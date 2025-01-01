DokumentationKategorien
Stellt fest, ob eine Menge das Element mit dem angegebenen Wert beinhaltet.

bool Contains(
    item     // der gesuchte Wert
   );

Parameter

item

[in]  Gesuchter Wert.

Rückgabewert

Gibt true zurück, wenn das Element mit dem angegebenen Wert in der Menge vorhanden ist, andernfalls false.