MQL5 Reference Standard Library Panels and Dialogs CDateTime DateTime 

DateTime (Get Method)

Gets date and time.

datetime  DateTime()

Return Value

Value of datetime type.

DateTime (Set Method datetime)

Sets date and time with datetime type.

void  DateTime(
   const datetime      value         // date and time
   )

Parameters

value

[in]  Value of datetime type.

Return Value

None.

DateTime (Set Method MqlDateTime)

Sets date and time with MqlDateTime type.

void  DateTime(
   const MqlDateTime   &value        // date and time
   )

Parameters

value

[in]  Value of MqlDateTime type.

Return Value

None.