Weißt du, Ivan, du benimmst dich wie ein Weichei, warum hast du das gesagt? Nur zum Angeben. Sieh dir an, was ich getan habe, aber mehr werde ich dir nicht sagen. War es das? Weißt du, das war schon immer ein Männerclub mit Eiern aus Stahl und ohne Platz für Tussis. Denken Sie daran, dass, wenn Sie anfangen zu reden, reden Sie den ganzen Weg durch, die Leute teilen ihre Erfahrungen zu helfen, Jahre der Suche zu speichern, aber nicht in Ihrem Fall. Ich habe sie. Ich danke Ihnen.
Es gibt keinen Grund, hysterisch zu werden. Ihr seid Erwachsene hier, reißt euch zusammen und arbeitet weiter.Du kannst wegen Beleidigung gesperrt werden
Google hilft.
Aus dem Screenshot, den ich gefunden habe https://megatrader.org/ru/primery-i-obzor-programmy
...
Dort steht "Spread Trading, Paarhandel, Arbitrage". Das ist nicht alles.
Ich habe die Demo getestet, der Bildschirm ist 1:1 wie Ihrer (außer dem Diagramm).
Es handelt sich um eine Werbung für ein kostenpflichtiges Produkt. Der Autor wird auf Kosten von MQL5))) reich werden.
Ich glaube, Sie lügen uns vielleicht an. Ein Produkt als Produkt eines neuronalen Netzes auszugeben.
Sie haben Screenshots von Ihrer Pinnwand gelöscht. Das bestätigt meine Vermutung.
Und löschen Sie sie im Forum. Um keine Spuren zu hinterlassen...
Direkt über Ihrem Beitrag haben Sie ein Werbevideo für einen neuronalen Netzwerker gepostet. Passen Sie auf.