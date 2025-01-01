DokumentationKategorien
Regeln für Fuzzy-Systeme

Als Fuzzy-System (System der Fuzzy-Inferenz) wird das Erhalten der Konklusion in Form einer Fuzzy-Menge bezeichnet, die den aktuellen Input-Werten entsprechen unter Verwendung Fuzzy-Regeln und Fuzzy-Operationen.

Fuzzy-Regeln bestimmen den Zusammenhang zwischen Inputs und Outpts eines Untersuchungsobjekts. Die Anzahl der Regeln im System ist unbegrenzt. Das verallgemeinerte Format unscharfer Regel sieht wie folgt aus:

wenn Bedingung der Regel, dann Konklusion der Regel.

Die Bedingung der Regel charakterisiert den aktuellen Zustand des Objekts. Die Konklusion charakterisiert, wie die Bedingung das Objekt beeinflussen wird.  

Klasse der Regeln für Fuzzy-Systeme

Beschreibung

CMamdaniFuzzyRule

Konklusion einer Fuzzy-Regel für den Mamdani-Algorithmus

CSugenoFuzzyRule

Klasse für die Implementierung einer Fuzzy-Regel für den Sugeno-Algorithmus

CSingleCondition

Die Klasse setzt eine Fuzzy-Bedingung, ausgedrückt durch das Paar "Fuzzy-Variable — Fuzzy-Term".

CConditions

Die Klasse gibt einen Set unscharfer Bedingungen an, die mit dem Operator verbunden sind.  

CGenericFuzzyRule

Basisklasse für die Implementierung beider Typen von Fuzzy-Regeln.