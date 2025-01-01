DokumentationKategorien
Nachschlagewerk MQL5StandardbibliothekTemplate-Sammlungen von DatenCLinkedList<T>Contains 

Contains

Stellt fest, ob die doppelt verkettete Liste ein Element mit dem angegebenen Wert.

bool Contains(
    item     // der gesuchte Wert
   );

Parameter

item

[in]  Gesuchter Wert.

Rückgabewert

Gibt true zurück, wenn es in der doppelt verketteten Liste ein Element mit dem angegeben Wert gibt, andernfalls false.