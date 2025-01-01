MQL5 リファレンス標準ライブラリパネルとダイアログ CDateTimeDateTime
- MonthName
- ShortMonthName
- DayName
- ShortDayName
- DaysInMonth
- DateTime
- Date
- Time
- Sec
- Min
- Hour
- Day
- Mon
- Year
- SecDec
- SecInc
- MinDec
- MinInc
- HourDec
- HourInc
- DayDec
- DayInc
- MonDec
- MonInc
- YearDec
- YearInc
DateTime（Get メソッド）
日付と時刻を取得します。
|
datetime DateTime()
戻り値
datetime 型の値
DateTime（ datetime 型の Set メソッド）
datetime 型の日付と時刻を設定します。
|
void DateTime(
パラメータ
value
[in] datetime 型の値
戻り値
なし
DateTime（ MqlDateTime 型の Set メソッド）
MqlDateTime 型の日付と時刻を設定します。
|
void DateTime(
パラメータ
value
[in] MqlDateTime 型の日付を設定します。
戻り値
なし