Regeln für Fuzzy-Systeme
Als Fuzzy-System (System der Fuzzy-Inferenz) wird das Erhalten der Konklusion in Form einer Fuzzy-Menge bezeichnet, die den aktuellen Input-Werten entsprechen unter Verwendung Fuzzy-Regeln und Fuzzy-Operationen.
Fuzzy-Regeln bestimmen den Zusammenhang zwischen Inputs und Outpts eines Untersuchungsobjekts. Die Anzahl der Regeln im System ist unbegrenzt. Das verallgemeinerte Format unscharfer Regel sieht wie folgt aus:
wenn Bedingung der Regel, dann Konklusion der Regel.
Die Bedingung der Regel charakterisiert den aktuellen Zustand des Objekts. Die Konklusion charakterisiert, wie die Bedingung das Objekt beeinflussen wird.
|
Klasse der Regeln für Fuzzy-Systeme
|
Beschreibung
|
Konklusion einer Fuzzy-Regel für den Mamdani-Algorithmus
|
Klasse für die Implementierung einer Fuzzy-Regel für den Sugeno-Algorithmus
|
Die Klasse setzt eine Fuzzy-Bedingung, ausgedrückt durch das Paar "Fuzzy-Variable — Fuzzy-Term".
|
Die Klasse gibt einen Set unscharfer Bedingungen an, die mit dem Operator verbunden sind.
|
Basisklasse für die Implementierung beider Typen von Fuzzy-Regeln.