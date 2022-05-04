Liga der Handelssysteme. Machen Sie weiter mit Ihrer guten Arbeit. - Seite 159
Sie verpassen Handelsmöglichkeiten:
- Freie Handelsapplikationen
- Über 8.000 Signale zum Kopieren
- Wirtschaftsnachrichten für die Lage an den Finanzmärkte
Registrierung Einloggen
Sie stimmen der Website-Richtlinie und den Nutzungsbedingungen zu.
Wenn Sie kein Benutzerkonto haben, registrieren Sie sich
Es wurde festgestellt, dass die EMAFlatRTS (EURUSD) Balance Charts nicht mit den Eingabeparametern derInitialisierungsfunktion (Beitrag #1517) und EALigue_Free.ex5 magic 640150 übereinstimmen.
Wenn ich es richtig verstanden habe, hätte ihr Handel identisch sein müssen.
Hier sind die EMAFlatRTS-Eingabeparameter, mit denen ich das Programm ausgeführt habe:
Hier ist die Bilanztabelle für den Zeitraum 22.07.2018 bis 01.07.2019
Und dies ist das Gleichgewichtsdiagramm von EALigue_Free.ex5 magic 640150 für denselben Zeitraum:
Das ist merkwürdig.
So sollte es eigentlich nicht sein.
Aaaa....
Ich verstehe, wo das Problem liegt.
Mit der Umstellung auf die Gewinnschwelle.
Speziell mit dem Parameter dIUnlossDistanceVsUnlossTrigger
Ich habe nicht damit gerechnet, dass irgendjemand diese Prüfexperten durchschaut.
Beachten Sie, dass ich keinen solchen Parameter in meinem Quellcode habe.
Sie sollten dIUnlossDistanceVsUnlossTrigger = 0,85 einstellen.
Es sollte also dasselbe sein.
Aaaa....
Ich verstehe, wo das Problem liegt.
Mit der Umstellung auf die Gewinnschwelle.
Speziell mit dem Parameter dIUnlossDistanceVsUnlossTrigger
Ich habe nicht damit gerechnet, dass jemand diese Tester-EAs durchschaut.
Beachten Sie, dass ich keinen solchen Parameter in meinem Quellcode habe.
Sie sollten dIUnlossDistanceVsUnlossTrigger = 0,85 einstellen.
Es sollte also dasselbe sein.
Ja, 100%ige Übereinstimmung. Ich danke Ihnen.
Ja, 100%ige Übereinstimmung. Danke. (lacht)
Nun, das ist in Ordnung.
Es ist nur in den anfänglichen Parametern meiner Tester Expert Advisor Ich setze Breakeven Ebene gegen die Höhe der Trigger (es ist mehr klar). Während die Strategieklassen das Breakeven-Level und das Trigger-Level relativ zur täglichen ATR setzen (es wurde ursprünglich geschrieben und mit vielen Punkten im Code "verbunden", daher sollte es nicht geändert werden). Aus diesem Grund gibt es eine Diskrepanz.
In meinen Skripten wird all dies automatisch berücksichtigt, und ich habe diesen Punkt einfach vergessen.
Ein neues Phänomen hat sich manifestiert.
So, wie wir oben festgestellt haben, habe ich jetzt die korrekten EMAFlatRTS-Einstellungen, die zu 100 % mit 640150 übereinstimmen und das gleiche Ergebnis in der Zukunft (vom 22.07.2018 bis 01.07.2019) liefern.
Ich beschloss, zu sehen, wie sie sich in der Zeit vom 22.07.2017 bis zum 22.07.2018 und weiter bis zum 01.07.2019 verhalten. (in der Grafik ist das Startdatum der 22.07.2017, das Enddatum der 01.07.2019)
640150 zeigt einen inakzeptablen Drawdown und wird fast sofort aus dem Handel genommen. Nun..., im Prinzip ist es möglich, da schon ein kleiner Unterschied in den Notierungen zufällig zu einem solchen Ergebnis führen kann. Ich gebe keine Tabelle dazu, weil es keinen Sinn macht.
Noch merkwürdiger ist das Diagramm des EMAFlatRTS. Die schwarze vertikale Linie ist der 22.07.2018 (von mir gezeichnet). Die rote Horizontale ist der ursprüngliche Saldo (ebenfalls von mir aufgezeichnet).
Wie konnte ein solches Ergebnis der Vorwärtsoptimierung als das beste ausgewählt werden? Und dann ein nahezu perfektes Forward Trading zeigen?
Ich begann, meinen MT5-Terminal zu verdächtigen. Nun, wie... Der Verlauf des letzten Jahres ist zuverlässig, aber für frühere Zeiträume ist er gefälscht. Ich habe den EURUSD-Kursverlauf gelöscht, den Cache des Testers geleert, ihn erneut gestartet und den Verlauf vom Server des Brokers geladen - es hat nicht geholfen: (((((((
Hat jemand eine Idee, was das Problem sein könnte?
Noch bizarrer ist der EMAFlatRTS-Chart. Die schwarze vertikale Linie ist der 22.07.2018 (von mir gezeichnet). Die rote horizontale Linie ist der ursprüngliche Saldo (ebenfalls von mir aufgezeichnet).
