Remove

Entfernt das erste Auftreten des angegebenen Elements aus einer doppelt verketteten Liste.

Eine Version für das Löschen eines Elements nach dem Wert.

bool Remove(
    item                       // Wert des Elements
   );

Eine Version für das Löschen eines Elements nach einem Pointer zum Knoten.

bool Remove(
   CLinkedListNode<T>*  node     // Knoten des Elements
   );

Parameter

item

[in]  Wert des Elements, der entfernt werden muss.

*node

[in]  Knoten des Elements, das gelöscht werden muss.

Rückgabewert

Wenn erfolgreich true, andernfalls false.