- Add
- Count
- Contains
- Comparer
- TrimExcess
- CopyTo
- Clear
- Remove
- ExceptWith
- IntersectWith
- SymmetricExceptWith
- UnionWith
- IsProperSubsetOf
- IsProperSupersetOf
- IsSubsetOf
- IsSupersetOf
- Overlaps
- SetEquals
CopyTo
Kopiert alle Elemente einer Menge in den angegebenen Array, beginnend mit einem bestimmten Index.
|
int CopyTo(
Parameter
&dst_array[]
[out] Array, in den die Elemente einer Menge geschrieben werden.
dst_start=0
[in] Index im Array, mit welchem das Kopieren beginnt.
Rückgabewert
Gibt die Anzahl der kopierten Elemente zurück.