Maschinelles Lernen im Handel: Theorie, Modelle, Praxis und Algo-Trading - Seite 1447

Neuer Kommentar
 
Mihail Marchukajtes:

Weißt du, Ivan, du benimmst dich wie ein Weichei, warum hast du das gesagt? Nur zum Angeben. Sieh dir an, was ich getan habe, aber mehr werde ich dir nicht sagen. War es das? Weißt du, das war schon immer ein Männerclub mit Eiern aus Stahl und ohne Platz für Tussis. Denken Sie daran, dass, wenn Sie anfangen zu reden, reden Sie den ganzen Weg durch, die Leute teilen ihre Erfahrungen zu helfen, Jahre der Suche zu speichern, aber nicht in Ihrem Fall. Ich habe sie. Ich danke Ihnen.

Es gibt keinen Grund, hysterisch zu werden. Ihr seid Erwachsene hier, reißt euch zusammen und arbeitet weiter.

Du kannst wegen Beleidigung gesperrt werden
 

Google hilft.
Aus dem Screenshot, den ich gefunden habe https://megatrader.org/ru/primery-i-obzor-programmy


Der Screenshot ist mit dem Ihren identisch. Und er kostet 24.900 Dollar.

War es das?

Обзор программы MegaTrader | MegaTrader - торговля спредом, парный трейдинг, арбитраж
Обзор программы MegaTrader | MegaTrader - торговля спредом, парный трейдинг, арбитраж
  • megatrader.org
Программа Megatrader специально разрабатывалась таким образом, чтобы раскрыть все преимущества данного вида торговли. Функционал программы охватывает все важнейшие аспекты торговли спредом, начиная с создания спреда и разработки торговой стратегии и заканчивая автоматической торговлей на реальных счетах. Уникальной особенностью программы...
 
Elibrarius:

...
Und er kostet 24.900 Dollar.

Ist es das?

Dort steht "Spread Trading, Paarhandel, Arbitrage". Das ist nicht alles.

 
 
Iwan Butko:

Dort steht "Spread Trading, Paarhandel, Arbitrage". Das ist nicht der Fall.

Ich habe die Demo getestet, der Bildschirm ist 1:1 wie Ihrer (außer dem Diagramm).

Ihr Bildschirmfoto von https://www.mql5.com/ru/forum/86386/page1444#comment_11341912


Screenshot aus der MegaTrader-Demo


Das Aussehen/Template ist genau dasselbe! Namen der Registerkarten und Schaltflächen. Fenstergrößen, Schriftgrößen.

Машинное обучение в трейдинге: теория и практика (торговля и не только)
Машинное обучение в трейдинге: теория и практика (торговля и не только)
  • 2019.04.15
  • www.mql5.com
Добрый день всем, Знаю, что есть на форуме энтузиасты machine learning и статистики...
 
Elibrarius:

Ich habe die Demo getestet, der Bildschirm ist genau wie Ihrer (außer der Grafik).

Hier ist Ihr Bildschirmfoto von https://www.mql5.com/ru/forum/86386/page1444#comment_11341912


Screenshot vom MegaTrader-Demospiel


Das Aussehen/Template ist absolut gleich! Namen der Registerkarten und Schaltflächen. Größe des Fensters, Größe der Schriftarten.

Es handelt sich um eine Werbung für ein kostenpflichtiges Produkt. Der Autor wird auf Kosten von MQL5))) reich werden.

 
Iwan Butko:

Werbung für kostenpflichtige Produkte. Der Autor ist dabei, auf Kosten von MQL5 reich zu werden ))))

Ich glaube, Sie lügen uns vielleicht an. Ein Produkt als Produkt eines neuronalen Netzes auszugeben.
Sie haben Screenshots von Ihrer Pinnwand gelöscht. Das bestätigt meine Vermutung.

Und löschen Sie sie im Forum. Um keine Spuren zu hinterlassen...

 
elibrarius:

Ich glaube, du lügst uns an. Einige Produkte werden als neuronale Netzwerke ausgegeben.

Direkt über Ihrem Beitrag haben Sie ein Werbevideo für einen neuronalen Netzwerker gepostet. Passen Sie auf.

 
So sieht es aus, Scharlatane in einem Wort. Schade, ich habe die Details auch schon gepostet. Eh ma....
 
Das Video ist übrigens cool, aber es ist eine Menge von Einstellungen, obwohl ich mich an JPrediction von Reshetov gewöhnt habe, und ich habe alle Traktion mit den Einstellungen verloren. Ein, aus, Geld. Das ist das Grundprinzip des Programms in der Box, doch von dieser Serie ist die Tamming Solution ein normales solches Paket, in dem die Frequenzen voll ausgeschöpft werden.
1...144014411442144314441445144614471448144914501451145214531454...3399
Neuer Kommentar