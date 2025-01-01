Nachschlagewerk MQL5StandardbibliothekMathematikFuzzy logicFuzzy systems rulesCGenericFuzzyRuleCondition ConclusionConditionCreateCondition Condition (Get-Methode) Gibt die Bedingung (Bedingungen) 'if' für eine Fuzzy-Regel zurück. CConditons* Condition() Rückgabewert Fuzzy-Bedingung (Bedingungen). Condition (Set-Methode) Setzt die Bedingung (Bedingungen) 'if' für eine Fuzzy-Regel. void Condition( CConditons* value // Bedingung (Bedingungen) "if" für die Fuzzy-Regel ) Parameter value [in] Fuzzy-Bedingung (Bedingungen). Conclusion CreateCondition