AddAfter

Fügt einer doppelt verketteten Liste ein Element nach dem angegebenen Knoten hinzu.

Eine Version zum Hinzufügen eines Elements nach dem Wert.

CLinkedListNode<T>* AddAfter(

CLinkedListNode<T>* node,

T value

);

Rückgabewert

Gibt einen Pointer zum hinzugefügten Knoten zurück.

Eine Version für das Hinzufügen eines Elements als einen nach dem Wert gebildeten Knoten.

bool AddAfter(

CLinkedListNode<T>* node,

CLinkedListNode<T>* new_node

);

Parameter

*node

[in] Knoten einer doppelt verketteten Liste, nach welchem ein neues Element hinzugefügt wird.

value

[in] Element, das hinzugefügt wird.

*new_node

[in] Knoten zum Hinzufügen

Rückgabewert

Wenn erfolgreich true, andernfalls false.