DokumentationKategorien
Nachschlagewerk MQL5StandardbibliothekMathematikFuzzy logicFuzzy systems rulesCGenericFuzzyRuleCondition 

Condition (Get-Methode)

Gibt die Bedingung (Bedingungen) 'if' für eine Fuzzy-Regel zurück.  

CConditons*  Condition()

Rückgabewert

Fuzzy-Bedingung (Bedingungen).  

Condition (Set-Methode)

Setzt die Bedingung (Bedingungen) 'if' für eine Fuzzy-Regel.

void  Condition(
   CConditons*  value      // Bedingung (Bedingungen) "if" für die Fuzzy-Regel
   )

Parameter

value

[in] Fuzzy-Bedingung (Bedingungen).