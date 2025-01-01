DokumentationKategorien
Fügt einer doppelt verketteten Liste ein Element vor dem angegebenen Knoten hinzu.

Eine Version zum Hinzufügen eines Elements nach dem Wert.

CLinkedListNode<T>* AddBefore(
   CLinkedListNode<T>*  node,        // Knoten, vor welchem ein Element hinzugefügt wird
   T                    value        // das Element, das hinzugefügt wird 
   );

Rückgabewert

Gibt einen Pointer zum hinzugefügten Knoten zurück.

Eine Version für das Hinzufügen eines Elements als einen nach dem Wert gebildeten Knoten.

bool AddBefore(
   CLinkedListNode<T>*  node,        // Knoten, vor welchem ein Element hinzugefügt wird
   CLinkedListNode<T>*  new_node     // der Knoten 
   );

Parameter

*node

[in]  Der Knoten der doppelt verketteten Liste, bis welchem das neue Element hinzugefügt wird.

value

[in]  Element, das hinzugefügt wird.

*new_node

[in]  Knoten zum Hinzufügen

Rückgabewert

Wenn erfolgreich true, andernfalls false.