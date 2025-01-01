DokumentationKategorien
Stellt fest, ob sich die aktuelle Menge und die angegebene Sammlung oder Array überlappen.

Eine Version für die Arbeit mit der Sammlung, die die Schnittstelle ICollection<T> implementiert.

bool Overlaps(
   ICollection<T>*  collection     // Sammlung für den Vergleich
   );

Eine Version für die Arbeit mit einem Array.

bool Overlaps(
   T&  array[]                     // Array für den Vergleich 
   );

Parameter

*collection

[in]  Sammlung für das Feststellen der Überlappung.

&collection[]

[in]  Array für das Feststellen der Überlappung.

Rückgabewert

Gibt true zurück, wenn sich die aktuelle Menge und Sammlung oder Array überlappen, andernfalls false.