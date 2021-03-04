Buy Stop Order verschwindet einfach, als sie ausgelöst wird
Leider lieferst Du nicht ausreichende Informationen.
Stopp- und Limit-Orders haben eventuell Verfallszeiten, das ist nicht angegeben.
Kaufaufträge werden zu Ask-Preis ausgeführt, den sehe ich nicht und bei Gold kann der Spread durchaus größer sein.
Hier nochmal die Orders mit deren Handelsideen - nicht vergessen: Kauf => Ask-, Verkauf => Bid-Preis.
Lass doch einmal den Debugger mit historischen Daten laufen, ich vermute da zeigt sich dann wo der Fehler liegt.
Wie sieht die Kontohistorie aus: Orders und Deals?
Ich verstehe Deine ganzen Bilder nicht.
Es gibt die Order #..944 die geändert wird und was ist jetzt das Problem? Die entscheidenden Infos fehlen halt.
Es geht ja gar nicht um die #...944, die ist ja noch nicht mal eine Buy Stop. Du siehst schon, dass die #...274 eingekreist ist? Die ist weiter unten nicht mehr zu sehen und wird auch nicht entfernt oder geändert nach der Zeit wo sie eingekreist ist. Und auch an der Stelle wo die Kurve durch den Preis durchgeht wo die Order eigentlich ausgelöst werden MÜSSTE, erscheint sich nicht mehr. Sie ist einfach nicht mehr da.
Was sind denn die "entscheidenden Informationen"? Ich habe jetzt den Originalpost nochmal überarbeitet, damit es ein Bisschen klarer wird. Kann sein dass ich gestern Abend etwas nachlässig wurde. Aber warum sollte bei Buy Stop der Bid Preis drinstehn???
Also ich hab keine ahnung um was es geht, was sagt die konto history? Ist das live? Demo?
und warum kommen da soviele mql5 meldungen?
Wo sind sie denn verschwunden?
Erstell mal einen Bericht XML für Exce in der Kontohistori:
- Deals & Orders wählen
- Zeitraum: letzter Monat
- Bericht => Open XML
Ach DA ist das... die Frau im Support hat mir gerade gezeigt, wo Orders und Deals sind.
Also die Order wurde abgelehnt (rejected) weil die Margin überschritten wurde. Ja ich habe nur 199€ drauf momentan und 490€ werden benötigt.
Leute Ihr müsst mal dazusagen, dass es in der Kontohistory noch so eine Rechtsklickfunktion gibt wo man Orders und Deals anzeigen lassen kann. Das findet ja kein Mensch...
Danke für Eure Hilfe, aber Carl Du musst echt mal nicht so knauserig mit Nebensätzen sein, ich verstehe nie was Du meinst. Ich bin ein ziemlicher Anfänger, das ist ja klar. Aber ich muss deswegen auch nicht mit einem Schild um den Hals rumlaufen.
Ich weiß nicht warum da so viele MQL Meldungen kommen, kannst Du mir sagen, wie man die abstellt?
Ja ja , immer die anderen sind Schuld 😉
https://www.metatrader5.com/de/terminal/help
- www.metatrader5.com
Blöder Kommentar.
Helfen muss mir keiner wenn er nicht will.
Wenn ein erfahrener Programmierer schon sieht, dass ich die Orders und Deals noch nicht gefunden habe, dann kann er das doch ganz normal sagen. Warum muss man da immer so in Rätseln sprechen? Rätsel hab ich mit MQL5 und MT5 und Broker genug.
Ist ja nicht so, dass ich versuche, Euch für mich die Arbeit machen zu lassen. Das Forum ist eben EINE Anlaufstelle, und ich habe es schonmal gesagt, wenn es nicht hilfreich ist, wäre es vielleicht besser, gar nicht zu antworten.
Oder hast Du etwa Mehrarbeit wenn Du Dich verständlich ausdrückst? Nee! Du hast mehr Arbeit wenn Du Dich UNVERSTÄNDLICH ausdrückst und der Andere nachhakt, weil er was nicht verstanden hat. Einige mögen sich dann vielleicht aus Scham bedanken und wegbuckeln, aber ich frage eben so lange nach bis ich es verstanden habe.
Was bleibt mir denn Anderes übrig, die Freelance-Section? Ach darum geht es.
Aber okay "immer sind die Anderen Schuld".
Ne da muss ich christian recht geben
das sind basics die mal nichts mit mql zu tun haben. Es ist nur die anwendung der plattform, da muss man sich schon mal informieren
da gehts ja gar nicht um ein mql problem für was da forum eigentlich da ist
natürlich hat man als anfänger beim programmieren probleme, aber da hilft man hier immer gerne weiter, habs auch hier gelernt
Guten Abend, Freunde des schnellen Geldes.
Heute habe ich eine Pending Order auf Gold gesetzt, doch gerade als der Preis sie erreichte, war sie plötzlich nicht mehr zu sehen.
Habe dann im Journal danach gesucht und zwar die letzte Änderung gefunden, jedoch wurde keine Änderung mehr an der Order festgestellt, weder durch mich noch durch das System. Es steht Nichts da, es ist einfach nur weg.
Unten sieht man, wo als Letztes etwas an der Position verändert wurde
Hier ist der Cursor auf der Zeit wo es ziemlich genau passiert ist. Die HLines stellen Price. TP und SL dar:
Weiter unten steht Nichts mehr von der Order #51717274 cancelled BuyStop.
Hier nochmal mit einem Buy Limit rekonkstruiert. Preis undTakeProfit werden erreicht.
Habe jetzt schon einmal angefragt und die Dokumente mitgeschickt und bin sehr gespannt, was dabei herauskommt.