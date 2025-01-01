Nachschlagewerk MQL5StandardbibliothekTemplate-Sammlungen von DatenCLinkedList<T>Contains AddAddAfterAddBeforeAddFirstAddLastCountHeadFirstLastContainsCopyToClearRemoveRemoveFirstRemoveLastFindFindLast Contains Stellt fest, ob die doppelt verkettete Liste ein Element mit dem angegebenen Wert. bool Contains( T item // der gesuchte Wert ); Parameter item [in] Gesuchter Wert. Rückgabewert Gibt true zurück, wenn es in der doppelt verketteten Liste ein Element mit dem angegeben Wert gibt, andernfalls false. Last CopyTo