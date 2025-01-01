IntersectWith

Führt die Operation des Schnitts der aktuellen und der übergebenen Sammlung (Arrays) aus D.h. in der aktuellen Sammlung bleiben nur die Elemente, die auch in der angegebenen Sammlung (Array) vorhanden sind.

Eine Version für die Arbeit mit der Sammlung, die die Schnittstelle ICollection<T> implementiert.

void IntersectWith(

ICollection<T>* collection

);

Eine Version für die Arbeit mit einem Array.

void IntersectWith(

T& array[]

);

Parameter

*collection

[in] Sammlung, mit welcher das Produkt gebildet wird.

&collection[]

[in] Array, mit welchem das Produkt gebildet wird.

Hinweis

Das Ergebnis wird in die aktuelle Sammlung (Array) geschrieben.