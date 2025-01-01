CGenericFuzzyRule
Basisklasse für beide Typen der Fuzzy-Regeln.
Deklaration
class CGenericFuzzyRule : public IParsableRule
Überschrift
#include <Math\Fuzzy\fuzzyrule.mqh>
Vererbungshierarchie
IParsableRule
CGenericFuzzyRule
Direkte Ableitungen
Methoden der Klasse
Methode der Klasse
Beschreibung
Liefert und setzt die Konklusion einer Fuzzy-Regel
Liefert und setzt die Bedingung (Bedingungen) 'if' für eine Fuzzy-Regel
Erstellt die Bedingung für eine Fuzzy-Regel nach angegebenen Parametern