Mihail Marchukajtes:
Was ist das Ergebnis auf der weißen Seite???? Ich habe nichts gesehen. Es ist sehr seltsam, dass es so einfach ist.

weiße Seite - ab März 2017


 
elibrarius:

Und Sie glauben das? Ich bin mir sicher, dass es irgendwo einen Haken gibt, denn wenn es ein Abbild der Realität ist, warum wird es dann für so viel Geld verkauft? Macht das Sinn? Das ist logisch, und in diesem Fall stimme ich voll und ganz zu, den weißen Fleck aus mt herauszuschneiden mit anschließender Auffrischung der Zitate in mt, und dann werden wir sehen, was dieses Biest wert ist. Aber am besten ist es, mit einem echten Konto zu handeln, und in ein paar Wochen können wir vielleicht darüber sprechen. Aber so einfach kann es nicht sein
 
Mihail Marchukajtes:
Ich weiß es nicht. Meine praktischen Erfahrungen waren noch nie so gut.

Mal sehen, was das Signal von Ivan Butko zeigen wird

 
Natürlich ist es eine Fälschung, vor allem bei so langsamen Zeitrahmen.

Ich werde hier keine Enthüllungen von Kapitän Einsicht weitergeben, aber die Arbeit mit solchen "Katzen im Sack" ist sehr gefährlich, wenn es um den weiteren Handel mit solchen Modellen geht. Alles sollte offen sein, die Daten, Indikatoren, Backtester, wenn es geschlossene Module gibt, ist es ein Risiko, es gibt viele Möglichkeiten, wie man Fälschungen in den Indikatoren und Backtester machen, ist es ein Fall von vorsätzlicher Sabotage, aber es gibt auch Fehler oder fehlerhafte Modelle. Das alles ist gut für den Verkauf, aber giftig für den persönlichen Gebrauch.

 

Ich weiß, dass viele Leute gespielt haben, um die Farbe des Balkens zu erraten. Was war das Ergebnis in Bezug auf die Genauigkeit - ich hatte ungefähr 0,52.

Das Gewinndiagramm für das Testmuster ist das beste der vorläufigen Daten


 
Die Balkenfarbe in den Artikeln von Vladimir Perervenko ist mit einer Genauigkeit von etwa 0,8 sehr gut definiert. Und es ist leicht zu wiederholen. Ich habe es wiederholt, auch mit bloßen Anführungszeichen, und es war 2-3 % schlechter als mit digitalen Filtern.
Ich bin überrascht, dass es so schlimm ist. Allerdings hängt viel vom Instrument und der TF ab.
 
Können Sie mich auf einen bestimmten Artikel hinweisen?

Wenn das stimmt und die Genauigkeit so hoch ist, warum dann nicht eine Strategie auf diesen Daten aufbauen? Ich habe eine mathematische Erwartung von etwas mehr als 3 Pips, aber das ist bei 52% und wenn sie 80% wären, wäre es eindeutig ein Gral.

 
Nun, hier ist die letzte https://www.mql5.com/ru/articles/4722

            Sensitivity : 0.8494          
            Specificity : 0.8230          
         Pos Pred Value : 0.7921          
         Neg Pred Value : 0.8731          
             Prevalence : 0.4427          
         Detection Rate : 0.3760          
   Detection Prevalence : 0.4747          
      Balanced Accuracy : 0.8362          
                                          
       'Positive' Class : -1    
Ich schätze, dass gut erratene Nachtkerzenleuchter-Richtungen eine kleine Erhöhung des Saldos ergeben, während falsche Vermutungen am Tag, die eine große Größe haben, 2-5 Nachtkerzenleuchter auffressen.
Er bezieht sich dort also auf bereits vorbereitete Daten, die Art der Vorbereitung, die er hier und dort beschrieben hat:

"

Bilden wir nun zwei Datensätze - data1 und data2. In der ersten Reihe als Prädiktoren werden digitale Filter und ihre ersten Differenzen, und als das Ziel - das Vorzeichen der Veränderung der ersten Differenz des ZigZag. In der zweiten Gruppe sind die Prädiktoren die ersten Differenzen der Hoch/Tief/Schlusskurse und der CO/HO/LO/HL-Kurse, und das Ziel ist die erste Differenz des ZigZag. Das Skript ist unten abgebildet und befindet sich in der DateiPrepare.R.

"

Es scheint nicht um Bars zu gehen...

Und ich glaube nicht, dass Forex sehr MO-freundlich ist, es wäre besser, wenn Sie zur Moex-Börse wechseln würden.

 
Aleksey Vyazmikin:

Ich weiß, dass viele Leute gespielt haben, um die Farbe des Balkens zu erraten. Was war das Ergebnis in Bezug auf die Genauigkeit - ich hatte ungefähr 0,52.

Das Gewinndiagramm für das Testmuster ist das beste der vorläufigen Daten


52% ist kein Unsinn, es ist ein echter Uterus und außerdem, wenn man sich die Stunden ansieht, ist es kein so schlechtes Ergebnis, es ist handelbar mit jährlicher SR ~1

80% davon sind Humor oder nur ein Markttrick