Wie konnte ein solches Ergebnis der Vorwärtsoptimierung als das beste ausgewählt werden? Und dann ein nahezu perfektes Forward Trading zeigen?
Ich begann, meinen MT5-Terminal zu verdächtigen. Nun, wie... Der Verlauf des letzten Jahres ist zuverlässig, aber für frühere Zeiträume ist er gefälscht. Ich habe den EURUSD-Kursverlauf gelöscht, den Cache des Testers geleert, ihn erneut gestartet und das Terminal hat den Verlauf vom Server des Brokers heruntergeladen - es hat nicht geholfen: (((((((
Hat jemand eine Idee, was das Problem sein könnte?
Der Arbeits-EA wird sofort nach Überschreiten der zulässigen Bedingungen entfernt.
Tester EA - wird nicht entfernt, so dass die Möglichkeit besteht, einen Bericht zu erhalten.
Im Ordner Files des Agenten, mit dem der Test durchgeführt wurde, wird eine Datei mit Eingabewerten sowie eine Datei mit Kontrollparametern erstellt.
Zu den Kontrollparametern gehören der maximale Preisrückgang, die maximale Verlustquote und die maximale Wartezeit für einen neuen Handel.
Hinzu kommt - so wie ich es verstehe - eine Bewertung der Handelsqualität sowie der Wert der einzelnen Bestandteile dieser Qualität.
Ich sehe kein Problem darin, dass der Zeitplan erst "hässlich" und später "schön" ist. Das System hat nicht funktioniert, und dann funktioniert es doch. Nach einer Weile wird es wieder aufhören.
Im Übrigen. Optimieren Sie zu viel, wenn Sie ausbluten ... und eines Tages muss der Tag kommen, an dem das Ausbluten endlich aufhört und Sie Geld verdienen können? Oder man erstellt einfach eine Statistik - der hier fällt im Durchschnitt so oft pro Jahr aus, der hier - so oft ... :D ?
Ich erinnere mich an einen Mann im Fernsehen, der 20 Jahre lang von Hand einen Tunnel tief in die Erde gegraben hat. Ohne Grund oder Absicht - er hat es einfach gegraben. Er hat ein riesiges Loch gegraben. Dann hörte er einfach auf zu graben. Das Ende.
Im Übrigen. Optimieren Sie zu viel, wenn Sie ausbluten ... und eines Tages muss der Tag kommen, an dem das Ausbluten endlich aufhört und Sie Geld verdienen können? Oder man erstellt einfach eine Statistik - der hier fällt im Durchschnitt so oft pro Jahr aus, der hier - so oft ... :D ?
"Sie züchten hier Baumsämlinge, und eines Tages wird der Tag kommen, an dem Sie Obst aus Ihrer Baumschule kaufen können?" - keinen anderen Weg.
Nochmals, ich habe ein Konto. Dazu verwende ich die Ergebnisse der TC League. Und die Tatsache, dass sie sich nach dem ständigen Rückgang langsam wieder erholt hat, ist für mich sehr erfreulich, und ich bin mit dem Ergebnis voll zufrieden. Ja, das Wachstum ist leider nicht so schnell, wie ich es mir wünschen würde. Nun... was wir haben, ist was wir haben.
Der arbeitende Prüfer wird zurückgezogen, sobald die zulässigen Bedingungen überschritten sind.
Prüfexperte - wird nicht abgewiesen, so dass ein Bericht erstellt werden kann.
Eine Datei mit Eingabewerten und eine Datei mit Steuerparametern werden im Ordner "Files" des Agenten erstellt, der für den Test verwendet wurde.
Zu den Kontrollparametern gehören der maximale Drawdown des Preises, die maximale Verlustwarteschlange und die maximale Anzahl der Sekunden, die auf einen neuen Handel warten.
Hinzu kommt - so wie ich es verstehe - eine Bewertung der Handelsqualität sowie der Wert der einzelnen Bestandteile dieser Qualität.
Ich sehe kein Problem darin, dass die Grafik anfangs "hässlich" und später "schön" ist. Das System funktionierte nicht, und dann fing es an zu funktionieren. Nach einer Weile wird es wieder aufhören.
Es geht nicht um Schönheit. Das Problem ist, dass der "hässliche" Teil des Diagramms dem Zeitraum der Vorwärtsoptimierung entspricht. Das bedeutet, dass wir während des Optimierungszeitraums gute Handelsergebnisse erzielt haben. Es ist nicht klar, warum der Prüfer sie nicht zumindest annähernd reproduzieren kann.
Es handelt sich in der Tat um eine strategische Frage nach der Zuverlässigkeit der Kursentwicklung auf dem Server des Brokers.
Nachfolgend finden Sie die Grafik für den Zeitraum vom 22.07.2016 bis zum 01.07.2019. Die vertikalen Linien trennen die Zeiträume für die Rückwärts- und Vorwärtsoptimierung.
Wie diese Version der Eingabeparameter nach der Optimierung als die beste angesehen wurde, entzieht sich meinem Verständnis. Dennoch zeigte es später perfekte Ergebnisse.