Mandelbrot hat ein nützliches Bild der Preise, bei dem jede ihrer Bewegungen als drei dargestellt wird (die zweite ist die maximale Korrektur) und daraus eine multifraktale Preisstruktur konstruiert wird. Dies kann als eine Regel der formalen Grammatik geschrieben werden: T -> TCT
Ich halte diesen Ansatz jedoch nicht für sehr sinnvoll. Hauptsächlich wegen der gleichen Nicht-Stationarität. Für Theoretiker gibt es einen Ort, an den sie sich wenden können - stochastische Grammatiken und so weiter)
Ja, ja, ich habe diese Bilder von "Oszillatoren" gesehen. Im Wesentlichen eine erweiterte Darstellung der Elliot-Wellen (das Buch liegt auch noch herum). Wenn man ein einfaches Oszillatormuster als Grundlage nimmt, kann man ein Marktfraktal beschreiben, das dann, wie Sie anmerken, aufgrund von Nicht-Stationarität stirbt
Ich weiß nicht, wie es mit der formalen Grammatik aussieht, ich kann es heute nicht machen, vielleicht morgen.
Hier habe ich einige Alphabet- oder Preisaktionen oder Inter-Bar-Sequenzen in csv exportiert, 2 Dateien für die Suche nach 4-Bar-Links und 5-Bar-Links
Ich habe das schon vor langer Zeit aufgegeben, aber ich habe gelernt, dass es egal ist, welcher Algorithmus verwendet wird, um Informationen zwischen Balken/Fraktalen usw. zu finden. - statistisch gesehen wird es immer ähnliche Ergebnisse geben ;)
in geschweiften Klammern ist dies das gesuchte Alphabet.... Ich habe schon lange aufgegeben, nach dem Alphabet zu suchen - es ist nicht in den Bars!
Nein, Zeit ist nicht der beste Weg, um die CD zu beschreiben - wenn es kein Interesse der Teilnehmer an einem Vermögenswert gibt, wird es einige Schwankungen der CD geben, die durch Algorithmen der Marktmacher bei der Preisbildung verursacht werden - d.h. die Informationen werden immer Verzerrungen aufweisen.
Codieren Sie einfach die Sequenz - ich habe nachgeschaut, es gibt keine Wiederholungen, oder besser gesagt, etwa 50 % der OHLC werden Wiederholungen von Candlestick-Kombinationen haben und die restlichen 50 % werden eine gleiche Anzahl statisch unbedeutender Kombinationen haben
z.B. in Zahlen: hier ist die Historie von 132623 Takten H1, mein Skript findet 14181 Wiederholungen von Kombinationen von 4 Takten in der Historie, hier ist die Statistik der Wiederholungen dieser Muster? :
und dann wird die Anzahl der gefundenen Wiederholungen allmählich um 10-20 Stück abnehmen, und so weiter bis zu 30-40 Stück, und am Ende werden es jeweils 1-2 Stück sein - d.h. kein Alphabet )),
Und es spielt keine Rolle, wie viele Candlesticks Sie für die Analyse nehmen - sogar 3, sogar 5, sogar 10 - Sie werden immer die folgende Statistik erhalten - zuerst wird es eine Menge von erkannten Mustern geben, und dann wird die Anzahl der Muster gleichmäßig abnehmen, d.h. es wird eine statistisch geneigte Glocke sein;)
Es geht nur um die prinzipielle Möglichkeit, den Preis (Tick) mit endlichen Wörtern aus einem endlichen Alphabet zu codieren. Diese Möglichkeit ergibt sich aus der Diskretion von Zeit und Preis.
In der Praxis - in dieser speziellen Sprache - werden wir lange Sequenzen von unveränderten Momenten haben, die nur gelegentlich von Ticks unterbrochen werden. Das hat keinen praktischen Sinn.
Das hat keinen praktischen Sinn.
Ich habe oben Dateien für H1 hinzugefügt. Sie können sie für jeden beliebigen Zeitraum erstellen, aber stat. Wiederholungen haben keine Informationen - sie wechseln sich nicht in einer bestimmten Reihenfolge ab - d.h. man kann keine Wörter oder Informationen aus ihnen machen, sie existieren nur statistisch!
Das ist der Punkt - Alphabet, Sprache, Grammatik usw. können auch für SB eingegeben werden. Aber wenn sie nicht dabei helfen, Preisunterschiede zu den SB zu finden, dann haben sie keinen Sinn).
Ich erinnere mich nicht an die gesamte höhere Mathematik, obwohl ich immer eine wohlverdiente "5" hatte ((((, aber ich will damit sagen, dass jede TF, egal wie "verdreht" sie ist, sogar Ticks und Alphabete angekommen sind, aber statistisch gesehen wird es immer ein solches Bild geben:
Das ist die Art und Weise, wie dieses Forum mit Diagrammen gefüllt ist, und es spielt keine Rolle, was und wie die Autoren ihrer Methoden gesucht haben, und jede Anwendung von Statistiken für TS wird einen Marktvorteil haben... Wenn Sie einige Derivate ausprobieren möchten, sollten Sie besser mehr als 50/50 ausprobieren - es hängt von der Testzeit ab, ein oder zwei Jahre, 10 Jahre - alle profitablen TS werden nur durch ein erfolgreich gewähltes Geldmanagement und einige glückliche Zufälle profitabel)))
Ich habe mir die Kalender-API in mt5 angesehen - leider funktioniert sie im Tester nicht. Ich möchte meine Charts mit %-Raten und anderen fundamentalen Informationen erstellen. Das dürfte interessant werden.
Die Diagramme selbst spiegeln nicht die tatsächliche Wertveränderung einer Währung wider, sondern nur in Relation zu etwas. Zum Beispiel gegenüber einer anderen Währung und Zinssätzen/Zinsunterschieden, Inflation... was auch immer.
Transformationsmöglichkeiten gibt es in Hülle und Fülle, wenn Sie aussagekräftige Informationen und nicht nur Differenzierung einbeziehen
Ja, ich habe darüber nachgedacht, letzten Monat gab es einen interessanten Auftrag - ich habe einen Online-Wirtschaftskalender entwickelt, der Kunde nutzt die Analytik schon seit längerer Zeit, und nach der Bezahlung zu urteilen, tat es ihm nicht leid, das Geld ausgegeben zu haben
d.h. es ist möglich, dass die reine technische Analyse (ohne Nachrichtenanalyse) keinen Sinn macht
Grundlagen schnell
Anleihen sind auch als Frühindikator interessant
Wie hoch ist die GMT des Methacquot-Servers?
Ich weiß nicht, Sie können TimeCurrent(), TimeGMT() durchsehen