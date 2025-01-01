AddFirst

Fügt ein Element am Anfang einer doppelt verketteten Liste hinzu.

Eine Version zum Hinzufügen eines Elements nach dem Wert.

CLinkedListNode<T>* AddFirst(

T value

);

Rückgabewert

Gibt einen Pointer zum hinzugefügten Knoten zurück.

Eine Version für das Hinzufügen eines Elements als einen nach dem Wert gebildeten Knoten.

bool AddFirst(

CLinkedListNode<T>* node

);

Parameter

value

[in] Element, das hinzugefügt wird.

*node

[in] Knoten zum Hinzufügen

Rückgabewert

Wenn erfolgreich true, andernfalls false.