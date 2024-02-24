Maschinelles Lernen im Handel: Theorie, Modelle, Praxis und Algo-Trading - Seite 1448

Oleg Avtomat:

Zum Thema intellektuelle Redlichkeit:

Onkel, bist du nicht verwirrt? Dies ist ein wissenschaftliches Thema, keine Traktorfahrer-Umkleidekabine.

In Russland gibt es keine Wissenschaft mehr, was wir in der UdSSR hatten, interessiert niemanden.
Maxim Dmitrievsky:

Onkel, bist du nicht verwirrt? Dies ist ein wissenschaftliches Thema, keine Traktorfahrerwerkstatt.

In Russland gibt es keine Wissenschaft mehr, was wir in der UdSSR hatten, interessiert niemanden.

dumm ...

 
Iwan Butko:

Direkt über Ihrem Beitrag haben Sie ein Werbevideo für einen neuronalen Netzwerker gepostet. Achten Sie darauf.

Ich habe mir das Video angesehen.
Es gibt wirklich Screenshots wie den Ihren.
Anscheinend ist der Entwickler derselbe und hat verschiedene Produkte auf demselben Motor hergestellt, aber er hat Ihre nicht mit anderen auf seiner Website zusammengeführt, so dass ich dachte, es sei ein Austausch. Entschuldigung.

Es ist nicht klar, warum sie nicht auf der Website des Entwicklers zu finden ist. Wurde es vom Markt genommen oder so?
 
Auch hier stellt sich mir die Frage, was in den Eingang eingespeist wird. Ich verstehe, dass es auf magische Weise nur auf der Grundlage des geladenen Kotirs gebildet wird. Es bedarf jedoch wiederholter Tests, um zumindest einige vorläufige Schlussfolgerungen ziehen zu können.
 
Mihail Marchukajtes:
Ich habe wieder eine Frage, was in den Eingang eingespeist wird. Ich denke, sie wird auf magische Weise nur auf der Grundlage eines geladenen Zitats gebildet.

Höchstwahrscheinlich hat er seine eigenen Prädiktoren, denn soweit ich weiß, laufen die Handelssignale über dieselbe Software, so dass der Käufer nicht sieht, was im Inneren vor sich geht. Allerdings kann eine solche Geheimhaltung Betrug enthalten, so würde ich auf Anführungszeichen im Terminal abgeschnitten lehren, und nach der Ausbildung würde ich Anführungszeichen hinzufügen und nur dann können Sie mehr sicher sein, dass das Produkt nicht während der Ausbildung peeking.

 
Aleksey Vyazmikin:

Höchstwahrscheinlich hat es seine eigenen Prädiktoren, denn soweit ich weiß, laufen die Handelssignale über dieselbe Software, so dass der Käufer nicht sieht, was im Inneren vor sich geht. Allerdings kann eine solche Geheimhaltung enthalten Betrug, so würde ich auf Anführungszeichen im Terminal abgeschnitten zu lehren, und nach der Ausbildung hinzufügen Anführungszeichen und nur dann können Sie mehr Vertrauen, dass das Produkt nicht spähen während der Ausbildung sein.

Welche Prädiktoren gibt es, die allein auf der Grundlage eines Zitats ähnliche Vorhersagen machen können? Die Innenarchitektur allein macht das Wetter nicht aus, so dass ein so gutes Ergebnis höchst fragwürdig ist. Beim NS geht es nicht nur darum, ein gutes Modell zu erhalten, sondern auch darum, dieses Ergebnis stabil zu wiederholen. Ein gutes Ein-Qubit-Ergebnis ist normalerweise ein Zufall und hat nichts mit Intelligenz zu tun. Das Seltsame ist, dass es keine Möglichkeit gibt, Eingaben zu machen oder zumindest zu wählen. Ich entnehme Informationen aus der Börse, indem ich alle möglichen Umrechnungen vornehme, und ich kann das Ergebnis nicht loben, und hier erhalte ich das gleiche Ergebnis, indem ich mich selbst zitiere: .... Ich kann es nicht glauben...
 
Elibrarius:

Googeln Sie es.
Auf dem Screenshot, den ich gefunden habe https://megatrader.org/ru/primery-i-obzor-programmy.


Der Screenshot ist mit dem Ihren identisch. Es kostet 24900 Rubel.

Ist es das?

Wofür sind diese Ausgaben gedacht, meine Herren? Es gibt Genosse Tsaregorodtsevs NeuroPro, und wenn Sie zahlen wollen, dann den guten alten NeuroShell Trader.

 
Der Gral:

Wofür sind diese Ausgaben gedacht, meine Herren? Es gibt Genosse Tsaregorodtsevs NeuroPro, und wenn Sie zahlen wollen, den guten alten NeuroShell Trader.

Ich werde nicht dafür bezahlen - wenn es gute Prädiktoren gibt, kann jedes Netz/jeder Wald sie verarbeiten. Einschließlich Alglib oder irgendetwas aus R.

Aus den Einstellungen können Sie ersehen, dass 8 Takte M15 für die Eingabe benötigt werden.

 
Mihail Marchukajtes:
Auch hier habe ich eine Frage dazu, was in den Eingang eingespeist wird. Soweit ich weiß, wird er auf magische Weise nur auf der Grundlage eines geladenen Kotir gebildet.

Das Erstaunliche daran ist, dass er mit eineinhalb Monaten unterrichtet und mit 2,5 Jahren getestet wird. Und der Test ist ein guter Test. Ich fürchte, es gibt keine Möglichkeit, nach vorne zu schauen.


 
elibrarius:

Das Erstaunliche daran ist, dass es mit eineinhalb Monaten unterrichtet und mit 2,5 Jahren getestet wird. Und der Test ist ein guter Test.


Wie sieht das Ergebnis im weißen Bereich aus???? Ich kann es nicht sehen. Es ist sehr seltsam, dass es so einfach ist. Wie für die nerochel, soweit ich weiß, ist es nicht mehr unterstützt und wird nicht aktualisiert, aber ich könnte falsch sein
