UnionWith

Führt die Operation der Vereinigung der aktuellen und der übergebenen Sammlung (Arrays) aus. D.h. fügt der aktuellen Sammlung (Array) fehlende Elemente aus der angegebenen Sammlung (Array) hinzu.

Eine Version für die Arbeit mit der Sammlung, die die Schnittstelle ICollection<T> implementiert.

void UnionWith(

ICollection<T>* collection

);

Eine Version für die Arbeit mit einem Array.

void UnionWith(

T& array[]

);

Parameter

*collection

[in] Sammlung, mit welcher die aktuelle Menge vereinigt wird.

&collection[]

[in] Array, mit welchem die aktuelle Menge vereinigt wird.

Hinweis

Das Ergebnis wird in die aktuelle Sammlung (Array) geschrieben.