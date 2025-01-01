Regeln für Fuzzy-Systeme

Als Fuzzy-System (System der Fuzzy-Inferenz) wird das Erhalten der Konklusion in Form einer Fuzzy-Menge bezeichnet, die den aktuellen Input-Werten entsprechen unter Verwendung Fuzzy-Regeln und Fuzzy-Operationen.

Fuzzy-Regeln bestimmen den Zusammenhang zwischen Inputs und Outpts eines Untersuchungsobjekts. Die Anzahl der Regeln im System ist unbegrenzt. Das verallgemeinerte Format unscharfer Regel sieht wie folgt aus:

wenn Bedingung der Regel, dann Konklusion der Regel.

Die Bedingung der Regel charakterisiert den aktuellen Zustand des Objekts. Die Konklusion charakterisiert, wie die Bedingung das Objekt beeinflussen wird.