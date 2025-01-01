DokumentationKategorien
Nachschlagewerk MQL5StandardbibliothekTemplate-Sammlungen von DatenCLinkedList<T>AddLast 

AddLast

Fügt ein Element am Ende einer doppelt verketteten Liste hinzu.

Eine Version zum Hinzufügen eines Elements nach dem Wert.

CLinkedListNode<T>* AddLast(
    value                      // Element zum Hinzufügen
   );

Rückgabewert

Gibt einen Pointer zum hinzugefügten Knoten zurück.

Eine Version für das Hinzufügen eines Elements als einen nach dem Wert gebildeten Knoten

bool AddLast(
   CLinkedListNode<T>*  node     // Knoten, der hinzugefügt wird
   );

Parameter

value

[in]  Element, das hinzugefügt wird.

*node

[in]  Knoten zum Hinzufügen

Rückgabewert

Wenn erfolgreich true, andernfalls false.