CreateCondition
Erstellt eine Bedingung für eine unscharfe Regel nach angegebenen Parametern.
|
CFuzzyCondition* CreateCondition(
Parameter
var
[in] Fuzzy-Variable.
term
[in] Fuzzy-Term.
Rückgabewert
Status einer Fuzzy-Regel.
