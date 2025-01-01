Nachschlagewerk MQL5StandardbibliothekTemplate-Sammlungen von DatenCLinkedList<T>Find AddAddAfterAddBeforeAddFirstAddLastCountHeadFirstLastContainsCopyToClearRemoveRemoveFirstRemoveLastFindFindLast Find Sucht nach dem ersten Auftreten des angegebenen Wertes in eine doppelt verkettete Liste. CLinkedListNode<T>* Find( T value // der gesuchte Wert ); Parameter value [in] Gesuchter Wert. Rückgabewert Gibt einen Pointer zum ersten Knoten zurück, der den gesuchten Wert beinhaltet, wenn erfolgreich zurück, andernfalls NULL. RemoveLast FindLast