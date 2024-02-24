Maschinelles Lernen im Handel: Theorie, Modelle, Praxis und Algo-Trading - Seite 1444
Ich habe versucht, die Bedeutung der Aussage über das Verschwinden des Seriengedächtnisses zu untersuchen, wenn es um Unterschiede geht. Es gibt einen Hinweis auf das Buch des Tante-Professors, wo ich eine solche Aussage noch nicht gesehen habe.
Das ist sehr einfach, denn das Gedächtnis ist eine Folge von etwas und nicht eine Differenz von 2 nächstliegenden Werten.
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BC%D1%8F%D1%82%D1%8C
paradoxerweise lässt sich selbst ein so einfach erscheinendes Konzept manchmal besser im Detail untersuchen
wie es jeder intuitiv in einem sehr einfachen Sinn versteht
Ihr Lehrer auf der zweiten Stufe seid so lustig))) urkomisch...
Um ehrlich zu sein, mag ich den Begriff "Gedächtnis" in diesem Fall nicht wirklich - zu viele überflüssige Assoziationen. Im Wesentlichen geht es um das Vorhandensein einer stochastischen Abhängigkeit zwischen den Mitgliedern eines Zufallsprozesses, zu dessen Realisierungen unsere spezielle Reihe gehört. Diese Abhängigkeit wird durch alle möglichen gemeinsamen Verteilungen der Mitglieder eines Zufallsprozesses definiert - in der Tat definieren alle diese Verteilungen (per Definition) einen bestimmten Zufallsprozess. In Wirklichkeit haben wir jedoch nur eine einzige Realisierung eines Prozesses (unsere Preisreihe), die allein nicht genügend Informationen liefert, um alle diese Verteilungen zu rekonstruieren. Deshalb müssen wir bei der Beschreibung unserer Preise zusätzliche Einschränkungen vornehmen.
Im Allgemeinen ist der Übergang zu Differenzen ein Sonderfall der linearen Transformation und ermöglicht es, sich höchstens von linearen Abhängigkeiten zu befreien. Wenn wir Abhängigkeiten so einfach loswerden könnten, bräuchten wir uns zum Beispiel nicht mit der nichtlinearen PCA zu beschäftigen.
Obwohl Sie weit davon entfernt sind, ein Vorbild zu sein, aber ich muss Ihnen zu diesem Zeitpunkt zustimmen, Denisenko geht den Weg der v-schwingenden Arbeiter und Lehrer Plummer für 100-500 Dollar, es ist gemein, ich würde sogar sagen, dass dies eine natürliche Gaunerei ist und er schert sich nicht mehr um das Netz, er wird es wahrscheinlich nie wieder zeigen, weil es klar ist, was es ist, sondern wird über einen Nullfehler twittern, was nichts bedeutet.
mbm, später werde ich die Ergebnisse fertigstellen und vergleichen, ohne etwas Überflüssiges zu erfinden.
Ich habe Neurosoft für den Devisenhandel gekauft. Nach der Ausbildung gibt ein solches Bild aus dem Anfang des Jahres 2018, wo für die Ausbildung nahm 2018, und der letzte Abschnitt (vom 1. Januar bis heute - dreieinhalb Monate) - ist ein vorwärts.
Was ich damit sagen will: Das Ding funktioniert, es macht Sinn, sich damit zu beschäftigen (an alle Experten für neuronale Netze). Ich werde sie in der realen Welt testen.
Um welche Art von Software handelt es sich, und wie viel hat sie gekostet?
Ein Team von Mathematikern an einem Institut beschloss, seine Erkenntnisse auf den Finanzmärkten zu nutzen. Ich habe es für viel Geld gekauft; ich werde keine Details verraten. Ich weiß nicht, was ich mit ihnen machen soll.