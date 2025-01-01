- MonthName
- ShortMonthName
- DayName
- ShortDayName
- DaysInMonth
- DateTime
- Date
- Time
- Sec
- Min
- Hour
- Day
- Mon
- Year
- SecDec
- SecInc
- MinDec
- MinInc
- HourDec
- HourInc
- DayDec
- DayInc
- MonDec
- MonInc
- YearDec
- YearInc
DateTime (Метод Get)
Возвращает дату и время.
|
datetime DateTime()
Возвращаемое значение
Значение типа datetime.
DateTime (Метод Set datetime)
Устанавливает дату и время с использованием типа datetime.
|
void DateTime(
Параметры
value
[in] Значение типа datetime.
Возвращаемое значение
Нет.
DateTime (Метод Set MqlDateTime)
Устанавливает дату и время с использованием типа MqlDateTime.
|
void DateTime(
Параметры
value
[in] Значение типа MqlDateTime.
Возвращаемое значение
Нет.