraining/Anpassung.
Beste 20 nach Gleichgewicht:
Eine Übersicht über die Besten nach Saldo:
Beste Qualität im Handel:
Beste Handelsqualität:
Die 20 ältesten TS mit mindestens 50 Trades:
Der Chart des ältesten TS mit mindestens 50 Trades: