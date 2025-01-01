DokumentationKategorien
Basisklasse für beide Typen der Fuzzy-Regeln.

Deklaration

   class CGenericFuzzyRule : public IParsableRule

Überschrift

   #include <Math\Fuzzy\fuzzyrule.mqh>

Vererbungshierarchie

  CObject

      IParsableRule

          CGenericFuzzyRule

Direkte Ableitungen

CMamdaniFuzzyRule, CSugenoFuzzyRule

Methoden der Klasse

Methode der Klasse  

Beschreibung

Conclusion

Liefert und setzt die Konklusion einer Fuzzy-Regel

Condition

Liefert und setzt die Bedingung (Bedingungen) 'if' für eine Fuzzy-Regel

CreateCondition

Erstellt die Bedingung für eine Fuzzy-Regel nach angegebenen Parametern

Methoden geerbt von der Klasse CObject

Prev, Prev, Next, Next, Save, Load, Type, Compare
