FindLast

Sucht nach dem letzten Auftreten des angegebenen Wertes in einer doppelt verketteten Liste.

CLinkedListNode<T>* FindLast(

T value

);

Parameter

value

[in] Gesuchter Wert.

Rückgabewert

Gibt den Zeige auf den letzten Knoten zurück, der den gesuchten Wert beinhaltet, wenn erfolgreich zurück, andernfalls NULL.