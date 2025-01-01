DokumentationKategorien
Nachschlagewerk MQL5StandardbibliothekMathematikFuzzy logicFuzzy systems rulesCGenericFuzzyRuleCreateCondition 

CreateCondition

Erstellt eine Bedingung für eine unscharfe Regel nach angegebenen Parametern.

CFuzzyCondition*  CreateCondition(
   CFuzzyVariable*  var,      // Fuzzy-Variable
   CFuzzyTerm*      term,     // Fuzzy-Term
   )

Parameter

var

 [in]  Fuzzy-Variable.

term

 [in]  Fuzzy-Term.

Rückgabewert

Status einer Fuzzy-Regel.

CreateCondition

Erstellt eine Bedingung für eine unscharfe Regel nach angegebenen Parametern.

CFuzzyCondition*  CreateCondition(
   CFuzzyVariable*  var,      // Fuzzy-Variable
   CFuzzyTerm*      term,     // Fuzzy-Term
   bool             not,      // Flag, das anzeigt, ob auf diese Regel Negation angewandt werden muss
   )

Parameter

var

 [in]  Fuzzy-Variable.

term

 [in]  Fuzzy-Term.

not

 [in]  Flag, das anzeigt, ob auf diese Regel Negation angewandt werden muss.

Rückgabewert

Status einer Fuzzy-Regel.

CreateCondition

Erstellt eine Bedingung für eine unscharfe Regel nach angegebenen Parametern.

CFuzzyCondition*  CreateCondition(
   CFuzzyVariable* var,      // Fuzzy-Variable
   CFuzzyTerm*     term,     // Fuzzy-Term
   bool            not,      // Flag, das anzeigt, ob auf diese Regel Negation angewandt werden muss
   HedgeType       hedge     // Typ der Verknüpfung in der Regel
   )

Parameter

var

 [in]  Fuzzy-Variable.

term

 [in]  Fuzzy-Term.

not

 [in]  Flag, das anzeigt, ob auf diese Regel Negation angewandt werden muss.

hedge

 [in]  Typ der Verknüpfung in der Regel.

Rückgabewert

Status einer Fuzzy-Regel.