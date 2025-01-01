CopyTo

Kopiert alle Elemente einer Menge in den angegebenen Array, beginnend mit einem bestimmten Index.

int CopyTo(

T& dst_array[],

const int dst_start=0

);

Parameter

&dst_array[]

[out] Array, in den die Elemente einer Menge geschrieben werden.

dst_start=0

[in] Index im Array, mit welchem das Kopieren beginnt.

Rückgabewert

Gibt die Anzahl der kopierten Elemente zurück.