Date (Methode Set datetime)

Setzt das Datum durch die Verwendung des Typs datetime.

void  Date(
   const datetime      value         // Datum
   )

Parameter

value

[in]  Wert vom Typ datetime.

Rückgabewert

Nichts.

Date (Methode Set MqlDateTime)

Setzt das Datum durch die Verwendung des Typs MqlDateTime.

void  Date(
   const MqlDateTime   &value        // Datum
   )

Parameter

value

[in]  Wert vom Typ MqlDateTime.

Rückgabewert

Nichts.