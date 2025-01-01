- Add
Entfernt das erste Auftreten des angegebenen Elements aus einer doppelt verketteten Liste.
Eine Version für das Löschen eines Elements nach dem Wert.
|
bool Remove(
Eine Version für das Löschen eines Elements nach einem Pointer zum Knoten.
|
bool Remove(
Parameter
item
[in] Wert des Elements, der entfernt werden muss.
*node
[in] Knoten des Elements, das gelöscht werden muss.
Rückgabewert
Wenn erfolgreich true, andernfalls false.