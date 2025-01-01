DokumentationKategorien
Gibt den Pointer auf die Schnittstelle IEqualityComparer<T> zurück, die für das Organisieren einer Menge verwendet wird.

IEqualityComparer<T>* Comparer() const;

Rückgabewert

Gibt den Pointer auf die Schnittstelle IEqualityComparer<T> zurück.