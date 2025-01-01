Remove

Entfernt das erste Auftreten des angegebenen Elements aus einer doppelt verketteten Liste.

Eine Version für das Löschen eines Elements nach dem Wert.

bool Remove(

T item

);

Eine Version für das Löschen eines Elements nach einem Pointer zum Knoten.

bool Remove(

CLinkedListNode<T>* node

);

Parameter

item

[in] Wert des Elements, der entfernt werden muss.

*node

[in] Knoten des Elements, das gelöscht werden muss.

Rückgabewert

Wenn erfolgreich true, andernfalls false.