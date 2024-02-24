Maschinelles Lernen im Handel: Theorie, Modelle, Praxis und Algo-Trading - Seite 1456
ist ein Galton-Board, kein Neuron. Sie lehren es in der Schule.
Ich beneide Sie, ich habe es nicht in der Schule gelernt.
Ich habe die Beschreibung gelesen, es sollte eine Normalverteilung sein, aber das Video zeigt einen anderen Effekt - die Verteilung ist fast gleichmäßig und die schwarzen Kugeln sind zentriert.
eine Normalverteilung kann alles sein, es muss keine Standardverteilung sein
fast gleich - eine solche Verteilung gibt es nicht.
die schwarzen Kugeln sind schwerer, sie sind nicht in der Mitte wegen ihrer Farbe, glauben Sie mir
Ja, es ist klar, dass es eine Besonderheit dieser Kugeln gibt, deshalb sind sie unterschiedlich - es ist nur ein Layout, das ich bei der Hervorhebung der Daten gesehen habe.
Zur Marktvolatilität...
Ich versuche, den Wald zu trainieren, mit festen TP/SL zu handeln.
Ich habe einen interessanten Backtest gesehen (d.h. passend zur Geschichte)
Bis zum 17. Januar 2017 brachten die Einstellungen TP=120 und SL=80 gute Gewinne, danach funktionierten sie nicht mehr. Offensichtlich hat sich die Amplitude der Kursbewegungen verändert, z. B. hat der Kurs nicht mehr 120 Punkte erreicht, nachdem er im Jahr 2016 ähnliche Werte erreicht hatte. Die Vorwärtsbewegung war ungefähr gleich wie im gesamten Jahr 2017, d. h. 50/50
Ein Psychiater.
Dies ist eine gute "Passform", Sie können bereits eine profitable Strategie aufbauen.
Forward 50/50 - nicht interessant, so zu handeln
Man kann nicht das Beste aus neuronalen Netzen herausholen, man muss einen guten Millimeter anwenden, und man wird zufrieden sein.
Sie können keinen Durchschnitt bilden, da es zu viele Verlustgeschäfte hintereinander gibt.
Ihrem Bild nach zu urteilen, haben Sie die Normalverteilung, von der so viele Menschen träumen.
Man muss einen geschickten Millimeter anwenden, anstatt dummerweise zu verdoppeln.p.s. danke ist eine Menge, keine Notwendigkeit, mir zu danken, der Prozentsatz auf meinem Konto ist genau richtig ))