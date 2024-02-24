Maschinelles Lernen im Handel: Theorie, Modelle, Praxis und Algo-Trading - Seite 1443
Ich erinnere mich nicht an die ganze höhere Mathematik, obwohl ich immer meine verdienten 5 (((( hatte, aber ich sage, dass, egal wie man jede TF "verdreht", sogar Zecken, sogar Alphabete angekommen sind, aber statistisch gesehen wird es immer ein solches Bild geben:
Dies ist die Art und Weise dieses Forum ist mit Charts gefüllt und es spielt keine Rolle, was und wie Autoren ihrer Methoden gesucht, und jede Anwendung von Statistiken für TS wird einen Gewinn für den Markt haben ... Nun, irgendwo ein bisschen mehr als 50/50 - hängt von der Zeit des Testens ab, ein Jahr, zwei...10 Jahre - alle profitablen TS kommen in den Gewinn durch gut gewähltes Geldmanagement und einige glückliche Umstände ))))
Taleb hat interessante Gedanken zu einem ähnlichen Thema. Er unterteilt die Tätigkeitsbereiche der Menschen in zwei Typen - solche mit normal verteiltem Einkommen und solche mit einem "fat-tailed" Einkommen. Interessant ist, wie er es beschreibt, nicht aus wissenschaftlicher Sicht, sondern aus einer einfachen menschlichen Sicht.
Taleb hatte einfach ein paar Mal Glück und jetzt liest jeder seine weinerlichen Memoiren darüber, wie beängstigend alles ist. Niemand an der Wallstreet nimmt ihn ernst, jedenfalls nicht ernster als unser Clown Maxim Denisenko und sein "Dopamin".
Kesha, gibt es ein Signal oder eine Überwachung?
Ich habe keine Signale oder Überwachung.Natürlich stimme ich zu, dass Maksim selbst kein Engel ist, aber die Frage kam trotzdem auf.
Ja, "zuerst da sein" ist eine zweischneidige Waffe, die Vorsicht erfordert)
Informationen zum Nachdenken - ein neues Herbarium, ausgewählt 93 Blätter auf die Daten Futures Si zu kaufen, beschlossen, zu prüfen, ob diese Muster auf andere Tickets arbeiten - durchgeführt Tests für den Zeitraum 2014-2019, gab es 19 Blätter, die nach den Tests bringen Einkommen für diesen Zeitraum auf zusätzliche Tickets.
Es stellt sich die Frage: Wenn sich 20 % der Blätter als resistent gegen einen kompletten Wechsel des Werkzeugs erweisen, sollten wir nur diese behalten, oder können wir hier von Zufall sprechen?
Kesha, läuft Ihr Handel gut, haben Sie ein Signal oder eine Überwachung?
Sie haben einfach nichts hinter ihrem Rücken, das ist menschlich nicht möglich.Ich stimme natürlich zu, dass Maksim "kein Engel" in der Kommunikation ist, um es milde auszudrücken, aber dennoch stellte sich die Frage.
Ich verkaufe nichts, und ich verurteile nicht Maximkas Art zu reden, sondern seinen Versuch eines Betrugs, für den er sich schämen sollte.
es ist das Gleiche wie bei der Hälfte des Indikatorcodes - "Bitte sehr, sehen Sie sich das an, was halten Sie davon?
Alle sagen: "Okay, ein Tisch mit Zahlen, der Junge hat eine gute Idee.
Wichtig ist hier nicht der Code, sondern dass die in den Blättern ausgewählten Regeln teilweise auch auf anderen Instrumenten ohne Änderungen funktionieren.
Es geht um die Frage der Möglichkeit, falsche Hypothesen von Regelmäßigkeiten auszusieben - d.h. um die Möglichkeit, Lernergebnisse zu kontrollieren.
Leider habe ich keine Modelle, die bei vielen Instrumenten funktionieren, daher ist es logisch, dass es in einem Komplex viele übertrainierte Blätter gibt.
zu sehen, wie die Instrumente miteinander korrelieren, warum es Überschneidungen gibt
Was sagen wir zu diesen Zahlen?