CreateCondition

Erstellt eine Bedingung für eine unscharfe Regel nach angegebenen Parametern.

CFuzzyCondition* CreateCondition(

CFuzzyVariable* var,

CFuzzyTerm* term,

)

Parameter

var

[in] Fuzzy-Variable.

term

[in] Fuzzy-Term.

Rückgabewert

Status einer Fuzzy-Regel.

CreateCondition

Erstellt eine Bedingung für eine unscharfe Regel nach angegebenen Parametern.

CFuzzyCondition* CreateCondition(

CFuzzyVariable* var,

CFuzzyTerm* term,

bool not,

)

Parameter

var

[in] Fuzzy-Variable.

term

[in] Fuzzy-Term.

not

[in] Flag, das anzeigt, ob auf diese Regel Negation angewandt werden muss.

Rückgabewert

Status einer Fuzzy-Regel.

CreateCondition

Erstellt eine Bedingung für eine unscharfe Regel nach angegebenen Parametern.

CFuzzyCondition* CreateCondition(

CFuzzyVariable* var,

CFuzzyTerm* term,

bool not,

HedgeType hedge

)

Parameter

var

[in] Fuzzy-Variable.

term

[in] Fuzzy-Term.

not

[in] Flag, das anzeigt, ob auf diese Regel Negation angewandt werden muss.

hedge

[in] Typ der Verknüpfung in der Regel.

Rückgabewert

Status einer Fuzzy-Regel.