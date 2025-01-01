ДокументацияРазделы
Справочник MQL5Стандартная библиотекаПанели и диалогиCDateTimeDateTime 

DateTime (Метод Get)

Возвращает дату и время.

datetime  DateTime()

Возвращаемое значение

Значение типа datetime.

DateTime (Метод Set datetime)

Устанавливает дату и время с использованием типа datetime.

void  DateTime(
   const datetime      value         // дата и время
   )

Параметры

value

[in]  Значение типа datetime.

Возвращаемое значение

Нет.

DateTime (Метод Set MqlDateTime)

Устанавливает дату и время с использованием типа MqlDateTime.

void  DateTime(
   const MqlDateTime   &value        // дата и время
   )

Параметры

value

[in]  Значение типа MqlDateTime.

Возвращаемое значение

Нет.