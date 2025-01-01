DokumentationKategorien
DateTime (Get-Methode)

Gibt das Datum und die Zeit zurück.

datetime  DateTime()

Rückgabewert

Wert vom Typ datetime.

DateTime (Methode Set datetime)

Setzt das Datum und die Zeit durch die Verwendung des Typs datetime.

void  DateTime(
   const datetime      value         // Datum und Zeit
   )

Parameter

value

[in]  Wert vom Typ datetime.

Rückgabewert

Nichts.

DateTime (Methode Set MqlDateTime)

Setzt das Datum und die Zeit durch die Verwendung des Typs MqlDateTime.

void  DateTime(
   const MqlDateTime   &value        // Datum und Zeit
   )

Parameter

value

[in]  Wert vom Typ MqlDateTime.

Rückgabewert

Nichts.