AddFirst

Fügt ein Element am Anfang einer doppelt verketteten Liste hinzu.

Eine Version zum Hinzufügen eines Elements nach dem Wert.

CLinkedListNode<T>* AddFirst(
     value                     // Element zum Hinzufügen
   );

Rückgabewert

Gibt einen Pointer zum hinzugefügten Knoten zurück.

Eine Version für das Hinzufügen eines Elements als einen nach dem Wert gebildeten Knoten.

bool AddFirst(
   CLinkedListNode<T>*  node     // der Knoten
   );

Parameter

value

[in]  Element, das hinzugefügt wird.

*node

[in]  Knoten zum Hinzufügen

Rückgabewert

Wenn erfolgreich true, andernfalls false.