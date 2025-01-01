- Add
- Count
- Contains
- Comparer
- TrimExcess
- CopyTo
- Clear
- Remove
- ExceptWith
- IntersectWith
- SymmetricExceptWith
- UnionWith
- IsProperSubsetOf
- IsProperSupersetOf
- IsSubsetOf
- IsSupersetOf
- Overlaps
- SetEquals
IsProperSubsetOf
Stellt fest, ob die aktuelle Menge eine strikte Untermenge der angegebenen Sammlung oder Arrays ist.
Eine Version für die Arbeit mit der Sammlung, die die Schnittstelle ICollection<T> implementiert.
|
bool IsProperSubsetOf(
Eine Version für die Arbeit mit einem Array.
|
bool IsProperSubsetOf(
Parameter
*collection
[in] Sammlung für das Feststellen des Verhältnisses.
&collection[]
[in] Array für das Feststellen des Verhältnisses.
Rückgabewert
Gibt true zurück, wenn die aktuelle Menge eine strikte Untermenge ist, andernfalls false.