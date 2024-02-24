Maschinelles Lernen im Handel: Theorie, Modelle, Praxis und Algo-Trading - Seite 1445
Ein Team von Mathematikern an einem Institut beschloss, seine Erkenntnisse auf den Finanzmärkten zu nutzen. Ich habe es für viel Geld genommen; die Einzelheiten werde ich nicht verraten. Jetzt geht es vor allem darum, eine positive Geschichte über die Realität aufzubauen, aber Geschichte ist Geschichte und kein Indikator.
Was die Makler betrifft, so haben sie sich bereits an ihre Maklertätigkeit gewöhnt.
Verwenden Sie den Market Navigator oder etwas anderes? Was geben Sie für den Eintritt?
Viel Glück, teilen Sie mir die Ergebnisse manchmal mit.
sicher, wenn Sie etwas vorweisen können) Danke
Was geben Sie für den Eintritt?
In der Dusche zum Tee, fand eine D)))) Sie müssen lediglich die Anzahl der Schichten und Neuronen angeben. Nun, eines kann ich sagen: Je mehr Schichten und Neuronen (100 Schichten, 100 Neuronen), desto nutzloser (Paradoxon). Wenn ich 2-3 Schichten von 2-3 Neuronen hinzufüge, steigt der Gewinn. Vielleicht eine schlechte Ausbildung - ich weiß es nicht. Ich habe gerade erst angefangen und werde noch mehr überprüfen.UPD
Oh, und etwas "Regression" oder "Klassifizierung" zur Auswahl - eines von beidem.
***
Kesha, wie alt bist du?
mbm, ich werde später fertig und vergleiche die Ergebnisse, ohne etwas extra zu erfinden.
Meiner Meinung nach ist die Aussage über den Gedächtnisverlust bei Unterschieden nicht besonders relevant für die weitere Aussage. Man könnte einfach sagen, dass die Erinnerung nur durch das Preisniveau bestimmt wird. Aber vielleicht verstehe ich das Buchgeschäft einfach nicht und werde deshalb nicht darauf bestehen)
Geht man von diesem Postulat aus, so kommt man zum üblichen Begriff des Preises als Diffusionsprozess in einem heterogenen Raum von Preisen. Es gibt jedoch einen wesentlichen Unterschied zur physikalischen Diffusion - dort beeinflusst ein Teilchen normalerweise nicht die Eigenschaften des Raums. Der Preis ändert sich, denn wenn er ein neues Niveau erreicht, werden die dort erteilten Aufträge ausgelöst und neue Aufträge auf anderen Niveaus hinzugefügt.
Das steht sogar direkt dort :)
OK) lassen wir es der Klarheit halber hinter uns)