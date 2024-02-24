Maschinelles Lernen im Handel: Theorie, Modelle, Praxis und Algo-Trading - Seite 1448
Zum Thema intellektuelle Redlichkeit:
Onkel, bist du nicht verwirrt? Dies ist ein wissenschaftliches Thema, keine Traktorfahrer-Umkleidekabine.In Russland gibt es keine Wissenschaft mehr, was wir in der UdSSR hatten, interessiert niemanden.
dumm ...
Direkt über Ihrem Beitrag haben Sie ein Werbevideo für einen neuronalen Netzwerker gepostet. Achten Sie darauf.
Ich habe mir das Video angesehen.Es ist nicht klar, warum sie nicht auf der Website des Entwicklers zu finden ist. Wurde es vom Markt genommen oder so?
Es gibt wirklich Screenshots wie den Ihren.
Anscheinend ist der Entwickler derselbe und hat verschiedene Produkte auf demselben Motor hergestellt, aber er hat Ihre nicht mit anderen auf seiner Website zusammengeführt, so dass ich dachte, es sei ein Austausch. Entschuldigung.
Ich habe wieder eine Frage, was in den Eingang eingespeist wird. Ich denke, sie wird auf magische Weise nur auf der Grundlage eines geladenen Zitats gebildet.
Höchstwahrscheinlich hat er seine eigenen Prädiktoren, denn soweit ich weiß, laufen die Handelssignale über dieselbe Software, so dass der Käufer nicht sieht, was im Inneren vor sich geht. Allerdings kann eine solche Geheimhaltung Betrug enthalten, so würde ich auf Anführungszeichen im Terminal abgeschnitten lehren, und nach der Ausbildung würde ich Anführungszeichen hinzufügen und nur dann können Sie mehr sicher sein, dass das Produkt nicht während der Ausbildung peeking.
Googeln Sie es.
Auf dem Screenshot, den ich gefunden habe https://megatrader.org/ru/primery-i-obzor-programmy.
Der Screenshot ist mit dem Ihren identisch. Es kostet 24900 Rubel.
Ist es das?
Wofür sind diese Ausgaben gedacht, meine Herren? Es gibt Genosse Tsaregorodtsevs NeuroPro, und wenn Sie zahlen wollen, dann den guten alten NeuroShell Trader.
Aus den Einstellungen können Sie ersehen, dass 8 Takte M15 für die Eingabe benötigt werden.
Auch hier habe ich eine Frage dazu, was in den Eingang eingespeist wird. Soweit ich weiß, wird er auf magische Weise nur auf der Grundlage eines geladenen Kotir gebildet.
Das Erstaunliche daran ist, dass er mit eineinhalb Monaten unterrichtet und mit 2,5 Jahren getestet wird. Und der Test ist ein guter Test. Ich fürchte, es gibt keine Möglichkeit, nach vorne zu schauen.
