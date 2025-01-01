DokumentationKategorien
Nachschlagewerk MQL5StandardbibliothekTemplate-Sammlungen von DatenCLinkedList<T>Find 

Find

Sucht nach dem ersten Auftreten des angegebenen Wertes in eine doppelt verkettete Liste.

CLinkedListNode<T>* Find(
    value     // der gesuchte Wert
   );

Parameter

value

[in]  Gesuchter Wert.

Rückgabewert

Gibt einen Pointer zum ersten Knoten zurück, der den gesuchten Wert beinhaltet, wenn erfolgreich zurück, andernfalls NULL.