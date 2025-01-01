DokumentationKategorien
Sucht nach dem letzten Auftreten des angegebenen Wertes in einer doppelt verketteten Liste.

CLinkedListNode<T>* FindLast(
   T  value     // der gesuchte Wert
   );

Parameter

value

[in]  Gesuchter Wert.

Rückgabewert

Gibt den Zeige auf den letzten Knoten zurück, der den gesuchten Wert beinhaltet, wenn erfolgreich zurück, andernfalls NULL.