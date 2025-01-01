DokümantasyonBölümler
MQL5 ReferansıStandart KütüphanePaneller ve İletişim KutularıCDateTimeDateTime 

DateTime (Get Yöntemi)

Tarih ve zaman bilgisini alır.

datetime  DateTime()

Dönüş değeri

datetime tipli bir değer.

DateTime (Set Yöntemi datetime)

Tarih ve zamanı datetime tipi ile ayarlar.

void  DateTime(
   const datetime      value         // tarih ve zaman
   )

Parametreler

value

[in] datetime tipli değer.

Dönüş değeri

Yok.

DateTime (Set Yöntemi MqlDateTime)

Tarih ve zaman değerlerini MqlDateTime tipi ile ayarlar.

void  DateTime(
   const MqlDateTime   &value        // tarih ve zaman
   )

Parametreler

value

[in] MqlDateTime tipli değer.

Dönüş değeri

Yok.