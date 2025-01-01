ドキュメントセクション
MQL5 リファレンス標準ライブラリパネルとダイアログ CDateTimeDateTime 

DateTime（Get メソッド）

日付と時刻を取得します。

datetime  DateTime()

戻り値

datetime 型の値

DateTime（ datetime 型の Set メソッド）

datetime 型の日付と時刻を設定します。

void  DateTime(
  const datetime      value        // 日付と時刻
  ）

パラメータ

value

[in] datetime 型の値

戻り値

なし

DateTime（ MqlDateTime 型の Set メソッド）

MqlDateTime 型の日付と時刻を設定します。

void  DateTime(
  const MqlDateTime  &value        // 日付と時刻
  ）

パラメータ

value

[in] MqlDateTime 型の日付を設定します。

戻り値

なし