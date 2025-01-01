DokumentationKategorien
Kopiert alle Elemente einer Menge in den angegebenen Array, beginnend mit einem bestimmten Index.

int CopyTo(
   T&         dst_array[],     // Array, in welchen die Elemente geschrieben werden
   const int  dst_start=0      // Anfangsindex
   );

Parameter

&dst_array[]

[out]  Array, in den die Elemente einer Menge geschrieben werden.

dst_start=0

[in]  Index im Array, mit welchem das Kopieren beginnt.

Rückgabewert

Gibt die Anzahl der kopierten Elemente zurück.