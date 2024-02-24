Maschinelles Lernen im Handel: Theorie, Modelle, Praxis und Algo-Trading - Seite 721
Es gibt nur noch ein Thema zu beenden und es wird einen Gral geben, aber es gibt viel zu tun :)
Nun, wenn es um Verteilungen geht oder darum, wie man den Stichprobenumfang berechnet oder wie man die Intensität des Handels berücksichtigt - fragen Sie mich. Ich bin ein alter Mann, und ich habe keine Geheimnisse vor jungen Leuten.
Nein, es gibt ein selbstlernendes System, das den Markt studiert. Ich werde es später genauer beschreiben, wenn ich es fertig habe.
Hallo zusammen!
Ich habe mir den Kopf zerbrochen, als ich ein Schulungsbeispiel erstellen wollte. Können Sie mir sagen, in welcher Richtung ich nach guten Einstiegspunkten suchen sollte oder in welche Richtung ich denken sollte?
Mein Netzwerk scheint in der Lage zu sein, auf der Basis von 5 Candlesticks das Erscheinen eines steigenden Balkens vorherzusagen, aber das ist nicht genug für eine erfolgreiche Transaktion. Haltestellen und Gewinne machen alles zunichte.
Wie kann man eine Trainingsprobe machen, um den richtigen Zeitpunkt für den Einstieg zu bestimmen?
Ich markierte alle steigenden Kerzen in der historischen Probe (nahm das Tool SIH3-18 Minuten) diese Formel:
Ich habe das Netzwerk trainiert, um das Auftreten eines solchen Balkens vorherzusagen, aber der Einstieg liegt immer über dem Open und der Stop-Loss liegt über dem Gewinn und wird oft ausgelöst. Die meisten Kerzen nach der Eröffnung tendieren zunächst nach unten und beginnen erst dann, sich nach oben zu bewegen, wobei sie zunächst die Stopps treffen. Ich rätsele also, wie ich neuronale Einstiegspunkte zeigen kann, die gerade nach oben führen.
Ich mache ein paar Fortschritte, rebs.
auf die Auetsample.
nur um das Thema zu unterstützen.
Und eine kurze Frage gleich zu Beginn. Welche Schlussfolgerungen können Sie daraus ziehen??? Handelt es sich dabei um einen Rückzug oder hat das Modell seine Möglichkeiten ausgeschöpft????
Oh, ich weiß nicht. Ich mag die Kurve auch nicht. Wenn wir das tun wollen, muss es mindestens 5 Jahre in der Zukunft liegen. Hier ist es ein Glücksfall.
Was ich mit Sicherheit und unwiderruflich weiß - die Verwendung von NS auf ihren eigenen Markierungen ist ein totaler Reinfall... die Chance, Glück zu haben, liegt bei 1 zu einer Million. Das gesamte Thema ist ein Beweis dafür.
Ich habe sogar gefragt, warum. Wenn die TK anfängt zu sinken, stellt sich die Frage, ob sie sich wieder erholen wird? Wird die Talfahrt aufhören und die Wachstumsphase der Bilanz beginnen? Sollten wir an der Strategie festhalten oder ist es an der Zeit, ein neues Gleichgewicht zu finden? Diese Fragen stellen sich im Moment des Untergangs. Handelt es sich um einen Abzug oder einen Totalverlust? Es ist nur... Ich denke nur laut.
Ohne Kreuzvalidierung werden Sie es nie erfahren.
Ich beobachtete die maximale Anzahl der Verlustgeschäfte pro Historie, und wenn diese Zahl überschritten wurde, schaltete ich sie aus. Infolgedessen ist der Drawdown minimal, aber mein Gewinn ist auch gering. Aber mein Bot hat sich für 3 Monate in Tüll entschieden und handelt unter 1000 und trotzdem ist er viel schwächer in OOS :)
Mit dem Zusatz von Speicherzellen ist interessanter geworden, aber es ist immer noch nicht das gleiche, ich brauche mehr Komplikationen.
Ich habe das Netzwerk so trainiert, dass es das Auftreten eines solchen Balkens vorhersagt, aber ich steige immer über Open ein und der Stop-Loss ist höher als der Gewinn und wird oft ausgelöst. Die meisten Candlesticks nach der Eröffnung tendieren zunächst nach unten und beginnen erst dann zu steigen, wobei sie zunächst auf die Stopps treffen. Ich rätsele also, wie man Einstiegspunkte in die Neuronen zeigen kann, die sofort nach oben gehen.
Zunächst wäre es gut, eine solche Handelsstrategie im Tester von mt5 zu prüfen. Wenn der Tester Verluste anzeigt, sollten Sie die Neuronik nicht trainieren, sie wird Ihnen nichts nützen.
Zum Beispiel trainiere ich es, um die Preiserhöhungen pro Bar (Open[0] - Open[1], Open[1]-Open[2], usw.) vorherzusagen, das nennt man Regression. Wenn das neuronale Netz ein gutes Ergebnis liefert, können Sie auf einen Gewinn hoffen.
Es wird korrekt erkannt, aber ich kann den richtigen Einstiegspunkt nicht wählen. Ich möchte dem Netzwerk beibringen, nicht das Aussehen einer Kerze zu erkennen, sondern den wirklichen Einstiegspunkt, ohne abzustürzen. Meine Anschläge machen alles kaputt.
Ich kann eine solche Bedingung nicht schreiben. Vielleicht kann mir jemand sagen, wie?
Ich kann es nicht im Tester testen, weil es dort aufgrund der Integration mit Neuronics nicht funktioniert. Ich kann es dort nicht überprüfen, weil es im Strategy Tester nicht funktioniert, weil er in Python geschrieben ist und die Informationen über eine Datei ausgetauscht werden.
Glauben Sie, dass es eine Perspektive für die Automatisierung gibt?