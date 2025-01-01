- Add
- AddAfter
- AddBefore
- AddFirst
- AddLast
- Count
- Head
- First
- Last
- Contains
- CopyTo
- Clear
- Remove
- RemoveFirst
- RemoveLast
- Find
- FindLast
AddLast
Fügt ein Element am Ende einer doppelt verketteten Liste hinzu.
Eine Version zum Hinzufügen eines Elements nach dem Wert.
|
CLinkedListNode<T>* AddLast(
Rückgabewert
Gibt einen Pointer zum hinzugefügten Knoten zurück.
Eine Version für das Hinzufügen eines Elements als einen nach dem Wert gebildeten Knoten
|
bool AddLast(
Parameter
value
[in] Element, das hinzugefügt wird.
*node
[in] Knoten zum Hinzufügen
Rückgabewert
Wenn erfolgreich true, andernfalls false.