Find

Sucht nach dem ersten Auftreten des angegebenen Wertes in eine doppelt verkettete Liste.

CLinkedListNode<T>* Find(

T value

);

Parameter

value

[in] Gesuchter Wert.

Rückgabewert

Gibt einen Pointer zum ersten Knoten zurück, der den gesuchten Wert beinhaltet, wenn erfolgreich zurück, andernfalls NULL.